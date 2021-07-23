Минздрав: осенью "Дельта" вытеснит все штаммы коронавируса и станет господствующим в Украине

Минздрав: осенью "Дельта" вытеснит все штаммы коронавируса и станет господствующим в Украине

Чиновники призывают не затягивать с прививками против COVID-19.

Сразу шесть новых случаев штамма "Дельта" обнаружили в столице.

Об этом шла речь в сюжете ТСН.19: 30 21 июля.

Больные — разного возраста, от 21 до 73 лет. Все сейчас — в Александровской больнице.

Штамм "Дельта" — новый для Украины и отличается от других большим уровнем заражения, короче инкубационный период и сложным течением. По прогнозам МОЗ осенью он вытеснит все другие и станет господствующим в Украине. Поэтому чиновники призывают не затягивать с прививками против COVID-19. Сейчас полную вакцинацию прошли всего полтора миллиона украинский. Новых случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали — 726. 21 человек умер.

Также в Госпотреслужбе сообщили, будут ли усиливать карантин в Киеве из-за обнаруженного штамма "Дельта".

Напомним, в Киеве планируют во время третьей волны коронавируса внедрить новые пропуска на общественный транспорт, к вспышке также увеличивают количество реаниматологические коек в больницах, где принимают больных с подозрением на коронавирус.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине будет вспышка коронавируса, но насколько увеличится количество больных, пока неизвестно. Во время вспышки будет внедряться усиленный карантин, а "ковидные сертификаты" помогут гражданам избежать неудобств, связанных с закрытием тех или иных заведений и структур.

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