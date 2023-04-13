Министр образования Оксен Лисовый против обучения в прифронтовых зонах

Министр образования и науки Оксен Лисовый подчеркнул, что учебный процесс в прифронтовых зонах не должен быть из-за рисков прилетов. Он призывает родителей эвакуироваться с детьми в безопасные места.

Об этом он рассказал в программе "Сніданок с 1+1".

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"Там образовательного процесса не должно быть. Частота прилетов в прифронтовых зонах – риски существуют. Далее – наличие связи как таковой. Мы настаиваем, прежде всего, на сохранении жизни и здоровья детей и педагогов. Поэтому, первое, что нужно сделать – это эвакуироваться. Организовывать образовательный процесс под обстрелами — это риски не соразмерны. Мы лучше наверстаем образовательные потери, но не надо рисковать. Я призывают вывозить детей на безопасные территории и включайтесь в учебный процесс уже там", — подчеркнул Лисовый.

Напомним, ранее глава Минобразования высказался по поводу повышения зарплаты учителям и преподавателям.

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