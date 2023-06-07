Мир удивил реакцией на подрыв Каховской ГЭС: сомневаются, чьих рук дело

Украинцы же в разных странах мира требуют справедливого наказания России за террористические действия.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западные СМИ не подыгрывать российской пропаганде, ведь сразу ряд солидных изданий после подрыва россиянами каховской дамбы опубликовали новость о том, что Киев и Москва обвиняют в подрыве ГЭС друг друга. Это ставит факты и пропаганду в один ряд — подчеркнул глава украинского дипломатического ведомства, говорится в ТСН.
Подрыв Каховской ГЭС — новое измерение российских зверств, говорится в совместном заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Бореля и еврокомиссара по гуманитарной помощи Янеза Ленарчича. Это почти дословно повторяет канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на форуме в Берлине. “Это одно из многих преступлений, которые российские солдаты совершают в Украине, нападая на гражданские цели, города, села, госпитали, школы, инфраструктуру — все, что невозможно связать с военным назначением. Это совершенно новое измерение, но это вписывается в то, как Путин ведет эту войну”, — заявил он.
Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич называет разрушение Россией дамбы в Украине преступным и безрассудным. О шоке от беспрецедентной атаки на дамбу Новой Каховки пишет и президент европейского совета Шарль Мишель. Прямо осудил российскую атаку и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а вот Франция и Великобритания, хоть и осудили россиян, нападение на дамбу русским называть – не стали. “Мы все вместе поддерживаем Украину и украинцев в борьбе, которую они ведут больше года. Я не стану комментировать сейчас конкретнее, мне сначала нужно увидеть больше четких деталей”, — отметил Эммануэль Макрон.
“Следует, конечно, помнить, что единственная причина, по которой это вообще проблема – это неспровоцированное и полномасштабное вторжение России в Украину. Мы продолжим оценивать развивающуюся ситуацию, но мы повторяем то, что говорили на протяжении всего этого конфликта: лучшее, что Россия может сейчас сделать, — это немедленно вывести свои войска”,- заверил Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверни.
Избегает обвинений в сторону страны-агрессоры и генсека ООН. Мы все видели трагические кадры огромной гуманитарной, экономической и экологической катастрофы в Херсонской области Украины. У организации объединенных наций нет доступа к независимой информации об обстоятельствах, которые привезли к уничтожению Каховской ГЭС”, — говорит он.
Два крупнейших информационных агентства западного мира — Reuters и Associated Press — выносят в заголовки неуверенность в том, кто виноват в подрыве дамбы. Следом за ними соответствующие тексты расходятся десятками крупнейших западных СМИ. Хотя эксперты, опрошенные журналистами того же Reuters, убеждены: Украине устраивать такую катастрофу на собственной земле – ни к чему. “Для России же очевидно преимущество в том, что это останавливает украинские войска. К тому же, если россияне не планируют оставаться там надолго, если они не верят, что победят в этой битве – взорванная дамба покидает Украину с долгосрочной проблемой”, — говорят аналитики.
Подрыв дамбы – это действие государства террористки. Украинский представитель в международном суде ООН добавил последнее военное преступление России в список других на слушании дела России. Решение этого суда является обязательным для признания всем миром. Дамбы и плотины внесены в список объектов, находящихся под защитой Женевских конвенций – это объекты, которые недопустимо разрушать во время войны. Фактически это военное преступление можно приравнять к использованию оружия массового поражения.
"Россия — государство-террористка" — с такими лозунгами сразу в нескольких европейских странах украинцы вышли на протесты из-за подрыва Каховской ГЭС.
Десятки украинцев в Брюсселе потребовали от Евросоюза объявить Россию государством-спонсором терроризма, чтобы усилить ее изоляцию и открыть возможности новых санкций. Еврочиновникам возле их офисов напоминали: Россия совершила на Херсонщине экоцид, последствия которого дадут знать о себе далеко за пределами области, а следовательно, призвали к санкциям против российских атомной и ракетной отраслей и бану российских алмазов.
Слово "террористы" скандировали и в Варшаве у российского посольства. Несколько сот украинцев, белорусов и поляков протестовали против подрыва Каховской ГЭС. Митингующие взяли с собой бутылки с водой, как печальный символ экологической и техногенной катастрофы, спровоцированной Россией и слез, которые украинцы льют уже больше года. Протестующие в очередной раз призвали мир остановить агрессора, потому что его действия не только убивают украинцев, но и угрожают всему миру.
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