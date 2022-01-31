Мир празднует международный День ювелира: где и с чего начинается профессия укротителей металлов и камней

Мир празднует международный День ювелира: где и с чего начинается профессия укротителей металлов и камней

Они каждый день держат в руках чистое золото и не млеют при виде кучи бриллиантов.

31 января мир празднует международный День ювелира – укротителя драгоценных металлов и самых дорогих камней, который превращает эти драгоценности в шедевры.

О том, где и с чего начинается профессия ювелира – 31 января говорилось в сюжете ТСН.19:30.

В профессионально-техническом центре ювелирного искусства оттачивают мастерство те, кто уже через несколько лет будет обрабатывать драгоценные камни.

Здесь студенты изучают и теорию ювелирного дела, и практику: чертят, шлифуют, изготавливают свои украшения – вручную и на 3D-принтерах, а еще – дифуют.

"Здесь они творят, и в творчестве нет границ. У нас есть 3 профессии: ювелир-модельер, ювелир-монтировщик и ювелир-закрепитель", – рассказывает мастер производственного обучения Вадим Котвицкий.

Вот только материалы – не из благородных металлов. С ними, по закону, имеют право работать только профессионалы в мастерских.

А вот Александру безразлична стоимость бриллиантов. Для него это – часть работы.

"Я уже привык, работаю 20 лет ювелиром. И это, как говорится, в крови – у меня отец ювелир. Я по жизни попробовал много работы, но тяга к прекрасному возобладала", — рассказывает мужчина.

К прекрасному тяготеет и Даниил.

"Я наслаждаюсь тем, что я делаю. Приятно видеть, когда человек впервые примеряет изделие", – говорит он.

А вот владелица ювелирного бренда Валерия профессионального образования, в отличие от коллег, не получала. Но с детства привитая бабушкой любовь к украшениям, в конце концов определила дело жизни.

Профессиональный праздник: с чего начинается ремесло ювелира

Идею и дизайн будущих украшений Валерия придумывает сама. Совершенствует, иногда изменяет и воплощает в жизнь ее фантазии целая команда ювелиров-профессионалов.

"Самое сложное и самое приятное – это одно и то же. Это разработка новых украшений. Это классный процесс, который я очень люблю", — признается Валерия Гузема.

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Автор: Юлия Ткач