Мир вспоминает жертв Холокоста: убили около шести миллионов человек

Мир вспоминает жертв Холокоста: убили около шести миллионов человек

Именно в этот день были освобождены узники крупнейшей фабрики смерти.

Во время Второй мировой войны нацисты убили около шести миллионов евреев, из них полтора миллиона были дети.

Об этом говорилось в сюжете ТСН.19:30 27 января 2022 года.

Но цифры не точны – самый масштабный геноцид XX века действительно мог унести гораздо больше жизней.

Генеральная Ассамблея ООН избрала международным днем памяти жертв Холокоста 27 января. Ибо именно в этот день 77 лет назад были освобождены узники крупнейшей фабрики смерти — нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау в польском городе Освенцим.

Жертв Холокоста почтили в Бабьем Яру в Киеве. В символической синагоге "Место для размышлений" провели общую молитву за души убитых и обратились к мировым лидерам с просьбой не допустить новую войну.

Читайте также:

В Бабьем Яру провели общую молитву за души жертв Холокоста | Новости Украины