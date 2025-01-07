"Мир" любой ценой: как Путину удалось навязать Западу, что он якобы готов договариваться

Чем ближе к инаугурации Трампа 20 января, тем больше на Западе разговоров о необходимости начать переговоры с Путиным по прекращению огня и заморозке войны.

По словам спецпредставителя США по вопросам Украины и России Кита Келлога, которого ожидают в Киеве после инаугурации Трампа, все может решиться в течение следующих нескольких месяцев, потому что "украинцы и россияне устали убивать друг друга". привести обе стороны за стол переговоров, добавляя, что с тех пор, как Трампа был избран, в восприятии украинцев и европейских лидеров произошли изменения, потому что Трамп якобы дал четко понять, что война должна закончиться.

ТСН.ua уже писал, что сразу после инаугурации Трамп будет стремиться заключить соглашение с Путиным о режиме прекращения огня и заморозке войны. Он и его команда действительно определили этот вопрос своим внешнеполитическим приоритетом. И иногда из их заявлений и комментариев кажется, что это Украина не хочет начинать переговоры с Россией, а Путин вроде бы готов. сделать, анализируя вопросы и тезисы известного американского блогера Лекса Фридмана (на YouTube и X имеет он более 4 млн подписчиков), который сделал трехчасовое интервью с Владимиром Зеленским.

Говоря о возможной встрече с Путиным, Лекс Фридман заметил, что глава Кремля будто бы готов разговаривать, потому что готов Трамп. гарантии безопасности, удовлетворяющие Украину и Россию", — добавил Лекс Фридман. На что президент Зеленский очень справедливо заметил: "И вы еще так со мной разговариваете… Знаете, как? Вроде бы Путин хочет уже садиться и разговаривать, а Украина не хочет. Это не так".

Почему Трамп и его команда считают, что Путин пойдет на переговоры только потому, что этого хочет Трамп? Что об этом говорят в ЕС? Готова ли Европа подыграть Трампу? И где здесь ловушка для Украины? Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Издание Politico, опросив 15 футурологов, ученых, экспертов и аналитиков по внешней политике, составило список непредсказуемых событий, которые могут ожидать мир в 2025 году. на агрессивные амбиции Китая, Ирана и Северной Кореи Сейчас около 12 тыс. военных КНДР сражаются на стороне России против Украины, 3,8 тыс., по словам президента Зеленского, уже были ранены или убиты.

Диктаторский северокорейский режим может бросить и больше солдат, которые будут приобретать опыт ведения войны, использование оружия и передовых технологий, чтобы затем создать горячую точку военного напряжения в Азии. То же самое касается Китая и Ирана. с Россией. Маловероятно, что вместо России или параллельно это может быть и Китай, ведь Трамп уже готовится к обострению торговой войны с Пекином, хоть и говорит, что у него прекрасные отношения с Си Цзиньпином.

Однако, если в первый президентский срок Трампа три его встречи с северокорейским диктатором Ким Чен Ином ничего не дали, то почему сейчас это сработает с Путиным, который не демонстрирует никакого желания договариваться? Келлога и Майка Волтца – о четкой позиции избранного 47-го президента США положить конец этой войне Ведь одного только желания и готовности Трампа маловато.

"Несколько украинских военнослужащих заявили, что опасаются, что россияне будут продолжать продвигать линию фронта на запад в сторону города Днепр, население которого составляет около 1 млн человек", — пишет WP.

Интервью Владимира Зеленского известному американскому блоггеру Лексу Фридману, которое в украинских соцсетях вызвало неоднозначную реакцию, было как раз попыткой украинского президента достучаться до Дональда Трампа и его аудитории. Напомним, что один из главных лозунгов Трампа во время его предвыборной кампании – что он первый десятилетия американский президент, при первой каденции которого не началось новых войн. К тому же уже после избрания Трамп допускал возможность сокращения помощи Украине и заявлял, что "война с Россией важнее для Европы, чем для США".

Лекс Фридман имеет украинские корни. Гостями его подкаста были Дональд Трамп, дочь Трампа Иванка, Илон Маск, Такер Карлсон, известный американский блогер Бен Шапиро, недавно бравший интервью у советника Трампа по нацбезопасности Майка Уолта и многие другие. хочет взять интервью у Путина, также ходит на подкаст к Джо Рогана. В 2018 году в своем подкасте Роган с Маском в прямом эфире курили марихуану. одному из подкастов озвучил основные пункты плана Трампа по установлению режима прекращения огня и заморозки войны России против Украины

Главное в этом плане – отказ Киева от оккупированных Россией украинских территорий и членства в НАТО. миротворцев для наблюдения за прекращением огня. Но некоторые эксперты говорят, что это. только побуждает Кремль продолжать свои усилия по подрыву европейского порядка безопасности", – написал на днях NBC News.

Несколько недель назад Путин заявлял, что не имеет значения вступить Украина в НАТО сегодня или через 10 лет. "Северного потока-2". Как видим, это не помешало России начать полномасштабную войну против Украины К тому же, уже после избрания Трампа 47-м президентом США, Кремль неоднократно повторял, что не отказывается от своего ультиматума в Америку и НАТО с декабря 2021 года. Тогда заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков охарактеризовал его так: Альянс должен собрать манатки и убираться на границы 1997 года".

Как видим, пока у Путина есть деньги и солдаты, а также поддержка Китая, он будет продолжать воевать. И никакие уступки — де-факто согласие на оккупацию Россией украинских территорий или отказ Украины от членства в НАТО — автоматически не остановят войну, как бы Трампа этого не хотелось. Да, после своей инаугурации 20 января он может начать подготовку к большому. саммита с Путиным, как это уже было в июле 2018 года в Хельсинки. Однако, напомним, что та встреча обернулась для Трампа скандалом, потому что он поставил слова Путина о якобы невмешательстве России в выборы в США 2016 года, на которых и победил Трамп, выше за данные американской разведки.

На этом саммите Путин может даже сказать Трампу, что он будто бы готов о чем-то говорить, но только с руководством США, а не с Владимиром Зеленским, в обмен, например, на снятие каких-либо санкций против России или разблокирование части замороженных российских активов. это будет большим внешнеполитическим поражением, которое впоследствии обернется катастрофой и сведет на нет все его предвыборные заявления, что он первый за десятилетия американский президент, при первой каденции которого не началось новых войн, Путин непременно воспользуется этой возможностью, что вдохновит Китай, Иран и Северную Корею.

Все время своей каденции Администрация Байдена публично повторяет, что это Украине решать, когда и как начинать и вести переговоры с Россией. временное прекращение огня остановит Путина.

"Это даст ему время отдохнуть, перегруппироваться и повторно атаковать в какой-то момент в будущем. Следовательно, критически важно убедиться, что любое прекращение огня, которое будет достигнуто, действительно долговременно, и что Украина будет иметь потенциал в будущем для сдерживания дальнейшей агрессии"., – добавил Блинкен.

Именно в этом и состоит задача Украины и ключевых европейских партнеров – убедить Трампа и его команду, что любая скорая договоренность с Путиным, даже ценой территориальных уступок и отказа Киева от членства в НАТО, обернется в будущем против самого Трампа и сведет на нет его предвыборные. обещания, нивелировав его слова о "мире через силу". что "быстрого и легкого решения по Украине не будет". А к реальным переговорам с позиции "мира через силу" Россию могут подтолкнуть лишь более жесткие и действенные западные санкции, в частности, по экспорту российской нефти, что является основным источником наполнения бюджета РФ.