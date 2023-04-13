Министр образования Лисовой ответил, когда учителям и преподавателям ждать повышения зарплаты

Лисовой подчеркнул, что "на всех политических уровнях есть понимание этой проблемы".

В Минобразования активно работают над вопросом повышения зарплаты для представители всех уровней образования.

Об этом рассказал министр образования и науки Оксен Лисовой в программе "Сніданок з 1+1".

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"Как гражданин, а не министр, я скажу, что такие низкие зарплаты – это унижение. Мы должны выйти из такой позиции, как достоинство человека. Мы должны выйти на достойную оплату труда. Если мы хотим воспитывать гражданина, то мы должны сделать так, чтобы и педагог чувствовал себя достойным человеком. Поэтому оплата труда очень важна. Сегодня в процессе моего общения с президентом, его было много, в процессе общения с премьер-министром, вице-премьер-министром", — сказал Лисовой.

Он отметил, что "на всех политических уровнях есть понимание этой проблемы. Модели оплаты труда и решения – в работе. Есть цель – она поставлена. Повышение должно быть системным. Другой вопрос – какой принцим, приоритизация, путь. Это сейчас активно прорабатывается на всех уровнях".

Напомним, в Украине предлагают повысить "минималку": когда и насколько.

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