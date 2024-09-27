Минобороны ликвидирует 15 из 27 своих госпредприятий: что произошло

В ведомстве говорят, что запланирована модернизация управления предприятиями.

Министерство обороны Украины ликвидирует 15 из 27 государственных предприятий, находящихся в управлении ведомства.

Под ликвидацию попали предприятия, которые фактически не осуществляют деятельность, однако требуют затрат на их содержание.

По данным военных, 15 предприятий являются финансово слабыми, дублируют виды деятельности или занимаются деятельностью, не свойственной сектору обороны.

Ранее в Минобороны анонсировали модернизацию управления государственными предприятиями в ближайшие 6 месяцев.

"В течение двух следующих кварталов Минобороны должно существенно усилить свою функцию как владельца госпредприятий. Хозяйственная деятельность подчиненных компаний должна быть сосредоточена не просто на собственных интересах, а, прежде всего, на обеспечении потребностей ВСУ", — сказал заместитель Министра обороны Украины Станислав Гайдер.

По его словам, будет создана "экосистема" управления предприятиями, которые необходимы Минобороны, учитывая потребности ВСУ.

В этот пул будут входить государственные компании с видами деятельности, которые невозможно или нецелесообразно выполнять через передачу своих процессов или функций другим исполнителям.

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Ранее сообщалось о том, что РФ ударила по Украине "Кинжалами".

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