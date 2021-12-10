Министр обороны рассказал о ситуации на складах украинского оружия

В отношении компаний, недобросовестно выполнявших оборонные заказы, открыты уголовные производства.

У подрядчиков Минобороны, не завершивших реконструкцию арсеналов, остался единственный шанс – достроить их за собственные средства.

Такое заявление сделал 9 декабря в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, в отношении недобросовестных подрядчиков, не выполнивших свои обязательства, уже открыты уголовные производства. "Расследования продолжаются, происходит экспертиза", — отметил министр, подчеркнув, что доверять им больше нельзя.

“У них есть единственный шанс… Или они за собственные средства достраивают – и мы тогда делаем с экспертизой оценку, что сделано, а что – нет. Если нет, то мы ищем других подрядчиков, которым мы можем доверять”, — заявил Алексей Резников.

Как заверил глава Минобороны, если окажется, что выделенные на эти работы средства были потрачены или разворованы, ответственные лица предстанут перед судом и все закончится справедливым приговором.

“Но сегодня дело правоохранительных органов – расследование, а мое дело – завершить Программу живучести складов (она так называется) для того, чтобы обеспечить хранение нашего резерва”, — подчеркнул министр.

Напомним, еще в 2019 году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об улучшении хранения ракет, боеприпасов на арсеналах, базах и складах Вооруженных сил Украины.

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