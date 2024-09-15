Министерство возвращения украинцев: почему нас уже никогда не будет 42 миллиона и что делать

Пока в Кабмине создается министерство, демограф рассказал, как это можно сделать более эффективно.

В Украине хотят создать "Министерство возвращения украинцев" или, как его раньше назвал президент — "Министерство единства". Цель – благородная, учитывая углубление демографического кризиса в Украине из-за войны. Но идею уже успели раскритиковать, мол, сейчас нам нужно думать, как победить врага, а не о тех, кто спокойно попивает кофе в Вене.

ТСН.ua выяснял, нужно ли сейчас такое министерство, какие проблемы оно будет решать, есть ли ему альтернатива.

Что думают о новом министерстве в правительстве?

Когда у премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля спросили о новом министерстве, то первое, что он отметил, что у нас любят раскритиковать все, что даже еще не создано.

Высокопоставленный чиновник объяснил, что Украина должна уделить внимание 7,5 миллионам украинцев, которые сейчас находятся за границей. Новое ведомство, по его словам, должно заняться коммуникацией с украинцами за границей, улучшением условий их жизни, а также мотивацией вернуться на родину.

"Мы все говорим, какова наша стратегия по возвращению украинцев и эта стратегия распределена в функционале Минэкономики, Минреинтеграции, Минсоцполитики, МИД. В каждом министерстве понемногу стратегии рассеяны, и на самом деле она не выделена как приоритет. Мы же хотим приоритезировать эту работу в реальности". – добавил он.

Премьер-министр отметил, что для возвращения наших граждан – их важно мотивировать. Правда, не отметил, как именно.

Господин Шмигаль подчеркивает, что несмотря на то, что не все наши беженцы будут согласны вернуться – они продолжают оставаться украинцами, поддерживающими страну вкладами, донатами и протестами.

"Этот процесс должен быть организован, скоординирован. Собственно, в этом есть идея создания министерства. Как мы будем это делать? Сейчас идет работа, мы работаем над тем как в реальности имплементировать эти идеи", – пояснил премьер-министр.

Пока неизвестно, кто возглавит министерство и каков будет его штат. На уровне слухов говорят, что оно может иметь представительство в странах, где больше всего украинцев – Чехия, Германия и Польша.

Сложная демографическая ситуация в Украине/Коллаж ТСН.ua

Вдали от блекаута, ракет и холода

Между тем, звучат заявления некоторых политиков, что из Украины не стоит выпускать даже детей, потому что воспитываться за границей они будут не украинцами, а поляками или немцами.

Мол, вывоз украинских детей требует запрета, они должны воспитываться под звуки сирен воздушной тревоги и вырастать здесь, в Украине, в ненависти к врагу.

В то же время многие украинские семьи планируют выезд за границу, из-за возможных обстрелов и перспектив жизни в холодных квартирах зимой.

Именно об этом свидетельствует статистика: за полгода 400 тысяч украинцев уехали за границу – подальше от ракетных обстрелов.

К сожалению, эту тенденцию не остановить, потому что несмотря на громкие заявления политиков, материнское сердце выбирает совсем другой вариант – быть вместе с детьми в безопасности, пока отец остается в рядах ВСУ или ходит на работу в Украине.

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Небывалый интерес к демографии от власти

Демографы отмечают, что уже два месяца в Украине ведутся активные разговоры о создании новых министерств, касающихся демографических и миграционных процессов и влияния на них.

"До этого в Верховной Раде предлагали создать Министерство демографии и диаспоры Украины. Также по инициативе депутатов предлагалось создать Национальное демографическое агентство Украины. То есть создание "Министерства возвращения украинцев" – это уже третья похожая инициатива", – рассказывает ТСН.ua Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ.

Он добавляет, что, исходя из названия, министерство будет направлено лишь на один аспект миграционной политики – возвращение украинцев.

"Лично у меня очень скептическое отношение к тому, что нам стоит создавать какие-то новые министерства или агентства. Потому что демографические проблемы в Украине не исчерпываются только темой возвращения украинцев. Кроме миграционных проблем и массового выезда людей за границу есть проблемы с преждевременной смертностью, очень низкой рождаемости и многих других", – отмечает Александр Гладун.

Сложная демографическая ситуация в Украине/Коллаж ТСН.ua

Почему эффективность под вопросом?

Ученый подчеркивает, что демографические проблемы в Украине настолько всеохватывающие, что затрагивают деятельность буквально всех органов исполнительной власти.

"Создание "Министерства возвращения украинцев" приведет к тому, что часть функций других министерств будет изъята и передана новому, но под него же нужно создавать новый аппарат, который эти функции будет выполнять. Это приведет к тому, что будет разрушена или модернизирована деятельность других министерств, а эффективность деятельности от нового останется под большим вопросом, как и само возвращение украинцев. А еще это дополнительные расходы бюджетных денег, дополнительные кадровые назначения", – отмечает ученый.

Что будет реально побуждать для возвращения украинцев

Он подчеркивает, что какие бы ни создавались министерства, но большинство украинских беженцев связывают свое возвращение домой именно с окончанием войны.

"По окончании войны – определенная часть украинцев вернется домой. Те, кто останется за границей, а такие безусловно будут, потому что успели там обустроиться, сами будут принимать решения – возвращаться им или нет, без всяких министерств или ведомств. Вряд ли, какое-то министерство повлияет на возвращение людей. Согласитесь, что будет странно, если такое министерство будет работать с миллионами уехавших, причем конкретно с каждым человеком Это – нонсенс", – замечает Александр Гладун.

Демографический кризис в Украине/коллаж ТСН.ua

Какие условия нужны для возврата?

Ученый подчеркивает, что , прежде всего, нужно создавать условия внутри страны, чтобы как можно больше людей захотели вернуться в Украину после окончания войны. Наличие таких условий должно стать главной целью для государства.

"Почему наши люди переезжают из одной страны в другую, потому что считают – им там будет лучше. А будет ли – никто наверняка не знает. Нам нужно восстанавливать в Украине жилье, развивать экономику, социальную инфраструктуру и путем разных коммуникаций информировать людей о том, что реально происходит в стране. Именно после этого, увидев все плюсы, наши беженцы могут принять решение не оставаться, а возвращаться. Давайте вообразим, что после войны прошло несколько лет. Люди уже окончательно остались в какой-нибудь стране. И как мы будем их возвращать? Каждого агитировать в отдельности?", – отмечает Александр Гладун.

Для возвращения достаточно межведомственной комиссии

Ученый подчеркивает, что более рационально создание Межведомственной координационной комиссии по вопросам демографической политики при Кабмине.

"Желательно, чтобы эту комиссию возглавлял вице-премьер. И обязательно, чтобы это была не бюрократическая структура, а совещательный координационный орган, к работе которого привлекались представители министерств, эксперты в области демографии, представители диаспоры, общественности. Эта межведомственная комиссия могла бы разрабатывать определенные предложения и в рамках Стратегии демографического развития Украины реализовывались бы ее конкретные планы. Это, по-моему, более действенный механизм и более комплексный подход, от которого можно ожидать лучших результатов, чем от создания новых министерств и агентств", – подчеркивает Александр Гладун.

Демографический кризис в Украине/коллаж ТСН.ua

Принудительный возврат беженцев

Относительно варианта принудительного возвращения в Украину украинских беженцев, демограф убежден, что это невозможно будет сделать и объясняет почему.

"Украина не может осуществить принудительную депортацию людей с другой территории, а только депортировать с собственной. Кстати, обращение Украины к другим государствам, чтобы они способствовали возвращению людей призывного возраста, подверглось тому, что все страны нам в этом отказали. Поэтому рассчитывать на какую-либо принудительную депортацию из стран Европы или других стран – это иллюзия. Этого никогда не будет", – уверяет Александр Гладун.

Он напоминает, что Германия, Польша и ряд других стран ответили на просьбу Украины о депортации мужчин просто – они не будут этим заниматься.

"Здесь стоит понять, что эти страны заинтересованы, чтобы наши граждане там остались. Зачем им заниматься депортацией, которая приведет к определенным обострениям среди украинцев и граждан внутри этой страны? Именно поэтому принудительная депортация — это очень ложный путь", — отмечает демограф.

Демографический кризис в Украине/Коллаж ТСН.ua

Финансовая приманка – не вариант

Также Александр Гладун сомневается, что наших граждан нужно как-то поощрять к возвращению домой, особенно если речь идет о выплате за это средств.

"Например, Чехия предлагает нашим гражданам "подъемные средства" для тех, кто решает возвращаться в Украину, но это происходит не принудительно. Там, кстати, такое условие, если украинец вдруг решит вернуться в Чехию, то должен обязательно вернуть эти средства. Если же говорить о стимулировании средствами от Украины, то я считаю, что создавать для наших беженцев какие-то специальные условия или поощрения в виде денег – это неправильно", – отмечает Александр Гладун.

Кроме того, он добавляет, что это еще и несправедливо, по отношению к людям, живущим в Украине 2,5 года под постоянной угрозой ракетных ударов.

"Почему эти граждане должны находиться в худшей ситуации, чем те, кто выехал за границу спасая свою жизнь и своих детей? Финансовое поощрение здесь совершенно излишне. Кстати, у нас примерно 4,5 миллиона граждан имеют статус ВПЛ – люди, потерявшие жилье, работу, выехали с оккупированных территорий, но за границу не уехали. Почему их тогда не поддерживать существенно? Или тех, кто сейчас работает на заводах, предприятиях ВПК, куда прилетают ракеты – люди рискуют своей жизнью, почему они должны быть в худших условиях, чем те, кто сейчас за границей", – подчеркивает Александр Гладун.

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Становиться перед ними на колени?

Он добавляет, что в вопросе с украинскими беженцами нужно реальнее смотреть на вещи.

"Важно понять, что те, кто не хочет возвращаться, они не вернутся в Украину. Конечно, с ними не стоит разрывать контакты, но уговаривать, вставать перед ними на колени и говорить: "Давайте, возвращайся!" — лишнее и неправильно. Люди сделали свой выбор и их стоит оставить в покое. Убедить их можно только при одном условии – создав в Украине лучшие условия жизни, чем в стране, где они сейчас находятся. И эти условия нужно создавать для всех граждан страны, а не только для тех, кто сейчас за границей", – убежден Александр Гладун.

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К этому он добавляет, чтобы создать такие условия, нам нужно перезагружать государство, экономику, систему социальной защиты.

"Нам стоит наконец осознать, что нас уже никогда не будет ни 52, ни 42 миллиона. Просто надо понять, что нас будет примерно 30 миллионов, если задать себе цель удерживать численность населения на должном уровне. Это должно быть реальной целью государства, а под нее уже разрабатывать конкретные экономические и социальные планы", – отмечает ученый.

В Украине демографический кризис / Фото: Опендатабот

Спасать жизнь детей и просто убегать – разные вещи

Что касается засилья хейта на людей, выехавших из-за войны за границу, то Александр Гладун говорит, что не отслеживает перепалки на эту тему в социальных сетях. Поскольку сколько людей в Украине, то столько и мнений.

"Если женщины спасая своих детей – едут за границу, то это, по моему мнению, более-менее понятно и нормально. Тем более, если они едут на несколько месяцев, чтобы пережить холодное время. А вот когда из Украины всяческими нелегальными способами бегут молодые и здоровые ребята призывного возраста, то их действия нужно оценивать уже в соответствии с украинским законодательством — таково мое мнение", — отмечает Александр Гладун.

Ученый отмечает, что почему-то украинцы считают, что государство многим им обязано, а когда оно что-то от них просит, это сразу "не так воспринимается".

"Если мы что-то получаем от государства, то должны вкладывать что-то и в него, особенно во время войны, когда есть риск для всех – гражданских и военных. Что касается тех, кто убегает от войны за границу, то здесь думаю больше психологический момент. Люди считают, что обязательно попадут на передовую, но реально для обеспечения одного солдата на передовой, еще 5-6 работают в тылу. Это нужно объяснять людям, как и заниматься качественной подготовкой бойцов – чем больше будет подготовленных воинов, тем меньше погибших, а соответственно больше желающих брать оружие в руки", – отмечает Александр Гладун.

Демографическая ситуация в Украине / Фото: ТСН.ua

Запрет на вывоз детей за границу и диаспора

Что касается высказываний политиков о запрете на вывоз детей за границу, то демограф говорит, что это только заявления радикальных политиков.

"Конечно, такого запрета не будет. Но доля рационализма в этом есть. Ведь, действительно, если люди вывезут детей и они останутся за границей, то такие дети вряд ли будут воспитаны по украинским традициям. А больше по традициям той страны, где они находятся", – говорит ученый.

С другой стороны, в начале войны именно бывшие украинцы, проживающие в других странах, создали невероятную поддержку для Украины, выходя на митинги и влияя на правительства своих государств относительно поддержке Украины.

"Первая волна этих мероприятий была невероятно мощной, что нам существенно помогло. И сейчас диаспора активна. Кстати, много помощи Украина получает именно через диаспору. Между прочим, украинцы принадлежат к группе диаспор, которая больше всего в поколениях сохраняет этническую принадлежность — 3-4 поколение пытается изучать язык, общаться и поддерживать связи с Украиной. Но эти люди уже, к сожалению, граждане другой страны", – заключает Александр Гладун.

Ранее ТСН.ua рассказывал о минусе в 400 тысяч украинцев за полгода: как это объясняют ученые и при чем здесь мобилизация и тяжелая зима.

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