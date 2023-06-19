Мины находят и во время приезда в третий раз: саперы уже больше года очищают Киевщину

Год прошел, как силы обороны погнали оккупантов из Киевщины, но те оставили после себя такое количество взрывоопасных предметов, что до сих пор на территории области их находят чуть ли не каждый день. Противотанковые, противопехотные, минометные мины, неразорванные снаряды, ракеты от реактивных систем и даже крылатые ракеты, это перечень всего того решительного железа, которое утилизируют наши саперы ежедневно, говорится в ТСН.

Два десятка минометных мин и три противотанковых — такой опасный урожай вблизи села Развесив саперы собрали за два дня и это здесь они работают уже в третий раз. Подобного здесь еще немало, потому что при отступлении россияне заложили тонны боеприпасов под мост. Взорвали его, но значительная часть снарядов не сдетонировала и разлетелась по сторонам. "Сколько валялось разных остатков после взрыва, здесь страшно, сразу огородили ребята", — рассказывают местные.

Боеприпасы также лежат и в месиве, что осталось на месте моста. Прочесать его миноискателями невозможно, потому что повсюду металлоконструкции, дающие ложный сигнал.

Турок Мустафа своим экскаватором расчищает территорию для постройки нового моста

Турок Мустафа своим экскаватором расчищает территорию для постройки нового моста. Ковш орудует как можно нежнее, поскольку уже несколько раз доставал из земли неразорванные снаряды. Когда нашел первые мины, то было конечно страшно, а потом уже как-то привык и уже нормально, привычно стало. Работаю очень осторожно, даже узнавал, на какой глубине могут быть мины, чтобы случайно их не прижать. Мало-помалу поднимаю почву и смотрю нет ли там взрывчатки”, — рассказывает мужчина.

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Мужчину, который подвергает себя опасности, работает для восстановления переправы, уже знает все общество. "Его местные называют терминатор, потому что он очень отважный человек, я не знаю, какая у него мотивация, но я горжусь этим парнем", — говорит местный староста.

Сегодня работу Мустафы на пол часа приходится остановить, пока военные производят подрыв.

В Броварском районе группа саперов прочесывает сельскохозяйственную ниву. Из-за минной опасности ее уже второй год подряд не засевают. “Больше всего – это ракеты из “Градов”, также находили противотанковые мины и находили противопехотные на растяжках. Как нам объясняли, если кто-то спешит, даете ему миноискатель и пусть сам работает”, — говорит сапер “Старик”.

Их кропотливая работа не терпит спешки, поэтому никогда не угадаешь сколько нужно будет времени для очищения даже небольшого участка земли.

Сейчас саперам Киевщины нередко приходится взрывать даже крылатые ракеты. Почти после каждого массированного обстрела случаются неразорванные боевые части железок. Их утилизируют на специальном полигоне, потому что сила взрыва такова, что может повредить здания за сотни метров. “Она упала в лес, где было возгорание, с помощью пожарных мы ее потушили, охладили, тогда мы могли ее перевозить. Под ту ракету мы взяли 4.8 килограмма и взяли 12 электродетонаторов”, — рассказывают взрывотехники ГСЧС о работе с остатками ракет.

В области уже обезвредили более 200 тысяч взрывоопасных предметов, однако до сих пор остаются неразведанными 17 тысяч гектаров земли. По разным оценкам, чтобы очистить весь регион нужно десятилетие.

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