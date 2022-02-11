Минздрав обновил карантинные зоны: пять регионов "красные", а только один "желтый"

Минздрав обновил карантинные зоны: пять регионов "красные", а только один "желтый"

Больше всего областей и Киев находятся на "оранжевом" уровне.

"Красная зона" карантина с 11 февраля начинает действовать еще в трех областях Украины: всего таких регионов уже пятью

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 11 февраля.

Под строжайшие карантинные ограничения, кроме Ровенской области и Прикарпатья, теперь попали еще и Закарпатье, Луганская и Хмельницкая области. Там ситуация с коронавирусом стремительно ухудшилась за последние три недели.

Отныне в регионах под запретом оказались массовые меры. Магазины, рестораны и рынки будут работать при условии, что 100% работников будут привиты от коронавируса. Школы, кроме младших классов, перешли на дистанционную форму обучения. Будут работать в "красных" регионах и детсады.

Коронавирус в Украине: "красная зона" снова начинает действовать в трех областях страны

По состоянию на 11 февраля на "желтом" уровне только один регион, сообщают в Минздраве. Наименьшие ограничения действуют только в Полтавской области. Все остальные регионы и Киев – "оранжевые".

Локдауну по всей стране, говорят в Минздраве, вводить пока не планируют. Впрочем, Украина сейчас находится на пике заболеваемости. К слову, уже второй день количество новых случаев COVID-инфицирования колеблется в пределах 41 тыс. Почти четыре тысячи украинцев накануне госпитализировали. Кроме того, 236 инфицированных умерли от осложнений недуга.

Как сообщалось, в Украину прибыла крупная партия лекарства от коронавируса. В Минздраве сообщили о поставке первых 60 тысяч курсов препарата "Молнупиравир" для лечения COVID-19. Он предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни.

Кроме того, прибыло около 44 тысяч флаконов "Ремдесивира" (100 мг). Ремдесивир назначают для лечения пациентов с коронавирусом, которые входят в группы риска.

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