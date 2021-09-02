"Минского крючка" больше не существует: Арестович передал приветы Лаврову и Путину

"Минского крючка" больше не существует: Арестович передал приветы Лаврову и Путину

Советник руководителя Офиса президента пообещал, что после возвращения главы государства в Украине прозвучат новые заявления о судьбе Минских договоренностей.

Снятие с повестки переговоров в Белом доме так называемого "Минска" американской администрацией — это огромное поражение Путина и всего российского режима.

Об этом в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1 + 1" заявил советник председателя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Арестович напомнил, что глава МИД России Сергей Лавров недавно заявлял о том, что Россия не позволит Зеленскому и Украине "сняться с крючка Минских договоренностей".

"Этого "крючка" больше не существует. Или, во всяком случае, Украины и Зеленского больше нет на этом крючке", — заявил советник главы ОПУ.

По его словам, стороны договорились о модернизации Минских соглашений через изменение или добавление стратегических вопросов, которые полностью изменят их повестку.

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"Господин Лавров, я передаю вам привет: мы снялись с крючка Минских соглашений. Владимир Владимирович, и вам тоже большой привет на эту тему. Это огромное наше достижение ", — заявил Арестович.

На уточняющий вопрос ведущей Натальи Мосейчук, почему не прозвучало ответа, войдутли США в какие-то другие форматы, которые должны появиться после "снятия с крючка Минских соглашений", советник руководителя Офиса президента пообещал, что такие варианты будут озвучены позже.

По его словам, требования Копенгагенской конвенции не позволяют озвучивать содержание официальных переговоров до окончательного решения вопроса. "Я думаю, что президент приедет — и будет ряд информационных заявлений. Мы привезли пять вариантов решения различных проблем ", — утверждает Алексей Арестович.

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