Минус миллион ежегодно: демограф озвучил шокирующие темпы сокращения населения Украины

Демографическая ситуация в Украине: на 100 рождений в 2025 году у нас было 288 умерших

Демографическая ситуация в Украине остается стабильно тяжелой. Война лишь обострила наблюдавшиеся десятилетиями тренды: низкая рождаемость, высокая смертность и массовая миграция.

ТСН.ua пообщался с Александром Гладуном, заместителем директора по научной работе Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины, о демографических итогах 2025 года и будущем украинской нации.

Александр Гладун

— Какова была демографическая ситуация в Украине за 2025 год, как бы вы ее охарактеризовали?

— Я бы не сказал, что 2025 год был каким-то исключительным в отношении демографической ситуации в Украине. Он походил и на 2023, и на 2024 годы, а вот на 2022-й не очень похож, потому что тогда были огромные объемы миграции наших граждан за границу. Затем миграционные процессы не то чтобы стабилизировались, они колеблются год от года, но, тем не менее, они уже не так велики.

Что касается естественного роста населения, то количество рожденных постепенно уменьшается, а также несколько уменьшается и количество умерших. Это скорее всего обусловлено тем, что общая численность населения сокращается, и поэтому абсолютные показатели тоже сокращаются. Все население Украины — это та совокупность, которая продуцирует эти демографические события — уменьшается, поэтому происходит постепенное уменьшение абсолютных показателей.

— То есть у нас есть постоянная тенденция к сокращению населения?

— Да. Уменьшение рождаемости в Украине уже продолжается давно, поэтому это как определенный негативный тренд. Количество умерших тоже уменьшается, потому что население у нас становится меньше, а также уменьшается понемногу подконтрольная территория.

Минус миллион ежегодно: откуда берутся цифры

Анализ демографической ситуации зависит от территории, по которой собираются данные. Министерство юстиции регистрирует рождение и смерть только по подконтрольной территории. А она в 2022, 2023, 2024 и 2025 годах была разной. Потому эти колебания могут быть обусловлены как общими трендами, так и спецификой учета демографических событий.

Если взять в среднем за четыре года войны, то ежегодно в Украине рождалось около 185 тысяч младенцев, а умирало 505 тысяч человек. То есть естественное сокращение в среднегодовом исчислении было 320 тысяч в год.

Если мы усредним все данные по зарегистрированной миграции через западную границу Украины, то ежегодное сокращение будет около 830 тысяч за счет миграции. Таким образом, за счет этих двух факторов мы имеем ежегодно сокращение населения примерно на 1 миллион 150 тысяч.

Кроме того, мы не знаем, был ли полный учет выехавших даже через западную границу, помня, какие проблемы там были с пересечением в 2022 году, ведь некоторые граждане не имели паспортов. Неизвестно, сколько людей уехало нелегально. Еще не будем забывать, что часть населения выехала в Россию или через Россию в европейские страны. Поэтому и есть такое существенное сокращение населения.

Ко всему, мы теряем население за счет потери территорий. Эти потери мы, к сожалению, не можем точно оценить, но часть наших людей остается на оккупированных территориях.

Сокращение численности населения в Украине продолжается с 1993 года, и это продолжается. Просто война обусловила специфику тренда в последние четыре года.

Почему падает рождаемость

— Рождаемость в Украине за 2025 год сократилась на 4,5%. Что стоит за этими цифрами и что это значит?

— Это значит, что количество рождений в Украине уменьшается, и это обусловлено репродуктивным поведением населения, связанным с войной — кто-то рождает, а кто-то откладывает рождение ребенка из-за войны. Также это обусловлено тем, что многие женщины репродуктивного возраста уехали за границу и находятся там, разорвав связи с украинскими мужчинами и партнерами. И количество рождений сокращается, как я уже говорил, из-за сокращения самой численности населения Украины.

При равных условиях чем меньше население, тем меньше количество родившихся. И чем меньше население, тем меньше умерших.

Чтобы это было понятнее, возьмем в равных условиях две абстрактные страны. Одно количество рожденных в стране, где население 250 миллионов или 1 миллиард с лишним, как в Китае, и совсем другое, например, в стране, где население 5 или 40 миллионов. Количество рождений будет совершенно разным.

Для того чтобы сравнить рождаемость, смертность или миграционное обращение населения, обычно эти показатели соотносятся с численностью населения. Что касается Украины, то мы сейчас точно не знаем точной численности нашего населения, поэтому сравнить интенсивность рождений и смертей очень сложно.

Не исключено, что возможно в относительном смысле рождаемость в Украине и не сокращается. Когда мы рассчитываем уровень рождаемости, то берём относительный показатель — количество рождений за год и делим на среднегодовую численность населения.

Сейчас у нас сократился числитель — количество родившихся, а знаменатель — среднегодовая численность населения — тоже сократился. Теоретически, если темпы сокращения одинаковы, то коэффициент рождаемости будет стабилен, но у нас сильно может повлиять миграционный фактор. Так ли это, можно будет сказать после того, как будет сделана основательная оценка численности населения.

То же, кстати, касается и смертности, потому что численность населения обуславливает абсолютное количество смертей. И чтобы сделать какие-то сравнения между странами или даже по одной стране в динамике за несколько лет, нужно знать среднюю численность населения за каждый год, а в нашем случае из-за войны мы ее по состоянию на данный момент не знаем.

Поэтому можно сказать, что в абсолютном измерении да, оно действительно сокращается, а в относительном все это еще нужно исследовать.

Об угрозе пустых школ и садов

— Возможен ли вариант, что уже через 6–9 лет у нас будут пустые сады или школьные классы?

— У нас эта тенденция идет давно, и такое сокращение будет продолжаться. Если происходит сокращение рождений, то, соответственно, и потребность в дошкольных и школьных учебных заведениях тоже будет сокращаться.

Мы уже проходили этап объединения школ, особенно в сельской местности. Тогда появилась программа «Школьный автобус», чтобы детей из разных сел возили в одну полнокомплектную школу. Скорее всего такая тенденция понемногу, но будет продолжаться. Если, конечно, не будет каких-либо кардинальных изменений и население не станет рожать детей. Хотя ожидать такого не следует — я имею в виду огромное увеличение рождаемости даже после окончания войны.

— Более 485 тысяч украинцев скончались за 2025 год. Это больше, чем два Тернополя. Чем нам угрожают такие темпы сокращения населения?

— Журналисты любят сравнивать эти числа с численностью разных городов, но здесь следует помнить, что сокращение происходит за счет того, что люди умирают во всех регионах Украины. А вот насколько это происходит равномерно — опять же нужно сравнивать относительно численности населения наших регионов, которой мы пока тоже не знаем.

Да, смертность у нас превышает рождаемость еще с 1991 года. Другое дело — соотношение между рождениями и смертями. Оно, к сожалению, держится и высоко. Я имею в виду, что на 100 рождений в 2025 году у нас было 288 умерших. Это соотношение очень плохое, то есть практически втрое умирает больше украинцев, чем рождается. Такая же примерно ситуация была в 2024 году, а в 2022 и 2023 годах несколько лучше, но не очень. Потому все трудности демографической ситуации остаются в стране.

Дело в том, что у нас и в мирное время сокращалось население, а во время войны сокращение происходит практически во всех странах, участвующих в столь активных боевых действиях. Кроме этого, многое зависит от уровня рождаемости, репродуктивной активности населения и половозрастной структуры. В Украине пожилое население по своей структуре. Мы где-то входим в 30 самых возрастных или «старых» стран по возрастной структуре, а там, где больше людей старшего возраста, там и больше людей умирает. Поэтому, в принципе, это соответствует всеобщей демографической ситуации. В любой воюющей стране тоже так будет.

— А каким может быть процент умерших именно из-за войны войны?

— Этого я не знаю, и никто не знает. Количество умерших из-за войны войны нам обещали озвучить после окончания войны — сколько погибло военных, сколько гражданских. Относительно последних, кстати, международные организации пытаются сосчитать, но пока точно не известно, что происходит на неподконтрольных территориях.

— Вряд ли эти цифры будут озвучены сразу после окончания войны. Сколько времени на это нужно?

— Это вопрос не ко мне, а, пожалуй, к Министерству обороны. Я не знаю, когда обнародуют эти данные и когда будет принято решение это сделать. Как и неизвестно, когда закончится война.

О миграции и молодежи за границей

— Какова ситуация с миграцией? Известно ли, как повлияло на численность населения Украины разрешение на выезд за границу мужчинам от 18 до 22 лет?

— В 2024 году, например, отрицательное сальдо миграции (превышение выехавших над теми, кто въехал) было примерно 443 тысячи, а в 2025-м отрицательное сальдо миграции — 282 тысячи. То есть, оно уменьшилось. А было бы оно еще меньше, если бы не было разрешения на выезд за границу юношам 18–22 лет, сказать трудно, потому что пограничники не разрабатывают информацию о тех, кто въехал и уехал, по возрасту.

Чтобы это выяснить, нужно смотреть, насколько изменилась половозрастная структура тех украинцев, кто находится в Европе. И там отдельно учить по возрастным группам. С этим сложно, потому что там по годовым возрастам данные не приводятся, только по укрупненным. Поэтому выяснить конкретнее будет сложно.

Это нужно разбираться отдельно с каждой страной — сколько там наших людей, какого возраста. Сделать это слишком сложно. Нужно знать систему учета в каждой стране, когда они регистрируют мигрантов. Да и вообще, если наша молодежь уехала, неизвестно, пошли ли они становиться на какой-то учет как наши вынужденные мигранты, или просто начали трудоустраиваться. Словом, все это будет трудно определить.

— Удастся ли Украине вернуть своих граждан из-за границы? Каковы шансы и какими должны быть условия для возвращения?

— Условия практически не изменились. Главные факторы — это окончание войны, наличие работы и жилья в Украине и то, что у наших граждан сейчас есть за рубежом.

Возможно, эта ситуация начнет кое-что проясняться после марта 2027 года, потому что в ЕС принято решение, что всем странам, где находятся наши вынужденные мигранты, предложено либо рассмотреть возможность предоставления какого-то официального статуса — уже не беженцев, а статуса в стране пребывания, либо предложить нашим гражданам вернуться домой.

Но в связи с тем, что украинцам разрешили свободно перемещаться по всем странам ЕС, возможно, что страны будут проводить разную политику, и уже наши граждане будут решать — возвращаться им домой или просто изменить страну пребывания, приобретать гражданство другой страны. Все это будет чуть больше чем через год. Тогда и будет видно.

— Делали ли вы демографические прогнозы по ситуации в Украине на ближайшие годы?

— Свежих прогнозов нет. Сейчас мы пытаемся оценить численность населения на подконтрольной территории, но пока эту работу еще не закончили. А после этого будем пытаться разработать разные сценарии, прогнозы и прочее.

Брак в 14 лет: спасет ли это демографию?

— Недавно в Украине обсуждали скандальные изменения в Гражданском кодексе, где планировали уменьшить брачный возраст до 14 лет. Каково ваше мнение на этот счет?

— В изменениях в Гражданский кодекс Украины речь шла не о брачном возрасте, а об исключительных случаях, когда можно получить разрешение на отцовство. Если, например, девушка родила ребенка до 16 лет или даже младше, то она получила определенный юридический статус.

В целом, в Украине случаются случаи рождений детей в возрасте даже 12 и 13 лет, но это незначительное количество подростковых рождений. Они есть, но в последние несколько лет их количество уменьшается. Хотя, да, рожают в 14, 15, 16 лет.

В демографии репродуктивный возраст условно считается с 15 лет. Но здесь есть два важных момента: здоровье этой молодой матери и ее юридический статус.

Что касается здоровья, то я не думаю, что это осознанное материнство. Скорее всего, это результат неосторожного секса или других случаев из-за любви или насилия. Это очень юный возраст, и неизвестно, сможет ли девочка биологически нормально выносить ребенка, чтобы не было вреда для его здоровья. Это не здоровается медиками. Кроме того, есть статьи Уголовного кодекса о половых сношениях с лицами, не достигшими 16-летнего возраста. И за это существует уголовная ответственность, о которой лучше поговорить с юристами.

С одной стороны, нововведение — это попытка сделать возможность брака при нежелательной беременности, чтобы парень или мужчина, которые к этому причастны, смогли избежать уголовной ответственности. А с другой стороны, если он это признает, то наоборот может наступить уголовная ответственность. Возникает такая правовая коллизия, и, вероятно, после изменений в Гражданский кодекс придется вносить изменения и в Уголовный кодекс.

— Говорят, что это нововведение уже изъято из правок в новый Гражданский кодекс. Могло ли это нововведение как-то повлиять на демографическую ситуацию?

— Совершенно нет. Число таких рождений незначительно. К тому же, в Украине наблюдается тенденция к «старению» материнства. Средний возраст матери при рождении ребенка в преддверии широкомасштабного вторжения был 28 лет.

Сейчас по действующему Кодексу о браке и семье Украины минимальный брачный возраст установлен в 18 лет для мужчин и 17 для женщин. Но в редких случаях он может быть уменьшен. Кстати, во времена СССР такая норма в 18 лет была во всех республиках, кроме Украины и Грузии, где женщинам можно было официально вступать в брак с 16 лет. Сейчас я не вижу смысла менять брачный возраст до 14 лет, потому что и социально, и по здоровью — то есть биологически — это еще незрелый человек, а ребенок.