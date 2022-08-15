Мир на пороге кризиса: как рекордная засуха в Европе ударит по мировой экономике

Экологические проблемы 2022 года уже начинают быть причиной мощного кризиса в Европе. Например, засуха в этом году, по прогнозам, может стать худшей за 500 лет.

Об этом 15 августа говорится в сюжете ТСН.

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Десятки миллиардов евро потерь – и это только начало. Климатические проблемы наносят безумный ущерб европейской экономике. Сколько будут стоить ЕС пересохшие реки и поля – пока только начинают прогнозировать.

"У нас были беспрецедентные, долгие волны зноя в большинстве стран Европы. Поэтому, кроме слабых осадков, у нас действительно были очень высокие температуры", — говорит Нурия Эрнандес-Мора, основательница New Water Culture Foundation.

Уровень воды в реках в этом году упал до самых низких показателей. Главная водная артерия Европы – река Рейн – осмелела настолько, что судоходство стало практически невозможным. По этой реке перевозили нефтепродукты, металл и сырье. Сейчас для грузов ищут другие пути, а экономика несет убытки на 20 миллиардов евро. Сильная засуха – это не только о реках и массовой гибели рыбы. Да и о вреде для урожая.

"Мы переживаем за летние культуры, подсолнечник и кукурузу. В частности, последняя – это основная часть рациона наших коров. Мы знаем, что производство кукурузы у нас упадет этим летом на 30 процентов – это по прогнозам, но, может, и больше. Нас беспокоит вопрос качества", – говорит местный житель.

Неурожай не только кукурузу и подсолнечник, но и виноград и оливки. Следовательно, будут страдать производства масла и вина. Все это нанесет удар по экономике, которая только начала приходить в себя от последствий пандемии коронавируса и адаптироваться к войне в Украине. Вдобавок ко всему – спровоцированный Россией энергетический кризис. Намерениям Европы отказаться от российских нефти и газа мешают те же климатические проблемы. К примеру, пересохшие реки не позволяют гидро-электростанциям продуцировать нужное количество энергии, производство упало на 20 процентов. Солнечная и атомная энергетика также имеют проблемы из-за жары. Компенсировать нехватку энергии приходится, сжигая уголь и газ.

Европейские потребители уже ощущают последствия этого кризиса. И речь идет не только о росте цен, но и об ограничениях. Франция, Испания и Великобритания ввели ограничения на потребление воды гражданами, фермерами и промышленностью. В то время как Италия, Португалия и Польша экономить воду пока только призывают. Хранить хотят не только драгоценную влагу, но и электричество. Так, в Испании власти планируют заставить магазины закрывать двери, если работает кондиционер. Продавцы возмущены, говорят – пострадает бизнес.

"В центре Мадрида мы, владельцы маленьких магазинов, держим дверь открытой, потому что это туристический район. Закрытие дверей ограничит наших клиентов. Потому надо приложить немного усилий, чтобы эту дверь открыть", — жалуется женщина.

"Мы хотим, чтобы двери в местах, где работают кондиционеры или обогрев, держали закрытыми. Мы подготовили меры адаптации. До конца сентября 2022 года все такие здания будут иметь систему закрытия дверей", — отметила Тереза Рибера, министр экологической трансформации.

Экосистема меняется гораздо быстрее, чем до этого прогнозировали ученые, говорит директор Европейского космического агентства. Следовательно, и меры, которые уже вынуждены принимать европейские правительства, тоже будут меняться – как, вероятнее всего, и наш образ жизни.

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