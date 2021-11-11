Минздрав снова инициирует расширение перечня профессий с обязательной COVID-вакцинацией: о ком идет речь сейчас

Минздрав снова инициирует расширение перечня профессий с обязательной COVID-вакцинацией: о ком идет речь сейчас

Минздрав направляет соответствующий приказ на общественное обсуждение и согласование с другими министерствами.

Министерство здравоохранения инициирует расширение перечня профессий, для которых вакцинация против коронавируса обязательна.

Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Сегодня Минздрав направляет на общественное обсуждение и согласование с другими министерствами приказ о расширении перечня профессий, для которых вакцинация обязательна", — заявил глава Минздрава.

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По его словам, в этот раз речь идет о:

работниках учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности;

работниках органов местного самоуправления;

работниках предприятий, учреждений и организаций, принадлежащих коммунальной собственности соответствующих территориальных общин.

К слову, 9 ноября перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна, расширило Министерство здравоохранения Украины (МОЗ). Приказ вступает в силу 9 декабря 2021 года. Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Если вдруг вы до сих пор сомневаетесь, почему необходимо привиться против COVID-19 , читайте здесь.

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