Руководитель МВД анонсировал большое строительство границ Украины с Россией и Беларусью: подробности

Для полного обустройства границ необходимо 17 млрд. гривен.
Украинско-российскую границу усилят и расстроят. Об этом сегодня рассказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, говорится в сюжете ТСН.19:30.
Он посетил сегодня Луганскую область и осмотрел недавно возведенный участок границы вблизи Троицкого.
"За год в этой самой Луганской области мы встретимся и отчитаться о новом участке границы, интеллектуальной государственной границы на украинско-российском участке", — сказал министр.
Денис Монастырский также анонсировал "большое строительство границ". Оно состоится также на границе с Беларусью.
"Государство приложит все усилия и финансы, чтобы обустроить наконец участки границы с Россией и Беларусью. В следующем году должно быть "большое строительство границ". Это и инженерные сооружения, выполненные специалистами, и в целом новая интеллектуальная граница, которая даст возможность пограничникам на 100% контролировать пределы нашей страны", — сказал Денис Монастырский.
Министр сообщил, что для полного обустройства границ необходимо 17 млрд. гривен. МВД уже обратилось к правительству с требованием заложить эти цифры в бюджет-2022.
Как сообщают в МВД, протяженность границы с РФ на суше 1974 км, из них 409 км Донецкой и Луганской областей Украина временно не контролирует. Также министр отметил, что это еще нужно из-за новых миграционных вызовов, в частности из-за кризиса в Афганистане и действий Беларуси в отношении соседей с ЕС - Польши и стран Балтии.
Напомним, Украина усилила систему противовоздушной обороны на севере страны.