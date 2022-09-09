Мир в скорби по Елизавете II: реакция лидеров на смерть одной из самых выдающихся фигур современности

В заявлении Белого дома ее величество называют женщиной, сформировавшей своим правлением целую эпоху. Ее чувство юмора и достоинства будет не хватать, говорит канцлер Германии Олаф Шольц. Олицетворение британской нации, пишет Эммануэль Макрон, ее потеря — большая тоска, заявляет президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган, говорится в ТСН.

Весть о смерти Елизаветы ІІ молниеносно разносится по миру и прерывает брифинг спикера Белого дома. «Что ж, значит, это уже подтверждено от королевской семьи. Как я уже сказала, мы искренне сочувствуем британскому народу. Не хочу опережать президента, его вы должны услышать первым. Но Великобритания – один из наших ближайших союзников. Наши сердца с британцами, с королевой и ее семьей», – говорит она.

Впервые они встретились в 1982 году, вспоминает президент Соединенных Штатов Джо Байден, во время его путешествия в Великобританию в составе делегации сената. И были поражены добротой и остроумием ее величества. «Она встречалась с 14 американскими президентами. Она была солидарна с Соединенными Штатами во время наших самых темных дней после теракта 9/11, когда она щемяще напомнила нам: скорбь это цена, которую мы платим за любовь», — говорит Байден.

Телекомпании всего мира в эти секунды прерывают эфиры, чтобы сообщить: ее Величества больше нет. Следом за Великобританией приспускают флаги во всех странах содружества. Французская Эйфелева башня вместо этого погружается в траур погасив свет. Во многих странах наоборот – британский флаг развевается, как отличие последних почестей.

В мире господства соцсетей первые соболезнования европейские лидеры выражают в письменном виде, один из первых президент Франции Эммануэль Макрон. «Ее величество королева Елизавета II олицетворяла непрерывность и единство британской нации более 70 лет. Она останется в моей памяти другом Франции, королевой с добрым сердцем, которая оставила хорошее упоминание о своей стране и своем столетии», — пишет он.

Бывший министр иностранных дел, ныне – президент Германии – вслед за Байденом называет Елизавету II женщиной, которая для Великобритании и мира стала олицетворением двадцатого столетия. «Здесь в Германии ее уважали и обожали. Миллионы немцев сегодня в трауре и приносят глубочайшие соболезнования народу Великобритании», — отмечает президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Последнее уважение имени его величества отдают на Совбезе ООН. «От имени Совета безопасности я хочу выразить глубочайшие соболезнования правительству и народу Великобритании…», — говорит председатель Совета безопасности ООН Николя де Ривьер.

Даже Шин Фейн — ирландская политическая сила, которая прошла долгий путь от повстанческого движения за независимость Ирландии от Великобритании к политической партии — присоединилась к мировой скорби за женщиной, которая стала для многих символом давно прошлого ХХ века.

Британцам не будет хватать ее руководящей королевской руки, сказала вице-президент Шин Фейн Мишель О'Нил, добавив, лично она благодарна Елизавете II за усилия, которые та положила на то, чтобы принести мир.

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