Минус 400 тысяч украинцев за полгода: как это объясняют ученые и при чем здесь мобилизация и тяжелая зима

За первое полугодие этого года из Украины уехало 400 тысяч украинцев, такие цифры обнародовал в своем отчете Национальный банк Украины со ссылкой на данные ООН. Такое количество, по словам специалистов, имеет тревожную тенденцию.

Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ отмечает, что действительно этими вопросами занимается Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Информация о том, что из Украины выехало за последние полгода 400 тысяч человек, совпадает с данными нашей Государственной пограничной службы – за первые 6 месяцев 2024 года из Украины выехало на 400 тысяч граждан больше, чем въехало. Бесспорно, что миграционный фактор у нас существенно влияет на демографическую ситуацию. По данным ООН, за границей находится 6,7 миллиона украинских граждан, включая упомянутые 400 тысяч человек. Насколько это точное число – сказать трудно, но это тревожная тенденция и очень большие числа", – рассказывает ТСН.ua Александр Гладун.

Демографический кризис в Украине/Коллаж ТСН.ua

Боятся холодной зимы и службы в армии?

Ученый добавляет, что сложно назвать причины такого роста внешней миграции.

"Возможно люди боятся того, что зима в Украине будет без электричества и выезжают временно, пока ситуация не улучшится – это вполне вероятно. Но я не исключаю, что уезжают именно молодые люди до 18 лет, которые не хотят идти служить в армию и боятся возможного призыва", – рассказывает Александр Гладун.

Тревожная тенденция

Эксперт отмечает, что если посмотреть на статистику прошлого года, то за первое полугодие 2023 года отрицательное сальдо миграции составляло примерно 231 тысячу человек.

"Но неожиданностью стало то, что уже во втором полугодии 2023 года наблюдалось положительное сальдо миграции, то есть в Украину за этот период времени приехало больше людей, чем уехало – на 111 тысяч. То есть в прошлом году мы имели "минус" в 120 тысяч. А то, что за первое полугодие 2024 года имеем минус 400 тысяч – очень большое увеличение", – рассказывает Александр Гладун.

Демограф объяснил, почему 400 тысяч украинцев уехали из Украины/Коллаж ТСН.ua

Почему неизвестны возраст и пол мигрантов?

Ученый добавляет, что такой отток украинцев, конечно, негативно скажется на экономике Украины. Но добавляет, что вряд ли уехали за границу именно безработные граждане.

"К сожалению, мы не знаем пола и возрастной структуры выехавших. Также неизвестна их социальная структура и статус в занятости. Это лишь общее число выехавших людей. Я очень сомневаюсь в версии, что уехали именно безработные, потому что сейчас в Украине многие предприниматели говорят, что им не хватает рабочих рук. У нас в стране сейчас есть возможность без проблем устроиться на работу, а из-за дефицита рабочей силы, заработные платы понемногу даже растут. Другое дело, что люди не могут найти работу по своей специальности, но так ли это на самом деле – нужно проводить отдельные исследования", – отмечает Александр Гладун.

Именно поэтому составить общую картину очень тяжело, даже ООН не дает половозрастной структуры тех людей, которые выехали из Украины из-за войны.

"Половозрастную структуру, по очень укрупненным группам дает Евростат, и только по странам Европейского Союза. Но проблема в том, что не все страны предоставляют такие данные относительно половозрастной структуры украинских беженцев. А это очень важный показатель, который дает возможность понять, кто именно уезжает из страны – люди активного трудоспособного возраста, дети или пенсионеры. Поэтому с демографической точки зрения имеем с этим большую проблему", – говорит ученый.

Из-за войны теряем людей

Ученый соглашается, что такое огромное количество людей было существенным двигателем экономики, потому что они платили налоги, платили коммунальные услуги, были потребителями товаров и услуг.

"Конечно, такой отток людей негативно скажется на экономике страны. Причем отмечу, что это лишь данные тех, кто выехал через западную границу. А что происходит на оккупированных Россией территориях, мы досконально не знаем. Есть сведения, что часть людей просто вывозят в Россию, а из других источников поступает информация, что на оккупированные территории активно завозят людей из РФ. Конечно, все это создает определенные проблемы сейчас и еще больше в будущем", – отмечает Александр Гладун.

Демографический кризис в Украине: спасут ли нас трудовые мигранты/коллаж ТСН.ua

Что ждет украинских мигрантов?

Интересно, что сейчас европейские страны прекратили или уменьшили выплаты нашим беженцам. Поэтому выехавшим придется, как говорится, не сладко.

"Некоторые страны уже уменьшают выплаты украинцам и проводят политику, чтобы наши вынужденные мигранты трудоустраивались в странах пребывания. Такая политика отслеживается во многих государствах Европы. То есть там хотят, чтобы наши люди не просто получали средства, но и искали работу, делали свой вклад в экономику той страны, где они находятся", – объясняет учёный.

Как было в начале войны?

По словам Александра Гладуна, поляки еще до войны легализовали пребывание украинцев у себя в стране – они заинтересованы в том, чтобы наши люди работали официально и платили там налоги. Для них это лучше – есть социальная защита человека, нет серой или теневой занятости, где возможны какие-либо правонарушения или криминал.

"Во время войны многие страны, кроме предоставления убежища и помощи, позволили нашим людям трудоустраиваться, что было практически невозможно в мирное время, потому что в каждой стране существуют свои определенные ограничения и процедуры по привлечению иностранной рабочей силы. Но с начала войны, украинцам разрешили ездить практически по всей Европе и трудоустраиваться без дополнительных разрешений. Часть наших людей так и делают – работают. И это выгодно этим государствам, например, наши вынужденные мигранты внесли в экономику Польши больше средств, чем получили в виде выплат", – отмечает Александр Гладун.

Демографическая ситуация в Украине / Фото: ТСН.ua

Двойная политика в отношении мигрантов из Украины

Он добавляет, что, например, Чехия ввела свои ограничения для украинцев: если человек имеет социальное жилье и за него не платит, то должен обязательно трудоустроиться, а если этого не сделает за 150 дней, то должен платить за жилье арендную плату, то есть теряет право на льготы. Также в Чехии предлагают так называемые "подъемные деньги", если человек решил вернуться в Украину.

"Война продолжается и еще неизвестно, сколько будет длиться. Между тем политика европейских стран становится двойной. С одной стороны, они стимулируют наших мигрантов, чтобы люди там остались, но работали, а с другой – если человек не работает, то подталкивают его к трудоустройству или до возвращения в Украину. В начале войны всех принимали — платили украинцам средства, давали жилье, а сейчас все немного по-другому", — отмечает ученый.

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Какая польза Европе от украинцев?

Конечно, каждая страна пытается извлечь пользу от украинцев. Ведь демографическая ситуация в европейских государствах, хоть и лучше, чем в Украине, но все равно там происходит естественное сокращение численности населения, продолжается его старение.

"Поэтому эти страны заинтересованы в украинцах, особенно в людях активного трудоспособного и репродуктивного возраста и для этого проводят основательную политику адаптации. Но, как видим, эта политика меняется — вместо простого "живите здесь", до "живите и работайте". Понятно, что первое поколение наших вынужденных мигрантов глубокие корни вряд ли там пустят, но зацепиться за определенные условия и преференции наши люди могут, а это уже хуже для нашей демографии и экономики", – заключает Александр Гладун.

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