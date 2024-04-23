Министр наворовал земель на миллионы: все подробности громкого дела

Действующий министр Украины наворовал земель на сотни миллионов, а когда готовился к очередной сделке еще на сотни миллионов — сожгся. НАБУ уже задержали чиновника и объявили ему подозрение.

Кто он и кто ему помогал крутить по украинским землям? Подробности рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

НАБУ объявило подозрение действующему министру

Экс-председатель аграрного комитета Верховной Рады — действующий министр разоблачен на завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн. Так НАБУ сообщило об очередном преступлении на сотни миллионов, впрочем, фамилию не назвало. Но по описанию должностей журналисты распознали, о ком идет речь. Этого "героя" вы должны знать в лицо — это Николай Сольский, он же министр аграрной политики и продовольствия. Что в этой истории самое возмутительное – расскажем позже, в НАБУ же отмечают, что он был не один, во главе с Сольским была создана целая преступная группа, куда входили должностные лица органов Госгеокадастра, а также так называемые кураторы, контролировавшие деятельность этих органов.

Николай Сольский

“Участники схемы обеспечили уничтожение документов, на основании которых два госпредприятия в Сумской области имели право постоянного пользования землей. Из-за их отсутствия областной Госгеокадастр составил акт о самовольном занятии этих участков”, — сообщило НАБУ.

Подробности схемы, функционировавшей годами

Ну, а прикрывали все это "помощью украинцам". Правда, украинцы были подставными. То есть с помощью подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра участки передали в собственность заранее определенным гражданам под видом реализации их права на бесплатную землю. Но есть "но". Чтобы получить землю, нужно было выполнить интересное условие подписать договор о ее передаче в аренду частному агрохолдингу еще до момента получения. Схема действовала несколько лет и только сейчас следователям НАБУ удалось все и всех собрать вместе.

В результате реализации сделки в 2017-2021 гг. участники схемы завладели 1250 земельными участками общей площадью 2493 га, стоимость которых на момент совершения преступления составила более 291 млн грн. Они также попытались завладеть 3282 га земли стоимостью около 190 млн грн, однако им помешали детективы НАБУ и прокуроры САП, которые провели обыски и наложили на участки арест”, — отметили в НАБУ.

В САП рассказали подробнее, где именно отбирались земли и как должностные лица подставляли другие предприятия, чтобы ограбить у них земли:

“В рамках досудебного расследования установлено, что в 2017 году владелец ряда сельхозкомпаний, который впоследствии стал народным депутатом Украины IX созыва и возглавил аграрный комитет ВРУ, в сговоре с председателем Госгеокадастра Украины и кураторами органов Госгеокадастра решил завладеть землей, которая находилась в пользовании двух в Сумской области. Для реализации схемы ее участники сначала обеспечили уничтожение документов, на основании которых госпредприятия имели право постоянного пользования землей. Что в дальнейшем явилось основанием для составления областным Госгеокадастром акта о самовольном занятии этих участков государственными предприятиями.

Чтобы сделать невозможным передачу земли посторонним лицам, ее включили в перечень на аукцион по праву аренды, однако никаких торгов так и не было проведено. Затем эти земли с помощью подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра передали в частную собственность”.

Кто еще получил подозрения?

Сейчас свои подозрения уже получил организатор схемы, действующий министр, два куратора из Госгеокадастра и лицо, способствовавшее совершению преступления. О ком именно речь пока не понятно, но и это еще явно не все фигуранты. В Национальном антикоррупционном бюро отметили, что до сих пор продолжается вручение подозрений другим участникам преступной схемы.

Почему суды с Сольским будут тяжелыми?

А теперь к самому интересному. Во-первых, защита в суде явно будет мощной, потому что Николай Сольский, кроме того, что министр — он был или до сих пор юрист адвокатского объединения. Он же народный депутат, уже через месяц делать был назван кандидатом на должность главы комитета аграрной политики и земельных отношений в Верховной Раде Украины IX созыва, и занимал этот пост от 29 августа 2019 года до 24 марта 2022 года.

А вот уже с 24 марта 2022 года Сольский стал министром аграрной политики и продовольствия. Кроме того, Николай Сольский является основателем семи и бенифициаром десяти предприятий, занимающихся агробизнесом.

С 2007 года — соучредитель Украинского Аграрного Холдинга, объединяющий ряд аграрных предприятий и имеющий в управлении 51 тысячу гектаров земли. Неудивительно, что земли в аренду могли передаваться этому холдингу. Мы, конечно, не утверждаем, но согласитесь, совпадение интересно.

А когда-то свою трудовую деятельность Сольский начинал юрисконсультом в разных юридических компаниях. На момент избрания народным депутатом работал юристом. Итак, вы можете себе представить, как яростно могут бороться на судах за министра.

По данным издания "Экономическая Правда", полученным от собеседника, приближенного к Сольскому, он проходит как подозреваемый по эпизодам в 2017-2018 годах, когда еще осуществлял только адвокатскую деятельность. Сама же схема, напомним еще раз, по данным САП и НАБУ, действовала до 2021 года.

В 2020 году Сольскому уже возникали вопросы, когда расследователи Bihus.Info выяснили, что юрист из группы Богдана-Сольского засветился в рейдерстве агробизнеса под Киевом. Сольский, который на тот момент уже был нардепом, в комментарии журналистам от всего открестился и сказал, что не напоминает имени юриста, о котором говорилось в расследовании и ранее работал в его компании.

Отметим, что по состоянию на момент записи видео суда еще не было, поэтому пока Сольский имеет статус только подозреваемого.

Какие еще топ-чиновники "пожглись"?

Напомним, это не первый случай, когда должностные лица Минагрополитики болеют "миллионами". 31 августа 2023 года Высший антикоррупционный суд избрал первому заместителю министра аграрной политики Тарасу Высоцкому, подозреваемому в растрате более 62 миллионов гривен при закупке продуктов, меру пресечения в виде залога в 805 тысяч гривен. И, как вы уже догадались, залог он внес и заявил, что скрываться не планирует, а его защита, заявив о безосновательности заявленных рисков, попросила суд отпустить Высокого под личное обязательство или взятие на поруки нардепов.

Стартовала эта история 24 августа 2023 года, тогда Национальное антикоррупционное бюро сообщило о разоблачении злоупотреблений на 62,5 миллиона гривен при закупке "Укрзализныцей" продуктов питания для обеспечения потребностей государства в период военного положения.

По версии бюро, Высоцкий реализовал схему, которая предусматривала закупку для нужд Областной военной администрации за счет "Укрзализныци", продукции по значительно завышенным ценам у выбранной подконтрольной компании. Эта компания закупала продукцию по рыночным ценам у польского производителя через контролируемую фирму-посредницу, связанную с руководителем упомянутого украинского ООО.

По мнению НАБУ, топ-чиновник, злоупотребляя властью и служебным положением, осведомленный о реальной стоимости продуктов, обеспечил согласование соответствующих счетов на оплату и актов выполненных работ, а также перевод средств на счет ООО.

По второй же схеме другая подконтрольная компания покупала по рыночным ценам продукцию турецкого производителя. При этом в этом случае, по версии следствия, Высоцкий не был скрягой, поэтому дал возможность заработать и другим. В частности, был также привлечен бывший уже, но действующий на тот момент заместитель министра экономики Александр Грибан.

До сих пор на должностях?

В конце июня 2023 года Грибан уволился с должности по собственному желанию. Но на сайте Министерства экономики Украины он до сих пор указан как заместитель министра экономики. Та же история и с Высоцким. Когда дело только получило огласку, в Министерстве объясняли всю эту ситуацию по-своему. Говорят, что ведомство проверяло компании по таким критериям, как отсутствие банкротства, компрометирующей информации в публичном доступе, связей с Россией и Беларусью, отсутствие в санкционных списках, говорится в релизе Министерства. Но и эта история до сих пор не завершена. Так что дальше, похоже, будет.

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