Министерство скандалов: пять громких инцидентов времен руководства Шкарлета в МОН

Вокруг МОН за более год, пока его возглавляет Сергей Шкарлет, произошло несколько громких скандалов.

Регулярные скандалы начали преследовать МОН, когда министром образования и науки стал Сергей Шкарлет, назначение которого вызвало волну недовольства среди активистов и в СМИ. А все из-за обвинений в якобы плагиате и коррупции. Впоследствии Минобразования всколыхнул другой инцидент, связанный с одиозными высказываниями уволенного сейчас преподавателя Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгении Бильченко, а затем скандал с кандидатской диссертацией нардепа от "ОПЗЖ" Ильи Кивы, в работе которого журналисты обнаружили много неточностей, путаницу в источниках, поддельные документы и т.д. А еще — откровенные наряды помощницы заместителя Шкарлета на официальном событии и ДТП с участием мужа чиновницы Минобразования.

Вокруг Министерства образования и науки на протяжении более года, пока его возглавляет Сергей Шкарлет, произошло несколько громких скандалов. ТСН.ua рассказывает о главных из них.

Назначение Шкарлета

Голосование за кандидатуру Сергея Шкарлета на должность главы МОН проваливалось несколько раз, тогда его избрали временно исполняющим обязанности и только 17 декабря 2020 года Рада смогла назначить Шкарлета полноценным министром образования. Его назначение сопровождалось постоянными протестами ученых, утверждавших, что Шкарлета заскочили на плагиате — проще говоря, списывании чужих работ.

Кроме того, несколько сотен активистов под стенами Кабинета министров и Офиса президента требовали уволить Шкарлета, потому что возмущались его назначением из-за того, что тот фигурировал в нескольких скандалах. Кроме плагиата, Шкарлет фигурировал в скандале с покупкой дорогого автомобиля.

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Сам министр заявлял, что против него развернулась информационная война, а плагиата в его работах нет. Материалы в Сети он назвал фальсифицированными. Шкарлет требовал официальной экспертизы, а наличие нескольких элитных автомобилей и денежных сбережений, по которым у депутатов возникли вопросы, объяснял ректорской зарплатой.

"Я пришел в 2010 году в государственный вуз из частного, где работал 10 лет, я абсолютно нормально работал и получал от акционеров приличную заработную плату, я ничего не прятал. Я никакой копейки не заработал ни взятками, ни какими-либо другими намеками", – утверждал Шкарлет.

В то же время нардеп от фракции "Голос" Инна Совсун возразила тогда ему, заявив: "Я знаю, какие есть зарплаты в частных заведениях высшего образования, это не те зарплаты, которые позволяют купить дорогие автомобили. Да, это немного выше, чем в государственных, но не те, что позволяют купить машины за 40 тысяч долларов".

Впрочем, уже в ноябре 2021 года НАПК выявило в декларации Сергея Шкарлета признаки нарушения. Министр подал декларацию, в которой сказано, что в 2018 году он приобрел автомобиль Mitsubishi Pajero Wagon 2013 года выпуска за 288 тысяч гривен. Однако, согласно договору купли-продажи, автомобиль обошелся ему всего в 49 тысяч гривен. Сам Шкарлет пояснил, что заплатил за авто именно ту сумму, которую указал в декларации.

В то же время, по данным Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, такой автомобиль Mitsubishi Pajero Wagon 2013 года выпуска в технически исправном состоянии в 2018 году стоил не менее 644 тысяч гривен. Таким образом, НАПК считает, что Шкарлет умышленно внес в декларацию неправдивые данные, отличающиеся от достоверных на 239 тысяч гривен.

Комитет по этике Национального агентства по обеспечению качества высшего образования подтвердил наличие плагиата в научных работах Шкарлета. Впрочем, в апреле Окружной административный суд Киева (ОАСК) решил, что плагиат в работах Шкарлета был обнаружен незаконно.

Кроме того, возмущение сообщества вызвал тот факт, что в 2010 году Шкарлет баллотировался в депутаты Черниговского областного совета от "Партии регионов". В интервью того же года он заявлял, что определил свои политические ориентиры и полностью разделяет ценности "Партии регионов". Там он говорит, что отказался от членства в партии Виктора Ющенко в 2004 году.

Впрочем, уже после Революции Достоинства 2015-го Шкарлет пошел на выборы в Черниговский облсовет уже от "Блока Петра Порошенко". Но его не избрали. Отметим, что до назначения в МОН Шкарлет был ректором Черниговского государственного технологического университета.

Диссертация Ильи Кивы

Весной 2021 года одиозный нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива триумфально защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению. Несмотря на то, что не сумел ответить на некоторые из вопросов и несмотря на пристальное внимание общественности, все 13 членов комиссии единогласно одобрили научное наследие нардепа.

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Впрочем, хотя защита диссертации - открытое мероприятие, на это событие пускали не всех журналистов. Люди в темной одежде, которых Кива в разговоре с журналистами назвал "студентами и аспирантами", ограничивали вход для журналистов якобы из-за карантинных ограничений и не подпускали их к Киве.

Сам нардеп в комментарии изданию "Гордон" рассказал, что пять лет готовил эту диссертацию, а также "вся жизнь учится и занимается самовоспитанием". Он также подчеркнул, что имеет три высших образования, а ученая степень является "процессом его саморазвития".

Процесс превращения нардепа Кивы в ученого стал поводом не только новой волны шуток в соцсетях, но и протестов в столице. Кроме того, в знак протеста против того, что Кива защитил кандидатскую диссертацию, преподаватель Украинского католического университета Александр Ябченко сжег свой диплом кандидата медицинских наук. Мужчина утверждал, что звание о научной степени в Украине окончательно дискредитировано, а потому призвал других кандидатов и докторов наук поступить аналогично и "не идти на компромиссы с совестью".

Смеялись тогда над политиком и коллеги-нардепы. Некоторые так же не верили в то, что Кива сам писал свою кандидатскую. Многие депутаты имеют научные звания, но даже они признают, что покупка научных званий процветает.

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Впрочем, после ряда протестов, расследования журналистов Bihus.info, которые после исследования работы заявили, что диссертация нардепа состоит из "воды, повторенных общих фраз и отсутствия конкретики", а также якобы поддельных справок, аттестационная коллегия Минобразования и науки уже отменила решение ученого совета о присуждении Ильи Киве научной степени кандидата наук. Санкции применили и к научному руководителю, а также членов ученого совета, рассматривавшим работу Кивы. Так, руководитель спецсовета, научный руководитель и оппоненты лишились права заниматься соответствующими видами научной деятельности в течение двух лет.

По словам Кивы, комиссия МОН установила, что в его диссертации нет научной новизны. В то же время депутат убежден, что это решение "очередной формальный повод власти дискредитировать" его.

Добавим, как стало известно, что в январе Илья Кива сдал еще и квалификационный экзамен на право заниматься адвокатской деятельностью.

Скандальные высказывания Евгении Бильченко

В прошлом году зимой украинское инфопространство потрясли антиукраинские высказывания преподавателя Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгении Бильченко, которая резко раскритиковала переход сферы обслуживания на украинский язык и государственную политику в целом. По ее словам, Украина, мол, "онкобольная американская колония", а закон об украинском языке в сфере обслуживания — "обычный фашизм".

Также она заявляла о вроде бы угрозах, а несколькими годами раньше говорила главные российские месседжи — якобы об отсутствии на Донбассе российских наемников и разочаровании в Революции Достоинства. За антиукраинскую пропаганду, отрицание российской агрессии и манипулирование общественно значимой информацией является фигуранткой базы "Миротворец".

В то же время, несмотря на открытую поддержку РФ, после выезда в страну-агрессора Бильченко пожаловалась на травлю от россиян. Ее не принимали на работу по специальности и запрещали заниматься творческой деятельностью. Кто именно это запрещал, поклонница "русского мира" не уточняла.

Сообщение скандального преподавателя вызвало критику пользователей соцсетей. Возмущенные высказываниями преподавателя студенты университета потребовали ее увольнения. Некоторые заговорили об отчислениях из учебного заведения по собственному желанию из-за отсутствия реакции со стороны руководства заведения и вообще из-за преподавания профессоров с такими взглядами в учебном заведении.

В конце концов, Бильченко уволили, а в МОН заявили, что "все дискуссии по языковому вопросу не могут доводиться до абсурда и должны иметь исключительно риторику уважения, независимо от позиции". Кроме того, в Минобразования отмечали, что тема языка может обсуждаться в демократическом обществе, исключительно с уважением и толерантностью.

В то же время после увольнения скандальный профессор философии пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем: "Меня не признали нервно больной (увы) и, глядя на меня, настоятельно рекомендовали еще раз обратиться к онкологу и эндокринологу". Из-за отсутствия постоянного заработка Бильченко начала даже собирать средства на медицинское обследование.

Сейчас же, согласно ее сообщениям в Facebook, она проживает в России и продолжает писать провокационные стихи.

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Фото помощницы Гарбарука в пикантном наряде

Заместителя министра образования и науки Игоря Гарбарука после командировки во Львов и фото с помощницей в откровенных нарядах уволило правительство 28 декабря.

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На минувшей неделе Гарбарук приехал во Львов с рабочим визитом в учебно-практические центры в профтехучилищах. Поездка вряд ли привлекла бы столько внимания, если бы не фото с загадочной брюнеткой, которая имела довольно провокационный дресс-код. Ее сам Гарбарук представил как свою помощницу.

На встрече Гарбарука с мэром Львова Андреем Садовым женщина позирует в платье с откровенным декольте и высоким разрезом и украшением на шее в виде крестика. Также сама девушка опубликовала еще одно фото, на котором она идет по коридору в роскошной меховой шубе. Опубликованные фото возмутили общество и стали поводом не только для создания мемов, но и привели к увольнению самого Игоря Гарбарука.

Сначала Гарбарук в Facebook опубликовал стихотворение Редьярда Киплинга, которое, по мнению заместителя министра образования, должно было дать ответ его критикам. Уже сейчас экс-чиновник использовал такие строки: "Как выстоишь, когда все против тебя упали духом и тебя клянут".

Впоследствии запись исчезла с его страницы, а Гарбарук написал заявление на увольнение по собственному желанию. В конце концов, Кабинет министров 28 декабря поддержал увольнение заместителя главы МОН.

"Сегодня получил трудовую книжку и приказ об увольнении. Пора прояснить некоторые моменты. Я действительно написал заявление по собственному желанию. Моя позиция: государственный чиновник несет ответственность не только за себя, но и за своих подчиненных. Это абсолютно нормальная европейская практика, которой я придерживаюсь. Как у каждого человека, у меня был выбор. Я мог бы не писать заявление, но решил поступить именно так, как я решил", — объяснил после увольнения Гарбарук в своем Facebook.

На должности заместителя министра образования Гарбарук проработал чуть больше года, он был назначен в июле прошлого года. До этого он работал на разных должностях в КНЭУ, в департаменте развития торговли Минэкономразвития и в частном секторе.

Скандальное фото с помощницей: заместитель главы МОН уволился по собственному желанию | Новости Украины

ДТП с участием мужа чиновницы Минобразования

Вечером 28 декабря в Соломенском районе Киева произошло новое скандальное ДТП. Муж чиновницы МОН попал в аварию, в которой пострадали два человека, и, по некоторой информации, мол, угрожал полицейским. "Киев-Оперативный" со ссылкой на очевидцев сообщил, что водитель KIA, который был выпивший, столкнулся с двумя авто.

Когда копы приехали на место крушения, он отказался от медосмотра и его отвезли в больницу. Мужчина якобы грубил и якобы вспоминал "связи" своей жены-чиновника МОН.

Как впоследствии стало известно, речь идет о Галине Калиневич, которая, по данным СМИ, работает заведующей сектором внутреннего аудита МОН. В свою очередь, она подтвердила информацию о ДТП с участием своего супруга и то, что приехала на место инцидента. Но женщина отрицает обвинения в якобы попытках "решить" ситуацию и подчеркивает, что никоим образом не влияет на работу правоохранительных органов.

"Я подтверждаю информацию о том, что вчера прибыла на место ДТП с участием моего мужа. Однако я категорически опровергаю упреки отдельных анонимных телеграмм-каналов в свой адрес о том, что будто пыталась "решить" ситуацию. Уверяю, что мой муж сотрудничает с органами патрульной полиции и будет нести предусмотренную законом административную ответственность. Все перед законом равны. И так должно быть", — говорится в ее сообщении.

Напомним, в течение 2021 года ежемесячно Украина переживала новые и новые сдвиги, приятные и не очень: мы радовались из-за получения пятого места группой Go_A на "Евровидении", громко поддерживали нашу футбольную сборную на чемпионате Европы, гордились государством во время масштабного празднования 30-й Независимости и печалились, когда в масштабных пожарах и ДТП погибали люди, удивлялись из-за отставки Арсена Авакова и ухода Андрея Шевченко и плакали, когда огонь в костеле святого Николая повредил уникальный орган. ТСН.ua вспоминает самые главные события, которые всколыхнули Украину в 2021-м.

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