Министр агрополитики рассказал, как непогода повлияет на урожай и что будет с ценами на продукты осенью

Министр агрополитики рассказал, как непогода повлияет на урожай и что будет с ценами на продукты осенью

Сбор урожая из-за погоды в этом году отложился в среднем на две недели.

Поздняя весна, заморозки, на смену которым пришла сильная жара, а за ней пришли ливни и град. Аграриям в этом году погода добавила хлопот. Какие культуры больше всего пострадали от непогоды и какие будут цены на продукты осенью, в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

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По словам главы Минагрополитики, непогода действительно повлияла на сроки уборки урожая — в этом году они отложились две недели, однако существенного влияния на количественные показатели в ведомстве не прогнозируют.

"Да, действительно, чрезмерные осадки привели к тому, что сбор урожая отложился на две недели. С одной стороны из-за дождей есть проблематика, особенно в южных регионах, по сбору ранней группы зерновых — ячменя, пшеницы. А вот на фазу вегетации кукурузы и для подсолнечника, они сейчас на этапе опыления, дожди наоборот есть идеальным условием с точки зрения получения влаги, которая позволит сформировать полноценный урожай. Поэтому, если говорить в целом по количеству осадков за этот календарный год, то этого более чем достаточно для нормального прогнозируемого для страны урожая на уровне 70 млн тонн", — сказал министр.

Что касается цен, то в Министерстве аграрной политики в этом году ожидают их стабилизацию, говорит Роман Лещенко. Однако отмечает и о факторе, который может этому мешать — это наценка от торговых сетей, которую осенью хотят урегулировать на законодательном уровне.

"Цены не просто не будут расти — они сбалансируются, поскольку прошлый год был очень сложный. Росли цены на подсолнечное масло и на сахар. А в этом году они сбалансируются, а также и на хлебобулочные изделия. Цена уменьшится, но есть одна базовая вещь, которую Министерство уже в сентябре будет двигать в парламенте. Речь идет о законе о внутренней торговле. Нам надо навести порядок с торговыми сетями, которые злоупотребляют своим монопольным положением и делают большую наценку. И мы приходим к абсурду, когда цена на украинское подсолнечное масло в Польше ниже, чем у нас", — подчеркнул министр.

Он добавил, что цены на сельскохозяйственные продукты уже в октябре-ноябре снизится не меньше, чем на 10%.

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