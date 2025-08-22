Ракетный удар РФ по Украине / © ТСН

Россия нанесла массированный удар по Украине. В ночь на 21 августа российские ракеты и «Шахеды» ударили по западным областям. Одна из ракет попала в крупный американский завод по производству электроники, что повлекло за собой значительные разрушения и человеческие жертвы. Путин, вероятно, решил возобновить тактику террора, которую некоторое время сдерживали переговоры.

Что может стоять за этими действиями Кремля, когда ждать новых ударов, почему россияне использовали ракеты «Циркон» и означает ли это фактический шаг назад от мирных переговоров — читайте в материале ТСН.ua.

Россия возобновит массированные удары по Украине

Регулярные массированные российские удары по Украине возобновятся, считает военный эксперт Олег Жданов. Он говорит, что переговорный процесс и встречи с президентом США Дональдом Трампом были сдерживающим фактором.

«Путин хотел, чтобы ему Трамп не мог сказать, ты агрессор, зачем ты бьешь по Украине? А сейчас Путин будет стараться как можно чаще наносить подобные удары. Тем более что они накопили немного и „Шахедов“, и ракет», — рассказал в комментарии ТСН.ua Олег Жданов.

По его мнению, сегодня перед Путиным стоит две цели:

«Во-первых, принуждение нас к капитуляции, к переговорам на их условиях. Они полагают, что таким образом усиливают свою переговорную позицию. А с другой стороны, Путин будет пытаться как можно больше захватить наши территории до того момента, когда Трамп наконец-то поймет, что надо давить на Россию, а не просто обещать».

Что хочет показать Путин

Ракетные удары по Украине во время переговоров — это просто издевательство России над Трампом, считает военный эксперт. В то же время, американский президент делает вид, что ничего не замечает.

«К сожалению, фактически так. Я скептически отношусь к переговорам. Сегодня Путина даже не выпускают в микрофон в РФ. Там Лавров сейчас правит бал на всю Россию. Три дня — три интервью, в которых он рассказывает, как будет жить дальше РФ. А где Путин? Кто рулит этой страной? Так что я думаю, что удар этот не случаен», — говорит Олег Жданов.

Тем более что и ракеты, и «Шахеды» осторожно облетели Киев, отметил он. В России знают, что в столице более плотное ПВО, и мы могли бы сбить часть средств воздушного нападения в районе Киева.

«Поэтому они обошли с севера и ударили по западу. Это намек на то, что они могут добраться до путей поставки техники и вооружения. Ну и плюс американское предприятие, производящее бытовую технику, электронику. Они по нему ударили и сейчас будут наслаждаться реакцией США», — считает военный эксперт.

Это, кстати, вопрос гарантий безопасности, добавляет Олег Жданов:

«А если бы это были, допустим, наблюдательные миссии, миротворческие силы? Так Россия по ним ударит. Они же заявляли еще в 2023 году, что мы найдем эти иностранные войска и намеренно нанесем по ним удар. Помните, когда Макрон предлагал нам свой иностранный легион в качестве миротворческих сил? А Медведев тогда там с бодуна вышел и сказал, так мы убьем этих французов на территории Украины и что будет делать Франция? Объявит нам войну? И после этого эта тема исчезла», — говорит Олег Жданов.

По его мнению, это был показательный удар. Ведь армия РФ не сосредотачивала усилия на отдельных целях.

«Ракеты распределили по разным целям. По одной, по две ракеты, но по разным целям. Не большую часть на одну, как это было в последний раз. Они просто продемонстрировали, что удар может быть по западным границам, массированный удар — и безразлично американский завод, французский или украинский», — говорит Олег Жданов.

Россия пытается запугать мир «супероружием»

В то же время во время последнего удара Россия применила гиперзвуковую ракету 3М22 “Циркон”. Боевая часть этой ракеты — до 400 кг и она не предназначена для поражения наземных целей, это противокорабельная ракета.

«Циркон» — это испытания. Дело в том, что РФ очень сильно переживает потому, что у них нет… Очень похоже на Гитлера 44-45 годов, когда он надеялся, что вот-вот завтра ученые найдут супероружие и это решит вопрос войны, победы Германии. То же делает Россия. Эта ракета не завершила испытание. Они ее наспех приняли на вооружение и уже там пугают весь мир, что они там запустили на конвейер, поставляют в войска», — говорит Олег Жданов.

По данным разведки, у России есть единичные экземпляры ракеты «Циркон», которые произведены для проведения испытаний.

«Но демонстрация этой ракеты, одно дело — об этом разговор вести, а другое дело — сказать, посмотрите, ракета же долетела, ракета же ударила. И они пытаются поднять ставки и запугать весь мир, что у них есть «супероружие», которое изменит ход войны. Тем более я так понимаю, что Кремлю четко дали понять, что ядерной дубиной больше нет смысла размахивать. Уже в это никто не верит. Поэтому ищут такие ракеты типа «Циркона», а еще был «Буревестник» до этого, «Орешник». То есть они ищут хоть что-нибудь, чтобы запугать весь мир», — считает военный эксперт.

Отметим, что этот удар «Цироконом» не имел успеха, как и предыдущие попытки РФ его применения. Весной 2024 года были сбиты сразу две «аналоговнетные» ракеты. В этот раз россияне снова запустили «Циркон» из оккупированного Крыма.

В то же время Украина наращивает ПВО

Олег Жданов обратил внимание, что во время последней атаки украинская ПВО сбила рекордное количество воздушных целей врага — 546 из 574 беспилотников.

«Мы наращиваем нашу систему противовоздушной обороны, стараемся. Я так понимаю, что сегодня ночью очень сильно работала наша авиация. Фактически все, что мы имеем в строю, я имею в виду истребители, подняли в воздух и пытались сбить. Удар был массированный, и мы ответили массированно. Мы же понимаем, что когда летит 50 „Шахедов“, мы пытаемся малыми силами с ними бороться, но когда летит 500 — тогда нужно применять все, что есть в нашем арсенале, что мы и сделали», — объясняет военный эксперт.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время массированного удара российская армия установила один из своих безумных антирекордов. Он также назвал, что производило пострадавшее от атаки американское предприятие.

Ракетный удар по Украине 21 августа: что известно

Напомним, во время комбинированной атаки на Украину в ночь на 21 августа российская армия применила 614 беспилотников и ракет. Силы противовоздушной обороны обезвредили 577 воздушных целей противника.

В ходе атаки россиян под обстрелами оказались Мукачево, Львов, Луцк, а также Запорожская, Днепропетровская и Черкасская области.

В Мукачево ракета попала в завод. В результате удара вспыхнул большой пожар, ранения получили 12 работников предприятия.

Во Львове повреждения получили частные дома, нежилые помещения и транспорт. В городе также возникли возгорания. Известно об одном погибшем и еще трех пострадавших.