Министры обороны стран-членов НАТО в Брюсселе обсуждают противостояние российской угрозе

В этот момент в Альянсе обсуждают и усиление своего восточного фланга на фоне возможной угрозы со стороны России.

Отвод российских войск – основная тема, которую сейчас обсуждают как в Украине, так и на Западе. Министры обороны стран НАТО сейчас собираются в Брюсселе, там обсуждают один из крупнейших кризисов безопасности в Европе.

Об этом рассказала корреспондентка "Радио Свобода" Зоряны Степаненко для ТСН.

Это решающий момент не только для Украины, но и для глобальной стабильности в целом — так о кризисе безопасности говорят министры обороны стран-членов НАТО, которые утром съехались в штаб-квартиру Альянса. В этот момент на своем заседании они обсуждают, как противостоять российской угрозе. Генсек перед встречей заявил о готовности продолжать диалог с Россией. Но в то же время предупредил, союзники готовы и к худшему сценарию. С обнадеживающими заявлениями о деэскалации генсек пока не спешит. Говорит, российские войска все еще у украинских границ. И недостаточно заявлений об их частичном отводе — Альянсу нужны доказательства.

«Если они действительно начнут отводить свои войска, то это то, что мы будем со своей стороны только приветствовать. Они всегда перемещали силы туда-сюда и обратно, так что только то, что мы видим перемещение сил, боевых танков, не подтверждает реальный отвод», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В Кремле уже заявили, что НАТО ошибается, когда говорит об отсутствии доказательств. В этот момент в Альянсе обсуждают и усиление своего восточного фланга на фоне возможной угрозы со стороны России, которую западные лидеры все же считают вполне вероятной. Хотя обнадеживающие сигналы, что худший сценарий не сбудется, – есть, заявил сегодня глава европейской дипломатии.

В то же время, уже перемещается первая часть контингента американской армии из Германии в Словакию. Это запланированные учения, проводимые раз в два года, и участие в них примут около 2000 американских военных. После их завершения они вернутся на свои базы.

Российская угроза: в Брюсселе идет встреча министров обороны стран НАТО | Новости мира

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