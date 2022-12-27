Минкульт не будет рекомендовать продлевать с УПЦ МП аренду двух соборов в Лавре: кому их отдадут

По словам министра, была создана межведомственная правительственная комиссия для проверки использования имущества Лавры УПЦ МП

Конституционный суд сегодня признал правомерным переименование Украинской православной церкви и обязал религиозные объединения отражать в названии принадлежность к религиозной организации за пределами Украины. Теперь церковь под руководством митрополита Онуфрия, скорее всего, официально будет называться – Российская православная церковь в Украине. Сегодня же стало известно, что представители УПЦ МП лишатся права проводить богослужения на территории Верхней Лавры, в Успенском и Трапезном Соборах.

Об этом говорится в ТСН.

В УПЦ МП истекает договор аренды. Владельцем этих помещений является Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра".

Накануне директор музея уже сообщил наместнику Лавры, скандальному митрополиту Павлу, что 31 декабря он сможет послужить в музейных помещениях в последний раз. Сам Павел еще в минувшее воскресенье сообщил паству во время проповеди, что в лаврские соборы их больше не будут пускать. Иерарх пожаловался, что мол несколько раз пытался дозвониться министру культуры Александру Ткаченко по этому вопросу, но безуспешно.

По словам Ткаченко, сейчас уже создана комиссия, которая определит в частности, использует ли по назначению УПЦ МП Нижнюю Лавру.

Александр Ткаченко в свою очередь отмечает, что по состоянию на воскресенье ему никто не звонил по телефону, звонки начались в понедельник. Наконец, министр отметил, что не обязан общаться с наместником.

"Заканчивается соглашение об аренде Успенского и Трапезного храмов в Верхней Лавре. Соответственно, к нам обратился директор заповедника по информированию по этому вопросу. Мы, во исполнение указа президента о проверке состояния дел использования имущества Лавры, будем рекомендовать такое соглашение не продлевать", – сказал Ткаченко.

Глава Минкульта сообщил, что была создана межведомственная правительственная комиссия для проверки использования имущества Верхней Лавры. Пока будет проверка, в этих помещениях богослужения не будут проходить.

"По другому имуществу — есть соглашения, которые продолжаются и пока будут продолжаться до завершения такой проверки", — отметил министр.

Ткаченко напомнил, что в 2013 году было заключено бессрочное соглашение на использование Нижней Лавры УПЦ МП.

"Но нам придется проверить, не было ли там нарушений и учитывая это принимать решение", – подытожил министр.

Отметим, что Нижняя лавра находится в ведении Украинской православной церкви (Московского патриархата), а Верхняя лавра — в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника. На территории Верхней лавры расположены главные соборы – Успенский и Трапезный, а также Троицкая надвратная церковь и Большая колокольня.

В Нижней Лавре, где находятся пещеры, действует мужской монастырь УПЦ МП, духовная семинария, резиденция наместника Лавры и ряд храмов.

Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против влиятельных представителей УПЦ (МП). ТСН.ua собрал все, что известно об этих лицах. В частности под санкции попал и наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел (Лебедь).

Недавно украинцев возмутил инцидент, когда в одном из храмов УПЦ (МП) на территории Лавры женщины исполняли прославлявшую Россию песню. "Колокол плывет, плывет над Россией, пробуждается матушка-Русь". В Киево-Печерской лавре отреагировали на скандал и отстранили священника.