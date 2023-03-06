Мир на земле куется в небе: вертолетчики о полетах на оккупированную "Азовсталь" и выстрелы дальше, чем можно

Ребята берегут то, что имеют и учатся выжимать из старых вертолетов все возможное и невозможное – приближая победу.

Украинским асам на еще советских "МИ-8" и "МИ-24" удается невозможно. Но все понимают, что без новых машин и главное – новых пилотов – переломить ход войны будет трудно, говорится в ТСН.

Армейская авиация Сухопутных войск может подвезти новую партию оружия, эвакуировать раненых с поля боя и накрыть склады или позиции противника.

Командир экипажа Игорь, летчик-штурман Богдан и борт-инженер Дмитрий в любой момент могут получить боевое задание. Вертольот, на котором прилетели ребята – Ми-17 – из США, улучшенный вариант известного транспортника Ми-8, который в Украине выполняет огневые задачи. “Знаете, как покупаете машину – есть плохая комплектация, а есть – хорошая. Это очень хорошая комплектация”, — говорит о своей машине Богдан.

В основном вертолетный парк Украины – это борта по 40 лет. Богдан – один из пилотов, который вдвое младше машин, которыми летает. Он пришел в часть курсантом за считанные месяцы до войны. "Первые боевые вылеты, всем было страшно. Когда садишься в кабину, нажимаешь кнопку запуска, пошли винты и страх исчезает”, — утверждает он.

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Говорит, за первый месяц боевых действий в небе провел больше, чем за 5 лет обучения в университете. “Во время учебы – это в районе 30 часов было, это мизер. За 6 дней я налетал 24 часа”, — говорит 23-летний пилот.

Командир Игорь – участник многочисленных миротворческих миссий ООН, имеет 2000 часов налета. Но война в Украине заставляет учиться даже самым опытным, в частности, ночным полетам. "Ночью риск гораздо больше, даже банально что-то задеть", — говорит мужчина.

Вертолетчики могут учиться на любой площадке, им не нужно что-то специально обустраивать. Так где-то далеко в тылу на самом обычном поле с красными флажками и днем, и ночью проходят учения. Здесь идет обучение и молодых летчиков и пришедших в армию из гражданской авиации.

25-летний Дмитрий по специальности военный летчик, позади 5 лет университета, и немного боевого опыта. Но говорит, что чем больше практики, тем больше шансов выжить. "Война меняется и дает что-то новое и ты должен просто пристраиваться к этому, иначе ты не выживешь", — уверен борт-инженер Дмитрий.

Россияне на авиаторов все время охотятся, чтобы стать незаметным для враждебных ПВО они буквально скользят над проволоками и верхушками деревьев. Именно так Богдан прорвался в прошлом году в глубокий тыл врага, таким был путь в окруженную "Азовсталь". “Были и ракеты и стрелково-пушечное вооружение, фейерверки были. Нас сохранил Бог, у нас ни одной царапины”, — рассказывает Богдан.

Стрелять в таких условиях тоже приходится специфически – после низкого полета вертолет задирает нос вверх, стреляет и стремительно идет в сторону и низ – это называется "кабровкой". Так и ракеты летят дальше вместо 2 километров – 6 и сбить борт значительно труднее. “Мы не можем поражать отдельно стоящую цель, такое как танк. Мы накрываем площадь, определенный квадрат, и там разлет осколков свое делает”, – рассказывает Игорь.

Максимально за один раз вертолет может выпустить 40 ракет С-8, накрывая площадь, 300–400 метров. Но даже после успешных выстрелов, бой не заканчивается, часто вдогонку вылетают вражеские штурмовики. Здесь понадобится та же маневренность и умение отвлечь внимание.

Каждый боевой полет – это еще и невероятные физические нагрузки. Человека бросает вверх и вниз, ощущение, что в центрифуге, полная дезориентация, а летчику надо одномоментно выполнять кучу задач: следить за высотой, скоростью, не залететь во вражеский сектор, если вертолет иностранный, то еще и переводить в голове показания. И при этом произвести точный выстрел.

Это одна из причин, почему ребята так ждут современные вертолеты из-за границы. Дальность выстрела, скорость, стойкость к перегрузкам – это облегчает задачу уничтожить врага и выжить самим. Пока же ребята берегут то, что должны и учатся выжимать из старых вертолетов все возможное и невозможное – приближая победу.

От каждой выпущенной ракеты на учениях остается ракетная гильза, что затем становится сувениром с символической надписью: "Мир на земле куется в небе".

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