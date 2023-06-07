Мир удивил реакцией на подрыв Каховской ГЭС: сомневаются, чьих рук дело

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западные СМИ не подыгрывать российской пропаганде, ведь сразу ряд солидных изданий после подрыва россиянами каховской дамбы опубликовали новость о том, что Киев и Москва обвиняют в подрыве ГЭС друг друга. Это ставит факты и пропаганду в один ряд — подчеркнул глава украинского дипломатического ведомства, говорится в ТСН.

Подрыв Каховской ГЭС — новое измерение российских зверств, говорится в совместном заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Бореля и еврокомиссара по гуманитарной помощи Янеза Ленарчича. Это почти дословно повторяет канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на форуме в Берлине. “Это одно из многих преступлений, которые российские солдаты совершают в Украине, нападая на гражданские цели, города, села, госпитали, школы, инфраструктуру — все, что невозможно связать с военным назначением. Это совершенно новое измерение, но это вписывается в то, как Путин ведет эту войну”, — заявил он.

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич называет разрушение Россией дамбы в Украине преступным и безрассудным. О шоке от беспрецедентной атаки на дамбу Новой Каховки пишет и президент европейского совета Шарль Мишель. Прямо осудил российскую атаку и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а вот Франция и Великобритания, хоть и осудили россиян, нападение на дамбу русским называть – не стали. “Мы все вместе поддерживаем Украину и украинцев в борьбе, которую они ведут больше года. Я не стану комментировать сейчас конкретнее, мне сначала нужно увидеть больше четких деталей”, — отметил Эммануэль Макрон.

Также читайте Украинские защитники уничтожили российский штурмовик Су-25: новости с фронта от Генштаба ВСУ

“Следует, конечно, помнить, что единственная причина, по которой это вообще проблема – это неспровоцированное и полномасштабное вторжение России в Украину. Мы продолжим оценивать развивающуюся ситуацию, но мы повторяем то, что говорили на протяжении всего этого конфликта: лучшее, что Россия может сейчас сделать, — это немедленно вывести свои войска”,- заверил Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверни.

Избегает обвинений в сторону страны-агрессоры и генсека ООН. Мы все видели трагические кадры огромной гуманитарной, экономической и экологической катастрофы в Херсонской области Украины. У организации объединенных наций нет доступа к независимой информации об обстоятельствах, которые привезли к уничтожению Каховской ГЭС”, — говорит он.

Два крупнейших информационных агентства западного мира — Reuters и Associated Press — выносят в заголовки неуверенность в том, кто виноват в подрыве дамбы. Следом за ними соответствующие тексты расходятся десятками крупнейших западных СМИ. Хотя эксперты, опрошенные журналистами того же Reuters, убеждены: Украине устраивать такую катастрофу на собственной земле – ни к чему. “Для России же очевидно преимущество в том, что это останавливает украинские войска. К тому же, если россияне не планируют оставаться там надолго, если они не верят, что победят в этой битве – взорванная дамба покидает Украину с долгосрочной проблемой”, — говорят аналитики.

Подрыв дамбы – это действие государства террористки. Украинский представитель в международном суде ООН добавил последнее военное преступление России в список других на слушании дела России. Решение этого суда является обязательным для признания всем миром. Дамбы и плотины внесены в список объектов, находящихся под защитой Женевских конвенций – это объекты, которые недопустимо разрушать во время войны. Фактически это военное преступление можно приравнять к использованию оружия массового поражения.

"Россия — государство-террористка" — с такими лозунгами сразу в нескольких европейских странах украинцы вышли на протесты из-за подрыва Каховской ГЭС.

Десятки украинцев в Брюсселе потребовали от Евросоюза объявить Россию государством-спонсором терроризма, чтобы усилить ее изоляцию и открыть возможности новых санкций. Еврочиновникам возле их офисов напоминали: Россия совершила на Херсонщине экоцид, последствия которого дадут знать о себе далеко за пределами области, а следовательно, призвали к санкциям против российских атомной и ракетной отраслей и бану российских алмазов.

Слово "террористы" скандировали и в Варшаве у российского посольства. Несколько сот украинцев, белорусов и поляков протестовали против подрыва Каховской ГЭС. Митингующие взяли с собой бутылки с водой, как печальный символ экологической и техногенной катастрофы, спровоцированной Россией и слез, которые украинцы льют уже больше года. Протестующие в очередной раз призвали мир остановить агрессора, потому что его действия не только убивают украинцев, но и угрожают всему миру.

Читайте также:

Кое-где в Запорожье вода отошла от берега на 10 метров: где может быть обезвоживание

После разрушений от обстрелов пришла большая вода: несмотря на подтопление, из Херсона выезжают единицы

Готовились к подрыву Каховской ГЭС давно: эксперт – цель окупантов