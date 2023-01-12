Минометчики работают над освобождением остальной территории Херсонщины: анализируют предыдущие успехи

Минометчики называют себя артиллерией пехоты и подходят к врагу очень близко. У них всего четыре минуты, чтобы установить оружие, отстреляться и сменить позиции, потому что прилетит в ответ, говорится в ТСН.

Бойцы Криворожской бригады нацгвардии ныне на Херсонщине, здесь часть российского железа до сих пор ржавеет в полях. Военный рассказывает, как прокладывали дорогу на Херсон.

“При первом рывке мы дошли до Дудчан, но нас разделила река. Где-то в середине ноября мы начали повторное наступление в сторону Херсона. Дудчане, тот берег, мы взяли со второй попытки, Ну и все у нас удалось”, — рассказывают бойцы.

20-летний боец на псевдо Воробей почти за год на войне научился хорошо справляться с минометом. Вспоминает, во время освобождения Херсонщины часто не спали по несколько суток. Враг не гнушался ничем — выжигал фосфором, "стирал" целые села. “Не спали очень часто. От выстрелов вражеских, их танчик выезжал и работал по нам, спать было уже невозможно. Он просто уничтожал дома через один, когда сжигали фосфором, просто была надежда на удачу”, – говорит Воробей.

Ребята убеждают, готовы регулярно присылать оккупантам подарки 120 калибра, пока те остаются на украинской земле.

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