Минздрав снова инициирует расширение перечня профессий с обязательной COVID-вакцинацией: о ком идет речь сейчас

Минздрав направляет соответствующий приказ на общественное обсуждение и согласование с другими министерствами.
Министерство здравоохранения инициирует расширение перечня профессий, для которых вакцинация против коронавируса обязательна.
Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Сегодня Минздрав направляет на общественное обсуждение и согласование с другими министерствами приказ о расширении перечня профессий, для которых вакцинация обязательна", — заявил глава Минздрава.
Только для вакцинированных: в Киевской области усиливают ограничения общественного транспорта
По его словам, в этот раз речь идет о:
- работниках учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности;
- работниках органов местного самоуправления;
- работниках предприятий, учреждений и организаций, принадлежащих коммунальной собственности соответствующих территориальных общин.
К слову, 9 ноября перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна, расширило Министерство здравоохранения Украины (МОЗ). Приказ вступает в силу 9 декабря 2021 года.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
Если вдруг вы до сих пор сомневаетесь, почему необходимо привиться против COVID-19 , читайте здесь.
Читайте также:
- Юрист подробно объяснила, законно ли устранять невакцинированных от работы
- Операция "вакцинация": как военному удалось привить почти всю Португалию и какими методами поощряют в Украине
- Демонстрация COVID-сертификатов не является разглашением врачебной тайны — Минздрав
- Почему температура 37 на 6-7 день коронавируса – еще не повод для радости: врач объяснил