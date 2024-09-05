"Мирные переговоры" от Путина: политолог объяснил, хотят ли в Кремле закончить войну в Украине

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что "Россия готова вернуться к так называемым Стамбульским соглашениям" и якобы начать мирные переговоры с Украиной.

" Готовы ли мы с Украиной вести переговоры? Мы никогда не отказывались от этого, но не на основе каких-либо эфемерных требований, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле", — сказал Путин.

Отметим, что еще накануне саммита мира российский диктатор требовал от Украины отказаться от всех оккупированных территорий и "подарить" России Запорожье и Херсон. Путин заявлял, что его устроит "нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация".

Однако сегодня свою мантру о "денацификации и демилитаризации" диктатор забыл и можно даже подумать, что его аппетиты уменьшились после Курской операции. Так ли это? Хочет ли Путин реальных переговоров? Об этом ТСН.ua спросил политолога, председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко.

Владимир Фесенко / Фото: УНИАН

Политолог вспомнил, что такое "стамбульские договоренности"

Владимир Фесенко отметил, что Путин часто любит говорить о так называемых "стамбульских договоренностях". Однако их по сути никогда не было. И то, чего требует РФ крайне невыгодно Украине из-за существенных ограничений для Вооруженных сил.

"Первое, что надо иметь в виду всем - не было никаких «стамбульских договоренностей». 29 марта 2022 года в Стамбуле были предварительные договоренности об отводе войск от Киева, были предложения киевской стороны о том, что мы готовы пойти на определенные договоренности с Россией. Украинская сторона представила компромиссные предложения, но договоренностей не было. То, на что Путин ссылается - это российский проект договора от 15 апреля 2022 года, который никем не подписывался, не ратифицировался. Для Украины он неприемлем, потому что там речь шла о сокращении Вооруженных сил. Поэтому это - лицемерие со стороны Путина", - пояснил Владимир Фесенко.

Почему Путин заговорил о мирных переговорах

Политолог отметил, что сегодняшнее заявление – это очередной ультиматум российского диктатора. Фесенко отметил, что Путин до сих пор считает, что победит Украину в войне на истощение или готов принять капитуляцию.

"То, что он говорит - это тактика и не более того. Не следует воспринимать каждое отдельное заявление Путина буквально. Потому что, если почитать его заявления, он говорит и о другом, в том числе и о том, что Россия может победить Украину путем войны на истощение. Он делает предложения - или вы договариваетесь с нами, отходя от так называемых «стамбульских договоренностей», хотя они морально устаревшие, ситуация изменилась. В частности речь идет о том, что Россия аннексировала украинские территории. На мой взгляд, можно ответить Путину так - ты хочешь вернуться к "стамбульским договоренностям", а означает ли это то, что Россия отказывается от аннексии оккупированных территорий. Пусть он даст ответ", - сказал он.

Владимир Фесенко отметил, что заявления о готовности к «мирным переговорам» Путин делает, чтобы успокоить россиян и Запад.

"Я думаю, что это очередные сигналы для Запада, частично для российского общества, часть которого напугана обострением войны. И Путин демонстрирует - мы готовы воевать и победить Украину, но мы готовы договариваться на российских условиях. Важна не ссылка на Стамбул, это не означает, что Путин готов договариваться. Ничего подобного, он возвращается к тактике ультиматумов в адрес Украины. Он акцентирует внимание на наступление России на Покровск, это показательно. Поэтому ничего нового сегодня от Путина не прозвучало, его риторика не изменилась. Он просто вернулся к классической позиции, что он не отвергает идею переговоров, это его игра с Западом, Китаем и другими странами Глобального Юга, которые настаивают на переговорах. Но он снова хочет вести переговоры с позиции силы", - сказал политолог.

Заявления Путина об украинских властях и "защите украинцев"

Владимир Фесенко отметил, что после ракетного террора Харькова, Полтавы, Киева, Запорожья и Львова, уничтожение городов и сел в Донецкой области, российский диктатор цинично говорит о какой-то "защите украинцев".

"Путин с одной стороны заявляет о "защите украинцев" – это цинизм и лицемерие, он убивает. Очень интересная защита – он защищает, когда убивает ", – говорит Фесенко.

Политолог считает, что "инопланетянин" в этой истории – это Путин, поверивший в собственную пропаганду и ничего не знающий об украинцах и Украине.

"А по отношению к "инопланетянам" у власти в Украине – это примитивная и искаженная пропаганда. Путин живет в другой реальности. Для него создали картинку об "украинских нацистах", что Россия "освобождает" украинцев. Если освобождает, то почему украинцы не поддерживают Путина? ", – считает политолог.

Владимир Фесенко отметил, что в бред Путина могут поверить только в России.

"Но эти все заявления и фейки могут сработать только для недалеких лиц, российского плебса, который одурманен российским телевизором. Вот они эту ерунду воспринимают всерьез. Но в Украине, на Западе этого всерьез не воспринимают. Поэтому в роли инопланетян, которые живут в параллельном измерении - здесь Путин. Путин ничего не знает об украинцах, об Украине. Для россиян это прокатит, но для других - нет", - пояснил он.

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