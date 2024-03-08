Мир вздрогнет от большой беды: таролог сказала, когда закончится война и кто не доживет до конца года

Известная таролог шокировала громкими предсказаниями на 2024 год. Какой месяц этого года является самым опасным, какую угрозу несет тепло, кто грабит Украину, в чем 2024 станет поворотным для украинцев и кто не доживет до следующего года — в эксклюзиве TСН.ua.

Самые опасные даты 2024 года

Опасные события для Украины в этом году могут произойти в начале двух месяцев. Особо осторожными нужно быть в апреле и сентябре 2024-го. Такие предсказания сделала таролог-волонтер Яна Пасынкова в эксклюзивном интервью ТСН.ua. Также она подчеркнула опасность для детей и вероятное повторение Авдеевки.

Беспокойно будет не только в Украине. По словам таролога, в июле мир вздрогнет от большой беды. Это также коснется и нашего государства, потому что все в этом мире взаимосвязано, отмечает Пасынкова.

Экономический кризис

В конце года могут возникнуть экономические трудности. Однако финансово страдать будут не только украинцы.

Предупреждает таролог и о коррупционных схемах, отмывании денег и откровенном грабеже Украины. По ее словам, это можно остановить, есть люди, которые могут повлиять на ситуацию и добавляет, что это только прогноз, все можно изменить.

Для кого 2024 год станет последним

2024 год станет тяжелым, но переломным для Украины. Выдохнуть мы с вами сможем только весной 2025-го. Именно в марте следующего года Украину ждет вознаграждение и начинается благоприятный период, прогнозирует Пасынкова. А вот для некоторых уже этот год станет последним.

Мир с горьким привкусом

На вопрос, волнующий миллионы украинцев по всему миру о том, будет ли завершение войны с освобождением всей территории Украины от оккупантов, с нашей победой в этом году, Яна Пасынкова дала оптимистичные прогнозы, однако, к сожалению, не все будет так однозначно, как мы бы этого с вами желали.

Напомним, свой прогноз на 2024 год сделала когда-то и слепая c детства болгарская провидица Вангелия Димитрова. Среди главных ее прогнозов на этот год — Путина наконец-то убьют, более того, это будет кто-то из его близкого окружения.

Расшифровывающие пророчества Ванги утверждают, что она знала, когда закончится война в Украине. Мол, боевые действия продлятся около двух лет, а прекратятся "когда на трон сойдет восьмой". Достоверно неизвестно, кто такой "восьмой", но вполне возможно, что это даже не человек, а событие, о котором мы даже не подозреваем. Смысл такого предсказания на 2024 год для Украины станет понятным со временем.

Что предвещали Ванга и Нострадамус об окончании войны в Украине — читайте в новости.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а только как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.