Минус полмиллиарда: что Украина сделала с флотом РФ за месяц

Украинские Силы обороны за последние 30 дней поразили пять российских катеров и кораблей.

Журналисты "ТСН.Тиждень" собрали их в список по ориентировочной стоимости.

На пятом месте – катер типа «Грачення». Его стоимость оценивается в 5–10 млн долларов. В то же время, этот тип судов используется для противодиверсионных операций, что делает его особенно ценной целью.

Четвертая позиция занимает корабль, об уничтожении которого сообщала СБУ без уточнения названия. Его стоимость оценивается от 30 млн долларов.

Тройку открывают сразу два пораженных больших десантных корабля — «Ямал» и «Азов». Каждый из них оценивается примерно в 80 млн. долларов.

Второе место — у большого десантного корабля «Николай Фильченков», подбитого в Севастополе. Его стоимость составляет около 100 млн. долларов. Потеря сразу нескольких десантных судов оказывает существенное влияние на логистику российских войск, в частности в обеспечении оккупированного Крыма.

Самой дорогой целью стал ракетный фрегат "Адмирал Макаров". Его стоимость оценивается по меньшей мере в 400 млн долларов. Судно получило критические повреждения и, по оценкам, больше не сможет использоваться для запуска ракет «Калибр».

В общей сложности за месяц потери российского флота могут достигать около полумиллиарда долларов. В то же время ключевым является не только финансовый аспект, но и снижение возможностей РФ в применении ракетного вооружения и обеспечении военной логистики.

Удары по российской инфраструктуре: последние новости

В ночь на 26 апреля дроны СБУ атаковали военно-морскую базу Черноморского флота РФ в Севастополе и военный аэродром «Бельбек» во временно оккупированном Крыму.

Напомним, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадяр» заявил, что в результате ударов по нефтяной инфраструктуре Россия ежедневно теряет около 100 млн долларов дохода.

Ранее мы сообщали, что Силы обороны Украины нанесли сокрушительный удар ракетами «Нептун» по предприятию- производителю дронов в российском Таганроге. Также стали известны результаты поражения вражеского сторожевого корабля в оккупированном Крыму.