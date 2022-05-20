"Минск-3" или "Стамбул-1": эксперт рассказал о настоящих целях Путина после трех месяцев войны

Россия хочет заморозить войну и зафиксировать новую линию разграничения, убедив Европу заставить Украину согласиться на "Минск-3" или "Стамбул-1".

Украина готовится к проведению успешных контрнаступательных и наступательных операций, которые не дадут этого сделать, учитывая и наших европейских партнеров.

Об этом в комментарии ТСН.ua сказал заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

Победа Украины на поле боя сейчас проблема для некоторых представителей европейского "олигархата". Западные партнеры пытаются найти какие-либо варианты к возвращению business as usual в Россию. Именно поэтому от некоторых европейских лидеров мы слышим предложения о "сохранении лица Путина".

"Победа Украины в этой войне дает старт новому тотальному экономическому переформатированию Европы. Поэтому европейскому олигархату, который до этого жил в одних условиях, теперь нужно будет адаптироваться к другим, и они очень обеспокоены. Если Украина сейчас действительно нанесет поражение России, это будут просто такие последствия, от которых никто не скроется. Уже не говоря о том, что миф о великой и мощной России – это фейк, который не позволяет дальше существовать той модели, которую европейский олигархат себе создал", — говорит эксперт.

По словам Михаила Самуся, Путин, конечно, хотел бы большой победы. Он надеется на определенные военные успехи, в частности, на Донбассе, и не оставляет надежд на Одессу, построив наземный коридор через Приднестровье в Крым. Это по его мнению создало бы замкнутый геополитический цикл, если бы Украину отрезали от моря и Дуная, фактически превратив в сухопутное государство.

Однако сейчас Путин об этом не мечтает. Его задача – это растянуть этот конфликт, создав условия, когда европейская экономика (а украинскую он хочет вообще разрушить) во время зимы получила бы все "выручки", как думает Путин, от нефтяного и газового эмбарго.

"Если посмотреть, на чем сейчас фокусируется российская пропаганда, кроме собственно военных вопросов, они акцентируют на росте цен на бензин в Европе и США. И они говорят, что это только начало, потому что когда будет реальное эмбарго на нефть и газ, тогда европейской экономике будет конец. Потому Путин искренне верит, что зимой европейцы приползут к нему на коленях и скажут: давайте замораживать войну, заставляйте Украину остановиться", — считает эксперт.

ТСН.ua сообщал, что уже несколько недель подряд в круге европейских и американских экспертов и СМИ разворачивается очень опасная для Украины дискуссия вокруг одного и того же вопроса: а что считать победой Украины?

В частности, The New York Times опубликовала редакционную статью под названием "Война в Украине усложняется, а Америка не готова", где журналисты утверждают, что не в интересах США еще больше погружаться в войну России против Украины, потому что это может поколебать долгосрочный мир и безопасность на европейском континенте.

Статья утверждает, что победа Украины, а значит, возвращение всех украинских территорий, захваченных Россией с 2014 года, является нереальной целью. Потому что Путин не может себе позволить отступить, да еще имеет ядерное оружие.

"Американцы были взволнованы страданиями Украины, но народная поддержка войны вдали от берегов США не будет продолжаться бесконечно. Инфляция (в США – ред.) является гораздо большей проблемой для американских избирателей, чем Украина, и сбои на мировых продовольственных и энергетических рынках, вероятно, усилятся ", — говорит статья.

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