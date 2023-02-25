Мир по-китайски: мировые лидеры прокомментировали предложения Пекина и назвали, чего там не хватает

Впервые за год полномасштабной российской агрессии свою позицию по ее поводу прояснил Китай, это было анонсировано за неделю, и до последнего никто не знал, насколько нейтральной она останется. Реакция Запада на тезисы Китая прохладная, а вот украинские китаеведы считают, что могло быть куда хуже, говорится в ТСН.

С начала российского нападения на Украину еще в 2014 году Китай девять лет придерживается нейтралитета и с этой позиции его не сдвинула даже полномасштабная агрессия. Свой так называемый мирный план Пекин обнародует почти в точное время годовщины российского вторжения. Ночью по Киеву уже после голосования на Генассамблее ООН за украинскую резолюцию о принципах будущего мирного урегулирования. Следовательно, и в Америке, и в Европе, где раздаются слова поддержки Киеву, вынужденно комментируют еще и его. "В конфликте нет победителей", — говорит заместитель постоянного представителя Китая в ООН Дай Бин.

В плане четкое отражение китайской попытки удержаться сразу на двух стульях. Хотя Пекин и призывает уважать суверенитет всех стран, но сразу призывает отказаться от антироссийских санкций. Хотя и предостерегает от угроз ядерным ударом – и предлагает немедленно возобновить мирные переговоры и прекратить огонь. "Любой мир, легитимизирующий насильственную оккупацию чужих территорий Россией, удар по уставу ООН и сигнал для любого потенциального агрессора, что можно вторгнуться в страну и ничего за это не будет", — уверяет государственный секретарь США Энтони Блинкин.

Президент Украины Зеленский предложил Си Цзиньпину личную встречу. К мирному плану китайского лидера он относится как к предложению обменяться мнениями.

Пока слова о поиске мира расходятся с действиями Китая, подчеркивает президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. "Это не мирный план, но принципы. И их нужно рассматривать на фоне специфической ситуации, которая заключается в том, что Китай, например, принял одну из сторон, подписав с Россией соглашение о безграничной дружбе прямо перед началом российского вторжения в Украину”, — говорит она.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, на дняхвыражавший серьезные опасения, что Китай может в ближайшее время решить предоставить России летальное оружие, настаивает: в китайском плане не хватает главного. "Китая нет особой веры, потому что они до сих пор не смогли осудить незаконное вторжение в Украину", — утверждает он.

О возможной летальной помощи России от Китая не в первый день говорят и Соединенные Штаты. Так же они обнародовали данные разведки за несколько месяцев перед задумавшим Путин полномасштабным нападением, пытаясь тем самым продемонстрировать: нам все известно, лучше отказаться от великой войны. “У меня был долгий разговор летом из Си. Я сказал: это не угроза, это просто констатация. Когда европейцы и американцы увидели, что происходит в России – что произошло? 600 корпораций забрались оттуда. Ушли. Не хотели, чтобы их ассоциировали с ней. Я сказал ему: вы говорите, что будущее Китая в инвестициях из западного мира, что это важно. Так что я был бы осторожнее с этим”, — озвучивает американский президент.

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Китай продолжает опровергать возможность поставок в Россию, МИД утверждает: ни боеприпасов, ни дронов не будет посылать. “В последнее время есть много дезинформации по этому поводу. Я хочу отметить, что Китай всегда отличался ответственным отношением к экспорту оружия и не поставляет никакого оружия в конфликтные регионы или воюющие стороны”, — убеждает министр иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.

К тому же глава китайской дипломатии только что вернулся из Москвы, где уверял Путина, что дружба непреклонна. "Стратегическое партнерство между Россией и Китаем — не место для вмешательств и провокаций каких-либо третьих сторон", — заверил глава комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.

Председатель правления ассоциации китаеведов Украины Вита Голод уверена, учитывая прохладные отношения Пекина с Вашингтоном, нейтралитет — это самое большое и лучшее, на что может рассчитывать Киев. С такой позицией Китая, уверена она, украинским дипломатам уже можно работать. Теперь главное – было бы кому, ведь посла Украины в Поднебесной до сих пор нет.

Пункт номер один на китайской бумаге – территориальная целостность в международнопризнанных границах – остается болезненной темой для Китая. Страна годами пытается вернуть остров Тайвань. Его независимость признана только тринадцатью странами ООН, но стратегический партнер Тайваня — Соединенные Штаты — до сих пор это был ключевой сдерживающий фактор против военного вторжения Китая. Следовательно вслух признать, в любой форме, российскую аннексию части украинской территории для Китая означает тектоническое смещение внешней политики.

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