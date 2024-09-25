Мир может быть на пороге еще одной войны: что известно о противостоянии Израиля и Ливана

Западные государства призывают граждан немедленно покинуть Ливан и ни в коем случае в него не ехать. Великобритания направляет 700 военных в Кипр, чтобы те готовили эвакуацию. Ибо после ХАМАСf Израиль переключился на Хезболлу и выбивает командиров террористической группировки и их военные цели.

В результате авиаударов ЦАХАЛа, в понедельник погибли по меньшей мере 550 человек — такие данные приводит ливанская сторона. С юга страны массово выезжают гражданские.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Оксаны Ткаченко.

Ситуация в Ливане после обстрелов сложная. Тамошняя сторона сообщает за сутки о по меньшей мере 558 погибших, среди них 50 - это дети, еще более 1800 получили ранения. Удары приходятся и на столицу Бейрут. По словам местных чиновников это наибольшее количество погибших с момента окончания гражданской войны в начале 90-х.

"Это откровенно противоречит всей лжи, которую сказал израильский враг - о том, что они нацелены на боевиков - и другим разговорам. Честно, к сожалению, мы видим, что большинство, если не все, погибшие - это жители, которые были в своих домах", - говорит министр здравоохранения Ливана Фирасс Аль-Абиад.

Ливан

То, что ЦАХАЛ серьезно взялся за ликвидацию террористической группировки Хезболла, которая имеет политическое представительство в Ливане, стало понятно еще на прошлой неделе. По всей стране тогда взрывались тысячи пейджеров и портативных раций, убив по меньшей мере 37 человек и ранив тысячи других. В пятницу ударом по Бейруту уничтожили 16 старших командиров «Хезболлы». Сейчас же Израиль атакует склады с крылатыми ракетами, реактивными снарядами и ударными беспилотниками. Перед обстрелами жителям Ливана массово рассылали предупреждения - отдельное обращение записал и израильский премьер Беньямин Нетаньяху.

"Война Израиля не с вами. Это с Хезболлой. Слишком долго Хезболла использовала вас как живой щит. Она разместила ракеты в ваших домах и гаражах. Эти ракеты нацелены прямо на наших граждан. Теперь, начиная с утра, ЦАХАЛ предупреждает вас, чтобы вы не были жертвами. Воспринимайте это предупреждение серьезно. Как только операция закончится - сможете безопасно вернуться в ваши дома", - заявил он.

Израиль обстрелял Ливан

С юга Ливана начали массово уезжать гражданские. На дорогах образовались многокилометровые пробки. Паника на заправках и магазинах.

"Мы боимся, что завтра горючего не будет в доступе. Толпа на заправках. На пекарнях, мясниках, аптеках. Помоги Бог нам и помоги Бог людям юга", — говорит Тарек Хиджази, работник АЗС в Сидоне.

"Ситуация совсем опасна. Они нас там очень избивают, поэтому я взял своих детей и семью, и мы идем пешком... куда? Мы не знаем", — говорит Ихаб Аль Масри, переселенец из Адлуна.

В более северных регионах для переселенцев организовали приюты в местных школах. Министерство здравоохранения Ливана требует от всех больниц на юге страны упразднить несрочные операции и принимать раненых. Правительство обвиняет Израиль в эскалации и в том, что они провоцируют массовый побег гражданского населения. Впрочем, несмотря на взаимный обмен ракетными обстрелами в Бейруте не спешат объявлять войну. Боевые действия на Ближнем Востоке не сходят с уст и в стенах штаб-квартиры ООН, где сейчас проходит генеральная ассамблея. Франция требует немедленно созвать Совбез, чтобы избежать еще большей эскалации. Представитель Евросоюза Жозеп Боррель уверен — мир на пороге новой полноценной войны.

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