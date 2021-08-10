Министр Шкарлет рассказал о начале учебы в школах и вузах, а также о вакцинации учителей и студентов

На формат обучения, в частности, будет влиять эпидемиологическая ситуация в стране.

Меньше месяца осталось до начала нового учебного года. Как будет происходить образовательный процесс — в традиционном, дистанционном или смешанном формате — зависит от ситуации с заболеваемостью коронавирусом в стране, а также от уровня вакцинации педагогических коллективов в том или ином учебном заведении. Это касается и школ, и вузов, рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире "Сніданку з 1+1".

ТСН.ua собрал главные тезисы главы Минобразования о влиянии коронавируса на образовательный процесс и о вакцинации в образовательной среде.

Начало учебного года в школах

В сентябре школьники начнут обучение в полноформатном режиме. Дистанционное или смешанное обучение возможно, если будет "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень. Для работы школ в традиционном формате в этих зонах необходимо, чтобы 80% педагогов были вакцинированы от COVID-19. В таком случае школа может работать даже во время локдауна.

вакцинация учителей

Нет оснований не допускать к работе невакцинированного от коронавируса учителя. Впрочем, если не будет 80% привитых, то образовательный процесс в "красной", "оранжевой и даже "желтой" зане будет происходит в дистанционном или смешанном режиме.

По словам Шкарлета, в Украине вакцинировано до 35% учителей, но ситуация отличается в каждом регионе. "Например, Киевская область — это 90% привитых от COVID. Житомирская и Львовская — более 55%. Зато Волынь — менее 10%", — говорит министр.

Обучение в университетах

В высшие учебные заведения будут применяться такие же условия. Ведь вузы — это такие же образовательные учреждения как учреждения общего среднего образования, проф-техобразования. "В университетах есть автономия. Им проще. Кроме того, студенты — взрослые люди, они могут вакцинироваться", — говорит министр.

Прививка студентов

Невакцинированным студентам не могут запретить посилятися в общежитие, подчеркнул министр Шкарлет. По его словам, сейчас ни нормативных документов, ни требований на этот счет нет.

Вакцинация детей

Прививку от COVID-19 детей министр оценивает положительно. Но пока в Украине такого требования нет. "Если будет какая-то статистика, клинические исследования, что это безопасно и защитит их от коронавируса, то я только за", — говорит Шкарлет.

Министр образования Сергей Шкарлет о вакцинации учителей и каким будет обучение в университетах

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