Мир узнал хроники оккупированного Херсона из его фотографий, а россияне устроили охоту на фотографа в подполье

Херсон в начале полномасштабного вторжения почти сразу очутился под контролем россиян. Сломать людей там россияне не смогли ни застенками, ни нынешними обстрелами. Херсон уже украинский, но часть области до сих пор остается под контролем захватчиков – за свою свободу там борются, говорится в ТСН.

Как оккупанты заходили в Херсон, что делали украинцы, первую кровь и разгон митингов, как жил Херсон с начала оккупации и до сих пор – все видел мир глазами местного фоторепортера 48-летнего Александра Корнякова, сотрудника местного Интернет-издания.

Хронологию событий в Херсоне можно отследить за фотографиями. “Первый митинг был в начале марта, он был самым большим. Приблизительно до 15 тысяч человек было”, — говорит Александр.

Тогда Херсон уже в осаде – враг заходит со стороны временно оккупированного Крыма. С другой стороны – на Николаевском направлении – уже продолжаются бои, а Херсонщина уже отрезана от телерадиовещания.

На протесты выходят тысячи людей, и так удается развернуть первую колонну вражеской техники. Далее вместо обычной армии в город заходит путинская Росгвардия и начинаются силовые разгоны. Российские силовики, обученные у себя дома разгонять протесты за минуты, от херсонцев такого сопротивления не ожидали — они будут бастовать более 20 дней. В окрестностях местные бросаются под танки, несмотря на оружие, в городе льется первая кровь. Украинцев задерживают по 400 человек за раз. “Я знаю примеры, когда они людей хватали на улице, избивали и вывозили в Днепр с мешком на голове. Они начали ездить по домам, людей просто хватали на улицах. Когда начались репрессии – когда забирают твоих знакомых – ты понимаешь, что завтра придут за тобой. Люди начали уезжать”, — вспоминает Александр.

На фото, сделанных Александром, есть люди, которые в течение следующих месяцев будут исчезать на подвалах, некоторых нины уже нет в живых, некоторые — в плену. “Кто-то говорит, что они где-то в Крыму сидят. Кто-то говорит – что о них вообще ничего неизвестно. Многие такие люди есть”, — рассказывает фотограф.

Одного из тех, кто на фотографии Александра, ТСН удалось отыскать — на подвалах окупантов Андрей Андрущенко провел 47 дней. Он – один из тех, кто в начале великой войны вступил в ряды муниципального караула, а когда над городом появился триколор – ушел в подполье. “Объединились, разбили условно территорию нашего города на квадраты, по которым назначили ответственных людей и начали патрулирование. Во-первых с целью противодействия мародерству. Во-вторых – это был массовый сбор информации. О блокпостах, о количестве движущейся техники”, — рассказывает юноша.

Его оружие – глаза, а еще – надписи на стенах - послание оккупантам парень сотнями и тайком оставлял по всему городу. “Много я рисовал призывов убивать русскую. Очень много усилий приложил, чтобы так и происходило. Это самозащита, я это понимаю”, — говорит Андрей.

День за днем оккупированный украинским Херсон все больше напоминает российскую глубинку. Александру пришлось отказаться от фотокамеры и снимать только с телефона. “Выросшие в 90-х люди говорят, что это было даже хуже чем в 90-х. Стихийные рынки появились на каждом шагу. Работы никакой почти не было. Чем люди могли зарабатывать – это друг другу что-то продавать. Одни продают там носки, другие продают контрабандные сигареты. Кто продавал рыбу-мясо”, — вспоминает фотограф.

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Видео из оккупации того периода в Сети мало, в городе уже на полную работала российская пропаганда, Херсон готовят к псевдореферендуму. Они с первых дней привезли свои съемочные группы. То, что они рассказывали и то, что происходило на самом деле – это как небо и земля. Был большой запрос на информацию. Я снимал для того, чтобы показывать происходящее в Херсоне”, — добавляет Саша.

Фотограф Александр и такие как он – остаются едва ли не единственными средствами информации тогда, фотографии облетают весь мир. Александра уже тогда уже ищут оккупанты, на прессу охотятся. “Каждый день думаешь, ну все. Сейчас установят кто это, и ночью там или утром приедут, заберут. Приходилось спать ложиться одетым, потому что не хотелось, чтобы россияне вытащили тебя в нижнем белье. Приходил домой, быстро сбрасывал фотографии – выходил из аккаунта, удалял фото с флешки и ждал утра. Чтобы снова пойти”, — рассказывает опасения фотограф.

Когда в городе задерживают журналистку общенационального канала — фотокорреспондент Александр начинает скрываться, потом выезжает.

“Меня поймали на самом деле, потому что кто-то сдал. То есть они пришли в помещение, где находился я и несколько моих товарищей. Просто положили всех в пол и спросили, где Андрущенко”, — добавляет свой рассказ Андрей.

Как ему удалось выжить, он удивляется и сам. Его избивали, издевались, а когда очередной следователь потерял его дело, просто отпустили. Он снова гуляет по свободному городу и по-прежнему продолжает издеваться над оккупантами.

Херсонщина 2022 – это место ожесточенных боев, здесь выжжены целые села, много разрушенных домов. Часть области до сих пор остается оккупированной. В сам Херсон после ухода домой понемногу возвращаются люди. “Приезжал президент. Везли многих журналистов. Я смог аккредитоваться и приехал 14 ноября. Когда уже всех там журналистов собирали и говорили, поехали домой, я говорю – я уже дома”, – вспоминает Александр.

Среди фотографии сделанных Александром полсотни, которые стали частью выставки "Несокрушимый Херсон", которую уже показывали за рубежом и почти в каждом городе Украины. Сейчас коллекцию на хранение передали в местный краеведческий музей.

Александр продолжает фотографировать, в родном городе фиксирует российские преступления. "Страшно, иногда делаешь снимок, а потом только присматриваешься. Человека привалило. Война для Херсона продолжается", – говорит Александр.

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