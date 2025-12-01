Мирные переговоры между Украиной и США: о чем договорились и резкое заявление Трампа

Трамп / © Associated Press

В воскресенье в элитном гольфклубе Майами состоялась встреча украинской делегации во главе с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Рустемом Умеровым и американской стороной, представленной Госсекретарем Марком Рубио, спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ольги Кошеленко.

Госсекретарь Марко Рубио подытожил переговоры словами о «достигнутом прогрессе», но подчеркнул, что «еще много работы впереди». Сегодня же, 1 декабря, спецпредставитель президента Трампа Стивен Уиткофф улетает в Москву на встречу с Путиным. Тем временем Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за конструктив и откровенность после доклада Умерова. А Дональд Трамп впервые публично заговорил о коррупционном скандале в верхушке украинской власти.

Место встречи: Гольфклуб Стивена Виткоффа

Встреча состоялась в элитном гольф-клубе Шел Бей в Майами, который принадлежит спецпредставителю президента США Стивену Уиткоффу. Клуб, посещение которого возможно только по уникальному приглашению и взносу более миллиона долларов в год, был закрыт на целый день для «особого события».

В переговорах с американской стороны, кроме Госсекретаря Марка Рубио, участвовали спецпредставитель Уиткофф и зять президента Трампа Джаред Кушнер. Сначала они разговаривали наедине с главой украинской делегации Рустемом Умеровым, после чего пригласили других участников. Переговоры продолжались более 4,5 часов.

Украинская делегация: благодарность и оптимизм

Глава украинской делегации Рустем Умеров публично поблагодарил команду Трампа и продемонстрировал оптимизм.

«Мы обсуждаем будущее Украины, безопасность Украины, неповторение агрессии против Украины, состоятельность Украины, как от вдовствовать Украину. И мы благодарим за усилия Соединенных Штатов и их команду за помощь нам. США слышат нас, помогают нам, идут рядом с нами. И мы благодарны за все, что было сделано до сегодняшнего дня. И с нетерпением ждем успешной, продуктивной встречи сегодня», — сказал Рустем Умеров, секретарь СНБО Украины.

Цель США: суверенитет и процветание

Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что их цель — не просто остановить войну, а установить такой мир, который оставит Украину независимой и суверенной.

«Мы хотим видеть прекращение убийств, смертей, страданий, и я уверен украинская сторона также этого хочет, они хотят мира. Но также обеспечить такой конец войны, который оставит Украину независимой, суверенной, и с возможностями для настоящего процветания. То есть это не только об окончании войны, это о таком окончании войны, которое создаст механизм двигаться вперед, что позволит им быть независимыми, суверенными, чтобы никогда не было войны снова, и создаст огромное благополучие для людей», — заявил Марко Рубио, государственный секретарь США.

Переговоры завершились заявлениями, практически не отличающимися от первоначальных. Рубио констатировал прогресс, но отметил, что впереди «еще очень много работы».

Стивен Уиткофф в понедельник вылетает в Москву, чтобы во вторник провести переговоры с Владимиром Путиным.

Трамп вспомнил о коррупционном скандале в Киеве

В то же время, когда переговоры завершались, президент США Дональд Трамп на борту самолета, возвращавшего его в столицу, прокомментировал журналистам результаты разговора с Рубио и Уиткоффом.

В комментарии Трамп впервые публично упомянул о коррупционном скандале в Киеве и поставил его в зависимость от переговоров, хотя сделал это осторожно.

Какие именно вопросы удалось согласовать в воскресенье, Рубио и Умеров не раскрыли. Известно, что самый проблемный вопрос — требование отдать Путину Донбасс президент Зеленский хочет обсуждать только сам и только с Трампом.

Зато скорее должна состояться встреча Зеленского с новым американским посланником Дэном Дрисколлом, визит которого Трамп анонсировал на прошлой неделе.

