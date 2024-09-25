Мира не будет: почему война РФ против Украины будет продолжаться и в течение 2025-2026 годов

Пока Украина готовится представить Западу свой "план победы", у Путина утверждают, что будут воевать до достижения своих целей.

Несмотря на заявления президента Владимира Зеленского о приближении завершения войны в Украине уже осенью 2024 года, нынешняя военно-политическая ситуация выглядит иначе. Так, эксперты, мировые политики и СМИ прогнозируют, что война будет продолжаться и в 2025-2026 годах. В частности, медиа пишут о возможном украинском контрнаступлении в следующем году.

Сколько еще будет продолжаться война в Украине, что об этом говорят политики, эксперты и СМИ, – читайте на ТСН.ua.

Зеленский надеется, что война завершится уже скоро. Президент считает, что "заставить Россию к миру" поможет его "план победы" и результаты предстоящего в ноябре второго Саммита мира. На эту встречу приглашена и Россия. Правда, в Кремле неоднократно заявляли, что не собираются участвовать в саммите, в то же время планируют вести войну до достижения поставленных президентом РФ Владимиром Путиным целей. Это подтверждает и ситуация на поле боя, где враг продолжает продвигаться, захватывая все новые населенные пункты Донецкой области.

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Похоже, что война не завершится так быстро, как бы того хотелось. В частности, об этом свидетельствуют оценки экспертов, заявления мировых политиков и западных СМИ. Из их заявлений следует, что война будет продолжаться и в течение 2025-2026 годов.

Заявления Зеленского о завершении войны

Президент Украины Владимир Зеленский на последнем заседании "Рамштайна" подчеркнул, что следует делать все, чтобы приблизить завершение войны, и это должно произойти уже осенью.

"Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда закончится российская агрессия. Таким образом, который восстановит надежный международный порядок с безопасностью. Мы должны сделать это", — призвал партнеров глава государства.

В середине сентября Зеленский заявил о завершении подготовки украинского "плана победы", который планируется представить президенту США Джо Байдену, кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу.

Зеленский отмечал, что "план победы" тесно связан с "Формулой мира" и будущим вторым Саммитом мира. По его словам, план станет основой для предстоящих переговоров с Россией:

"Это будет старт и фундамент для того, чтобы говорить в любом формате с Россией. В любом формате, с любыми ее представителями, потому что будет план и есть что показать. Если им не нравится, будет ясна их реакция на конкретику, а не просто вообще: "Мы ничего не хотим и будем продолжать войну". Хотя я считаю, на сегодняшний день они именно так и хотят – просто продолжать".

Как информировали в Офисе президента, план будет содержать четыре пункта: дипломатическое и военное принуждение России к миру, политическую и экономическую составляющие.

По информации The Times, "план победы" состоит из следующих пунктов: запрос Украины на гарантии безопасности от Запада; продолжение операции в Курской области для укрепления позиции Киева на переговорах; поставки оружия; международная финансовая помощь разрушенной экономике. Как заявлял руководитель ОП Андрей Ермак, частью плана также является приглашение Украины в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

В недавнем интервью телеканалу ABC News Зеленский заявил, что война "ближе к завершению", чем многие думают:

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"План победы – это укрепление Украины. Вот почему мы просим наших друзей, наших союзников укрепить нас. Это очень важно. Я думаю, что мы ближе к миру, чем мы думаем. Мы ближе к окончанию войны".

А после встречи с двухпартийной делегацией Конгресса США накануне президент Украины заявил, что решительные действия партнеров сейчас могут ускорить справедливое завершение российской агрессии в следующем году. Глава государства подчеркнул, что "план победы" "поможет на практике принудить Россию к миру".

Что в мире говорят о "плане победы" Зеленского

Зеленский представит "план победы" Байдену на встрече в Белом доме 26 сентября. Кроме этого, лидеры государств обсудят текущую ситуацию на фронте, дальнейшую готовность Вашингтона поддерживать Киев.

"Президент Байден также ожидает услышать от президента Зеленского стратегическое планирование на ближайшие месяцы", — сказала представительница Белого дома Карин Жан-Пьер.

В то же время, издание Bloomberg со ссылкой на двух анонимных западных чиновников сообщило, что они не ждут ничего особенного от плана Украины по прекращению войны. По словам чиновников, этот план вряд ли позволит совершить прорыв в конфликте с Россией. Источники говорят, что у "плана победы" нет никаких реальных сюрпризов и "он не сможет серьезно изменить правила игры". Один из источников назвал план "списком желаний" Украины.

"Мрачная оценка плана подчеркивает углубляющееся чувство пессимизма среди союзных стран, поскольку война тянется уже третий год. Союзники также опасаются ослабления поддержки Украины, если бывший президент Дональд Трамп вернется в Белый дом после выборов, которые состоятся уже через шесть недель", – пишет издание.

В свою очередь в Кремле заявили, что изучат "план победы" Зеленского только после его публикации в официальных источниках, поскольку в России "с осторожностью относятся к содержанию публикаций в СМИ".

"Пока же очень много разной, в том числе противоречивой информации, недостоверной. Мы к этому относимся очень сдержанно", – сказал спикер президента РФ Дмитрий Песков.

Позже он также прокомментировал слова Зеленского о сроках завершения войны:

"Вы знаете, что любая война, она так или иначе завершается миром. Но для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей".

Признаки того, что война будет продолжаться в течение 2025-2026 годов

Сегодня российские войска продолжают продвигаться на фронте: активнее всего — на Покровском направлении, и близки к тому, чтобы взять в окружение Угледар. Останавливаться враг не собирается. Его наступательные операции может замедлить разве что осеннее ненастье, говорят эксперты.

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В Кремле хотели бы завершить войну своей победой до конца 2025 – начала 2026 года, заявил в середине сентября начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов со ссылкой на российские данные. Из этого следует, что 2024 год и следующие вряд ли станут годами прекращения войны.

Планы РФ Буданов объяснил тем, что летом 2025 года там начнутся серьезные проблемы в экономике и возникнет необходимость мобилизации, которая может расшатать социально-политическую ситуацию. Также ощутимым станет негативное влияние на экономику.

"Им хотелось бы завершить своей победой. Нам это не подходит, разумеется. И что с этим делать — они пока до конца не понимают", — сказал начальник ГУР.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов / Фото: Офис президента Украины

У украинцев не должно быть никаких иллюзий, что война завершится до конца 2024 года. Об этом в комментарии для ТСН.ua сказал военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев:

"Нет. Я не верю в "черного лебедя" (непредсказуемое событие с весомыми последствиями – ред.). Представьте, какое разочарование мы испытаем, когда наступит новый год и этого не произойдет. Стоит настраиваться на довольно долгую боевую работу".

Эксперт подчеркнул, что ключевой фактор, влияющий на ход боевых действий – это наличие ресурсов.

"К большому сожалению, сами мы пока не в состоянии полностью обеспечить текущие потребности украинской армии, а значит, ресурсы наших западных партнеров нам необходимы", – сказал Селезнев.

В свою очередь военный эксперт Игорь Романенко сказал в комментарии ТСН.ua, что завершение этой войны зависит от всестороннего потенциала, которым обладают обе стороны.

"Как утверждают зарубежные эксперты, в таком темпе, как сейчас, Россия может воевать еще максимум два года. Что касается Украины, то мы существенно зависимы от поставок вооружения, техники и боеприпасов от западных партнеров — отечественный ВПК удовлетворяет наши потребности на 15-20%", – объяснил эксперт.

Военный и политолог Кирилл Сазонов предполагает, что война может закончиться в 2025 году, ведь РФ к тому времени может столкнуться с критическими проблемами. В то же время не исключено, что война затянется на годы, но будет меньшей интенсивности.

"Возможно, уже в 25-м году будут переговоры, которые чем-то завершатся, а не в 26-м. Но прогнозы – такая неблагодарная вещь. Возможно, эта война затянется на годы. Будет какой-то вялой, как 16-17-й год: позиционные бои, нанесение ударов по тылу, летают дроны, ракеты. Возможно, будет такое", – предположил Сазонов.

Похожее мнение высказывал военный эксперт Роман Свитан. Он считает, что окончание боевых действий возможно только после развала России, а этот процесс может занять от 5 до 10 лет. Чтобы ускорить события, должно быть серьезное санкционное давление на РФ.

Даже самые откровенные партнеры Украины скептически относятся к тому, что ей удастся военным путем вернуть все оккупированные территории, сообщило The Times:

"Даже признанный ястреб Украины из польского аналитического центра признался мне: "Границы Украины часто смещались с течением времени; настоящая борьба сейчас состоит в том, чтобы в будущем [границы] Украины смещались как можно меньше".

Автор статьи отметил – неприятным следствием этого является то, что если Украина дальше будет отказываться признавать какие-либо территориальные потери, то конфликт превратится в вечную войну:

"После определенного момента наступит истощение, и военный конфликт будет колебаться между эпизодами жестоких сражений и временными перемириями, но она не закончится".

Заявления мировых политиков о продолжительности войны

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина должна согласиться с тем, что некоторые территории могут оставаться под контролем России:

"Учитывая, что дружественные к России популистские лидеры, такие как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подрывают европейское единство из-за войны, а усталость от 31 месяца конфликта растет повсюду, Украине нужно будет быть реалисткой относительно своих перспектив возвращения территории, оккупированной Россией", – сказал Павел.

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"Самым вероятным результатом войны будет то, что часть украинской территории временно окажется под российской оккупацией", — добавил президент Чехии. Но эта "временная вещь", по его мнению, может длиться годами.

По его словам, ни Украина, ни Россия не могут достичь своих максимальных целей:

"Если говорить о полном поражении Украины или России, то этого просто не произойдет. Конец войны будет где-то посередине".

Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что война в Украине может завершиться, когда Путин признает, что не сможет достичь своих целей.

"Эта война закончится только когда Путин решит, что вторжение было ошибкой и он не достигнет своих целей приемлемой ценой. И он еще не на этом этапе", – сказал министр.

В то же время он отметил, что экономика Путина и "его способность посылать сотни тысяч россиян на смерть не безграничны". По словам Сикорского, если союзники не остановятся на достигнутом, войну можно будет окончить, восстановив международное право и международные границы.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский / Фото: twitter.com

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что США и Европа должны подготовиться к поддержке Украины в войне, которая может продолжаться еще годами, а это означает необходимость ослабления ограничений на вооружение. Об этом сообщает The New York Times.

"Я не думаю, что Украина может победить с одной рукой на спине. Поэтому я считаю, что нам нужно завершить эту дискуссию, дать то, что нужно и, наоборот, спросить Украину, что нужно, чтобы выиграть эту войну. И тогда мы должны гарантировать, что у них будет то, что им нужно", – высказалась Фредериксен.

Украина пойдет в новое контрнаступление?

На фоне описанной выше военно-политической ситуации издание The Telegraph заявило, что ВСУ могут пойти в контрнаступление в 2025 году, несмотря на то, что враг остается сосредоточенным на своем наступлении в Донецкой области.

В материале указано, что при достижении Украиной успеха под Курском, россиянам может придется вывести больше сил с оккупированных территорий, что потенциально ослабит их оборонные позиции. Это может расширить дальность ударов украинских дронов, еще больше ослабив способность РФ атаковать на большом расстоянии.

Кроме того, украинские бригады, которые сейчас учатся, могут быть развернуты для усиления Курска или Донецка в зависимости от того, где россияне проявят признаки слабости.

"Эта гибкость могла бы позволить Киеву совершить контрнаступление в 2025 году, а не просто еще один удар по оккупированному Донбассу", – отмечается в статье The Telegraph.

Более того, авторы предполагают, что перемещение вражеских сил для укрепления Донбасса и Курска может позволить усилить тайные операции Украины в оккупированном Крыму.

Старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Макс Бут в статье для The Washington Post тоже допустил возможность украинского контрнаступления в 2025 году. По его оценкам это станет возможным, если Украина увеличит мобилизацию и расширит оборонную промышленность, а западные государства начнут предоставлять больше вооружения.

Бут отметил, что Украине приходится бороться с сокращением иностранной поддержки.

"Конгрессу понадобились месяцы задержки, чтобы одобрить пакет помощи в размере 61 миллиарда долларов для Украины в апреле. Эти деньги закончатся до конца года, и нет никаких гарантий, что Конгресс одобрит еще один крупный пакет. Украина может оказаться в особо плачевном положении, если победит бывший президент Дональд Трамп", – говорится в статье.

Автор добавил, что президент США должен разрешить Украине удары западным оружием по российским военным целям в глубине страны.

Контрнаступление ВСУ / Фото: ТСН.ua

Как заявил еще летом военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, "2025 год может стать наиболее выгодным для начала наступательных действий. В 2025 году истощение оккупантов может достичь своего пика. Главное — угадать с моментом, со временем и направлением".

Он подчеркнул, что Украине нужно много техники, чтобы в 2025 году начать контрнаступательные действия.

"Нам важно, чтобы новый президент США все это очень хорошо понимал и адекватно отвечал на все наши запросы. Без брони невозможно совершать контрнаступательные действия. Пока мы получаем преимущественно для обороны", — заметил Коваленко.

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