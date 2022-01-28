Мир вспоминает жертв Холокоста: убили около шести миллионов человек

Именно в этот день были освобождены узники крупнейшей фабрики смерти.
Во время Второй мировой войны нацисты убили около шести миллионов евреев, из них полтора миллиона были дети.
Об этом говорилось в сюжете ТСН.19:30 27 января 2022 года.
Но цифры не точны – самый масштабный геноцид XX века действительно мог унести гораздо больше жизней.
Генеральная Ассамблея ООН избрала международным днем памяти жертв Холокоста 27 января. Ибо именно в этот день 77 лет назад были освобождены узники крупнейшей фабрики смерти — нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау в польском городе Освенцим.
Жертв Холокоста почтили в Бабьем Яру в Киеве. В символической синагоге "Место для размышлений" провели общую молитву за души убитых и обратились к мировым лидерам с просьбой не допустить новую войну.
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