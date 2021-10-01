Руководитель МВД анонсировал большое строительство границ Украины с Россией и Беларусью: подробности

Для полного обустройства границ необходимо 17 млрд. гривен.

Украинско-российскую границу усилят и расстроят. Об этом сегодня рассказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Он посетил сегодня Луганскую область и осмотрел недавно возведенный участок границы вблизи Троицкого.

"За год в этой самой Луганской области мы встретимся и отчитаться о новом участке границы, интеллектуальной государственной границы на украинско-российском участке", — сказал министр.

Новости мира: российско-украинскую границу усилят и расстроят

Денис Монастырский также анонсировал "большое строительство границ". Оно состоится также на границе с Беларусью.

"Государство приложит все усилия и финансы, чтобы обустроить наконец участки границы с Россией и Беларусью. В следующем году должно быть "большое строительство границ". Это и инженерные сооружения, выполненные специалистами, и в целом новая интеллектуальная граница, которая даст возможность пограничникам на 100% контролировать пределы нашей страны", — сказал Денис Монастырский.

Министр сообщил, что для полного обустройства границ необходимо 17 млрд. гривен. МВД уже обратилось к правительству с требованием заложить эти цифры в бюджет-2022.

Как сообщают в МВД, протяженность границы с РФ на суше 1974 км, из них 409 км Донецкой и Луганской областей Украина временно не контролирует. Также министр отметил, что это еще нужно из-за новых миграционных вызовов, в частности из-за кризиса в Афганистане и действий Беларуси в отношении соседей с ЕС - Польши и стран Балтии.

Напомним, Украина усилила систему противовоздушной обороны на севере страны.

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