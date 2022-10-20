"Минск-3": Путин хочет переговоров, потому что проигрывает на поле боя — объяснение экспертки

Россия еще с лета пытается вернуть Украину за стол переговоров. И есть два сценария линии поведения для России.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказала глава направления "Региональная безопасность и исследование конфликтов" Фонда демократические инициативы имени Илька Кучерива Мария Золкина.

"Первой попыткой пера было зерновое соглашение, которое сейчас подходит к концу и я не вижу интереса для России его продолжать, то есть позволять дальше украинским кораблям, или кораблям, которые заходят в наши порты, вывозить украинское зерно. Но это другая история. То есть это была первая попытка столь серьезно формализованная, скажем так, и с тех пор россияне не прекращают попыток закинуть удочку, закинуть крючок, сказать о том, что мы готовы… И я думаю, они в этом абсолютно серьезны… Не о том, что они готовы договариваться о прекращение конфликта, а о том, что им нужно перемирие", — отметила она.

Золкина объяснила, для чего России сейчас это нужно и нужно ли ей это вообще.

"Россия не имеет сейчас достаточных кадровых ресурсов здесь и сегодня, они не появятся через неделю, здесь нужно пару месяцев еще, чтобы, осуществлять эффективно оборону линии разграничения, которая есть сейчас. То есть, чтобы не потерять эти территории в условиях, если Украина будет продолжать контрнаступление. В России резервов недостаточно. Мы увидели, как быстро сыпался их фронт в Харькове и так же быстро он может посыпаться в Луганской области, где у россиян нет возможности защищать всю территорию области, они точно будут там с определенных позиций отходить так же быстро, как и в Харькове. Аналогичная ситуация и в Херсонской области. То им нужно нарастить кадровый резерв не только для того, чтобы попытаться наступать где-нибудь и отвлекать украинскую армию, например, от нынешней линии разграничения. Но и для того, чтобы даже защищать нынешнюю линию разграничения. Как им выиграть это время? Логично, что им нужно попытаться остановить контрнаступательные действия Украины. Политически или по-военному. Военным образом они на это повлиять не могут, потому что летающие над украинскими городами ракеты или дроны они не влияют напрямую на действия украинской армии на поле боя. Они терроризируют население, создают определенное ощущение паники, как Россия надеется, и такой хаос, как Россия думает, приведет к давлению со стороны украинского общества на украинскую власть, что, мол, давайте, уже начинать говорить, потому что так невозможно, мы не переживем зиму… России нужно выиграть время и создать иллюзию, что она готова вести переговоры", – рассказала эксперт.

По мнению Золкиной, существует две базовые линии поведения для России.

"Первое, как они надеются, это возможность возобновить Стамбульские переговоры, вернуться к обсуждениям каких-то политических вещей, они выиграют время - ближайшие пару месяцев. За это время они собирают свои ресурсы, они накапливают какое-нибудь новое оружие, например, Иран им начинает поставлять дополнительные ракеты и дополнительные дроны. Наряду с этим наступает холодная зима, которую Украина переживает очень тяжело с разбитой энергетической и тепловой инфраструктурой. Параллельно в Европе, возможно, проходят какие-то внутренние дискуссии на фоне нехватки энергии, на фоне повышенных цен и так далее, и вот в сумме два-три месяца проходят в попытках вроде бы вернуться за стол переговоров. И, тем временем, если появляется эта надежда, так сказать, на переговоры, то Украине наши западные партнеры, как надеется Россия, будут меньше поставлять оружие. И, соответственно, украинские способности наступать или даже защищаться будут меньше", — отмечает она.

По словам специалиста, это один сценарий. И он завершается тем, что Росси, как только накопит необходимые ресурсы, и наступит нужный момент – зима, холодное время года, холодная почва, февраль месяц, Украина два месяца мерзнет, если россияне и дальше будут уничтожать нашу инфраструктуру, и они идут в новое наступление.

"Это один сценарий. Это – фейковое приглашение к переговорам, исключительно, чтобы выиграть время", — подчеркнула она.

Золкина рассказала и о другом возможном сценарии, но отметила, что для него еще не пришло нужное время.

"Но есть еще второй вариант действий России, когда она эту попытку переговоров может использовать для того, чтобы реально начать искать договоренности с Западом. Я считаю, что Россия оценивает такую возможность как вполне реальную, но просто для нее еще не настало время", — подытожила она.

Напомним, по словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, российский диктатор Путин в третий раз попросил у Китая политубежища и ему ответили "да".

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