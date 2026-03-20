Мир меняет отношение к Украине: как на это повлияла война и почему Трамп ошибся

Еще совсем недавно Дональд Трамп в Овальном кабинете свысока упрекал Владимира Зеленского, что у Украины «нет карт» для большой игры. Однако война на Ближнем Востоке все расставила на свои места. Теперь пророческие предупреждения Киева об опасности иранских дронов стали реальностью, а украинские военные специалисты развернули миссии в пяти арабских государствах, защищая в том числе и американские объекты.

Корреспондент ТСН Мария Васильева проанализировала, как iPad в руках Зеленского и дрон-технологии изменили статус Украины в мире.

iPad вместо тысячи слов: война в режиме онлайн

Во время визита в Лондон президент Зеленский представил британским парламентариям не просто план обороны, а «эволюцию безопасности». На экране обычного iPad он продемонстрировал программное обеспечение, позволяющее видеть линию фронта и результаты ударов украинских дронов в реальном времени.

Владимир Зеленский: «Это iPad с софтом, который дает нам возможность контролировать безопасность онлайн. 90% потерь России на фронте — это результат работы наших дронов. На этом экране видно каждый удар в нашем небе, в море и наши дальнобойные атаки по территории РФ».

«Тактическая ошибка» Вашингтона

Издание Axios напоминает: еще в прошлом году украинцы привозили в Вашингтон презентацию, где на карте Ближнего Востока показывали, как Иран совершенствует «Шахеды» для будущих атак. Тогда администрация Трампа отмахнулась от этих планов, назвав это «Зеленским в своем репертуаре».

Сегодня американские чиновники признают: это была роковая тактическая ошибка. Пока Трамп публично заявляет, что «знает о дронах больше всех», Пентагон де-факто обращается за украинской экспертизой. Сейчас более 200 наших специалистов по антидроновой защите работают в Эмиратах, Катаре, Саудовской Аравии и Кувейте.

Новый альянс: Киев-Лондон против изоляционизма США против изоляционизма США

Пока Трамп угрожает выходом США из НАТО и требует от европейцев отправить фрегаты в Ормузский пролив, Европа начинает говорить его же словами: «Это не наша война». На этом фоне Украина и Британия подписали декларацию об усиленном сотрудничестве, планируя создать совместную оборонно-промышленную экосистему.

Владимир Зеленский предлагает защиту Европе: «Британские базы на Кипре могли бы стать площадкой для наших групп перехвата. Мы развернем радары и акустическое покрытие. Если Иран осуществит масштабную атаку, мы гарантируем защиту. Это то усиление, которое вскоре понадобится всей Европе».

Трансформация образа: от жертвы к силе

Востоковеды замечают: в арабском мире, где уважают только силу, отношение к Украине в корне изменилось. Нас больше не воспринимают как жертву агрессии — теперь мы страна, которая выстояла и предлагает уникальный «щит» другим.

Пока Белый дом пытается «ломать Европу через колено», Украина выкладывает на стол свои главные козыри — опыт и технологии, которых нет у самой мощной армии мира.

