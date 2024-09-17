Мирные переговоры между РФ и Украиной: президент Эстонии предположил, когда и при каких условиях это произойдет

Сначала нужно завершить боевые действия, а затем садиться за стол переговоров, подчеркнул он.

Россию нужно посадить за стол переговоров, но сейчас с ее стороны звучат не слишком сознательные предложения.

Об этом рассказал президент Эстонии Алар Карис в эксклюзивном интервью с международной обозревателем ТСН Яной Слесарчук.

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"Мы все хотим остановить эту войну. Вопрос в том, как собрать всех за столом переговоров - Украину, Россию и других партнеров, и какие предложения будут лежать на этом столе. В этот контрретный момент звучат не очень вменяемые идеи с российской стороны, в частности, чтобы НАТО вернулось к размерам 1997 года. Если бы мы не хотели остановить войну, единственный мирный план, на который мы принимаем сейчас - это украинский или формула Зеленского. Это наш мирный план", - сказал президент Эстонии.

Он подчеркнул, что сначала нужно завершить боевые действия, а затем садиться за стол переговоров.

"Россия по-прежнему участвовала в тех или иных переговорных процессах, но пока это скорее гипотетический вопрос. На который затруднились ответить. Мы все можем представить переговорщиков за столом, бывших врагов, обсуждающих будущее разных стран, но нам, прежде всего, нужно остановить войну"., а потом уже садиться за стол", — отметил Алар Карис.

Он уверен, что война в Украине завершится, как и все остальные, но вопрос когда.

"Рано или поздно все войны заканчиваются. Эта война не исключение. Это значит, что нам, вместе с Украиной, надо, чтобы это произошло. Нельзя говорить о мирном соглашении без участия агрессора. Он должен там быть. условиях вести этот разговор", — подытожил эстонский президент.

Напомним, в Турции сделали заявление об окончании войны в Украине и мирных переговорах.

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