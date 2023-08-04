Минный скандал: в Минобороны прокомментировали ситуацию с неполученными снарядами для фронта

Военные говорят, что уже обратились в суд и следователям полиции.

После появления в СМИ скандальной информации о том, что одна из фирм якобы получила от Минобороны 1,4 млрд. гривен за поставку большого количества минометных мин, но по факту не передала этих боеприпасов, в оборонном ведомстве прокомментировали ТСН.ua эту громкую историю.

"В Департаменте военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины проработан запрос Управления печати и информации Министерства обороны Украины в связи с обращением журналиста ТСН.ua о предоставлении информации по государственному контракту, заключенному между Министерством обороны Украины (далее – Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью "Львовский арсенал" (далее – Исполнитель)", — сообщило Министерство обороны.

В ведомстве раскрыли следующие подробности: " В связи с отсутствием поставки товара Заказчику, подготовлено и направлено Исполнителю пять претензий касательно уплаты штрафных санкций за нарушение срока поставки товаров. Исполнителем в добровольном порядке претензии не удовлетворены".

К этому в Министерстве обороны добавили, что дело дошло до суда.

"С целью защиты интересов государства в лице Министерства обороны Украины 17.03.2023 Министерством обороны Украины подан в Хозяйственный суд г. Киева иск о взыскании ООО "Львовский арсенал" предварительной оплаты и неустойки. Хозяйственным судом г.Киева 10 апреля 2023 г. открыто производство по делу, которое назначено к рассмотрению по существу", — сообщили в Минобороны.

Как выяснилось, этот "минный скандал" уже расследует и Нацполиция.

"Кроме того, Главным следственным управлением Национальной полиции Украины осуществляется досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением – Ред.)", — сообщили нам в Минобороны.

ТСН.ua пытался связаться с руководством ООО "Львовский арсенал", но большинство контактов, которые есть в публичном пространстве, оказались неактуальными. ТСН.ua готов предоставить возможность руководству ООО "Львовский арсенал" высказать свою позицию по поводу скандала с минами.

Ранее сообщалось, что Украина вышла на хорошие результаты по производству боеприпасов.

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