Мины детонируют от нагревания на солнце, поэтому местные на Харьковщине взялись удочками и палками их разминировать

В Харьковской области с потеплением стало больше травмированных на вражеских снарядах. Освобожденные села просто усыпаны неприметными минами-лепестками. В селе Волохов Яр на российской взрывчатке взорвались уже десяток человек. Местные решили самостоятельно очищать деревню, впрочем для некоторых саперов-любителей это завершилось увечьем, говорится в ТСН.

С металлоискателем и длинной палкой Александр едет на разминирование, с собой берет все на случай травмирования. По плану у мужчины очистка огородов от мин-лепестков. “Сейчас в поле. Потом к обеду убегу, там в домах попросили. Потом хочу выбежать на реку, потому что быстро нужно убирать”, — говорит мужчина.

Металлоискатель, говорит, имел еще до войны. Это было его хобби – охотиться на железо времен Второй мировой. Сейчас же спасает жизнь односельчан.

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Когда обнаруживает мину, палкой переносит ее в лунку, где таковых уже полсотни. Несколько часов Александр собирает мины, а потом всех вместе подрывает. Через две недели на огородах и дворах обнаружил почти 4 тысячи опасных снарядов. Начинал со своего двора, а дальше пошел по селу. "Лежат на огороде. Нужно убрать. Забрал в огороде. Ноги трясутся. Первые – вот так, только удочками, но удочек уже нет. Они разлетаются, когда взрываются. Потом соседи, соседка: у меня 70 штук. Ну, давай тебе попробуем”, — вспоминает Александр, как начал саперскую деятельность.

Опасность, убеждает, отдает себе отчет, но, говорит, раз за здоровьем не взяли на фронт, хочет быть полезным хоть так. Таких саперов-любителей в Волоховом Яру – десятки. Впрочем, некоторым это стоило здоровье. С потеплением подрывы в усеянном минами деревне участились. “Даже у нас мужчина взорвался. Он ходил по той дороге полгода и однажды он по той же дорожке шел и взорвался. У себя во дворе”, – рассказывают местные.

"Лепестки", нагретые солнцем, могут сдетонировать в любой момент, объясняют специалисты. Некоторые из них на новые места переносят птицы. “По Чкаловской общине, когда “лепесток” появился на пятом этаже дома, где его до этого не было и взорвался. Чем больше нагревается предмет на солнце — жидкость, которая внутри становится более текучей и соответственно идет протекание жидкости через отверстия и срабатывает взрывной предмет”, — объясняют саперы.

Спасатели просто не успевают реагировать на все сообщения о взрывчатке. Чтобы разминировать Харьковщину за год, нужны 125 тысяч саперов, тогда как сейчас там работают всего две сотни. Поэтому в первую очередь расчищают линии электропередач и критическую инфраструктуру, а людей просят не разминировать земли самостоятельно и запастись терпением.

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