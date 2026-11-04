Мирные переговоры, ракеты и деньги: о чем договорился президент Зеленский в Германии

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц / © Associated Press

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Украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским посетила Германию. В Берлине состоялся ряд важных встреч: Зеленский встретился с канцлером Фридрихом Мерцем, президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и представителями парламента. Кроме того, президент Украины принял участие в Берлинской конференции по вопросам безопасности.

О подробностях визита из Берлина рассказывает корреспондентка ТСН Елена Чернякова.

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Выступление Владимира Зеленского на Берлинской конференции

«После ноябрьских выборов в Америке самой Америки может стать меньше», — с этих слов начал свое выступление Президент Украины на Берлинской конференции по безопасности. Он призвал Германию и всю Европу объединять усилия, поскольку ни одна страна в одиночку не устоит перед таким количеством ракет и «шахидов» и не может рассчитывать исключительно на собственную энергосистему. Чтобы обеспечить безопасность, нужны партнеры и союзники.

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Владимир Зеленский, Президент Украины: «А когда речь заходит о новых технологиях, таких как Starlink и аналогичные системы, разные страны сейчас создают свои собственные аналоги. Германия тоже строит собственную систему. И это правильный шаг. Ведь ключевой вопрос заключается в том, кто контролирует кнопки «включить» и «выключить». Но что нам делать с теми, кто развивает возможности уничтожения подобных систем? Никто не справится с этим в одиночку. Безопасность — это действительно общий европейский интерес».

Абу-Даби, «коалиция желающих» и позиция в отношении Путина

Несколько раз выступление президента прерывали аплодисментами участники конференции. Собственно, удержать внимание на Украине сейчас, когда Европа сосредоточена на внутренних проблемах, выборах, протестах, — в этом тоже заключается цель визита. А во-вторых, президент здесь для того, чтобы спланировать и обсудить все то, что нельзя сделать по телефону.

Канцлер Мерц, с которым Зеленский встретился первым, анонсировал сразу два мероприятия в Берлине — это бизнес-форум и «коалиция желающих». Уже 19 ноября вместе с лидерами правительств и государств планируется обсудить дальнейшую помощь, устранение препятствий в поставках боеприпасов для F-16 и ракет-перехватчиков для систем ПВО.

Также обсудили подготовку к переговорам в Абу-Даби. Там, скорее всего, представителей Европы непосредственно за столом переговоров не будет, но украинская делегация будет координировать свои действия с советниками по вопросам безопасности. Кстати, в среду американская, европейская и украинская делегации также встретятся в Брюсселе.

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Энергетическое перемирие, затишье в Чёрном море и встреча лидеров — вот чего Зеленский ожидает от предстоящих переговоров. В то же время он не собирается разговаривать с Путиным по телефону, считая это деструктивным.

Владимир Зеленский, президент Украины: «Мы не приглашаем Путина в Киев: во-первых, они пришли к нам без приглашения. Приглашать для того, чтобы они не приехали, — это деструктивно. Точно так же, как и меня в Москву… Говорить по телефону — это повод больше не встречаться, это будет официальный скучный разговор, где я буду слушать историческую лекцию».

Канцлер Мерц не дал прямого ответа на вопрос, планирует ли он позвонить Путину (еще год назад он считал это бесполезным делом). А сейчас он заявил, что РФ тоже должна завершить войну, поскольку только за октябрь она потеряла более 50 тысяч военнослужащих. К слову, он прокомментировал и возможное участие Путина в саммите G20, намекнув, что решать это должен Трамп. Но подчеркнул: если будет Путин, должна быть и Украина.

Фридрих Мерц, канцлер Германии: «Конечно , хозяин может приглашать других гостей. Если Трамп решит пригласить другого президента, то мы должны говорить об Украине, потому что нельзя обходиться без участия Украины. Если Украина будет за столом, то и Европа будет за столом».

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Финансовая помощь Бундестага и ракеты Patriot из Лондона и Берлина

Дольше всего длилась встреча с председателем Бундестага и лидерами коалиции. Сейчас в парламенте рассматривают вопрос о помощи Украине на следующий год. Обещают выделить столько же, сколько и в 2026 году, а это 11,5 млрд евро. Голосование запланировано на 27 ноября.

Накануне визита министр обороны Германии заявил, что Берлин и Лондон будут совместно искать дополнительные ракеты для системы «Патриот» для Украины на фоне скудных поставок из США и по-прежнему низких темпов производства в Германии. Страны намерены подготовить «дорожную карту» для других партнеров к заседанию «Рамштайна», которое состоится 17 ноября в Брюсселе.

А в завершение дня наша делегация встретилась с президентом Штайнмайером. Кстати, это последние месяцы его пребывания в должности: после двух сроков президентства он уже не может баллотироваться. Федеральное собрание должно избрать его преемника 30 января 2027 года. Пока что ни один кандидат официально не выдвинут, но на эту должность рассматривают женщину — впервые в истории.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Выборы в США и Трамп! Подозрение в адрес Менделя! Столкновения под Киевом! | ТСН 20:00 3 ноября

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