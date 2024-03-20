"Мирные" переговоры с Россией: кто и зачем продвигает план скрытой капитуляции Украины

Китай, Турция, папа Римский, Виктор Орбан и даже Дональд Трамп – все говорят о необходимости переговоров с Россией об окончании войны. Но не стоит ли за этим скрытый план Кремля об уничтожении Украины?

"Реальность такова, что Путин является президентом РФ". Именно так прокомментировал президентские "выборы" в России советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, добавив, что мы должны воспринимать эту реальность и продолжать работать с ней в контексте войны в Украине. Похожей линии придерживаются и европейские лидеры, осуждая нечестность и недемократичность фарса под названием "выборы" в России, отказываясь публично признать Путина нелегитимным президентом.

Основная причина – это ядерный арсенал. Запад, прежде всего США, опасается, что в России будет просто не с кем говорить, если в Кремле решат применить тактическое ядерное оружие. Вторая причина – это Китай. Именно поэтому Вашингтон предлагает Москве и Пекину начать переговоры по контролю за стратегическими вооружениями, то есть ракетными и ядерными. Но в Кремле уже отвергли это предложение до изменения со стороны США и НАТО "крайне враждебного антироссийского курса".

При этом Китай, по информации Politico, убеждает ключевые европейские столицы допустить Россию к предстоящим переговорам по урегулированию войны против Украины. Если этого не будет, Пекин будет бойкотировать подобные встречи. На первый взгляд, это выглядит как шантаж. Хотя на самом деле представители Китая принимали участие далеко не во всех встречах по формуле мира президента Зеленского, если Пекин подразумевает именно их, в которых Россия почему-то уже хочет принять участие. В том числе и об этом канцлер Германии Олаф Шольц будет говорить с Си Цзиньпином в апреле во время своего визита в Пекин, а президент Франции Эммануэль Макрон в мае, принимая китайского лидера в Париже.

К тому же заявления о переговорах в последнее время раздаются не только со стороны Китая. Взять хотя бы недавнее скандальное высказывание папы Римского о "белом флаге". Поэтому ТСН.ua решил написать в этом тексте обо всех, кто призывает к переговорам, какие целы они преследуют, и что из этого получит Россия.

Китайское лицемерие: как Пекин шантажирует Европу

Впервые со своим предложением по урегулированию войны, оборвав почти годичное молчание, Китай вышел в феврале 2023 года на Мюнхенской конференции безопасности. Свой план из 12 пунктов Пекин назвал "позицией по урегулированию украинского кризиса". Уже из названия было понятно, кого именно защищает Китай. Да и пункты о безусловном "прекращении огня" и "восстановлении мирных переговоров" говорили сами за себя.

В апреле прошлого года Владимир Зеленский и Си Цзиньпин впервые с начала полномасштабного российского вторжения побеседовали по телефону. Но произошло это после трехдневного визита китайского лидера в Москву, когда всем еще раз напомнили о "дружбе без ограничений", которая была начата между Россией и Китаем за несколько недель до 24 февраля 2022 во время визита Путина в Пекин на зимнюю Олимпиаду. А в этом году в Мюнхене министр иностранных дел Китая Ван Ю публично поставил под сомнение Будапештский меморандум, заявив, что Китай его не подписывал, а просто признал.

В отличие от официальных представителей КПК, китайские эксперты, также ретранслирующие политику партии, более свободны в высказываниях. Так же в Мюнхене в этом году один из китайских экспертов подверг сомнению суверенитет Украины, сравнил Крым с Тайванем, и обвинил НАТО в расширении, которое грозит Москве. Другие обвиняли Запад в снабжении Украины оружием и введении санкций против России. А во время очередного турне китайского правительственного спецпредставителя Ли Хуэя по Евразии две недели назад (сначала в Москву, затем в европейские столицы, и напоследок в Украину) группа китайских экспертов также ездила по Европе. И в целом их позиция сводилась к следующему: Китай выступает за мир, переговоры, невозможность навязывания альянсов, а четыре украинских области (которые Путин незаконно записал в российскую конституцию – ред.) "сами решили присоединиться к России", поэтому нужно срочное прекращение огня.

Понятно, что все это российская методика и план добиться признания, как об этом любит повторять Путин, "территориальных реалий". Поэтому ждать, что Пекин здесь будет играть конструктивную роль, бесполезно. Уже третий год Китай для России – это спасительная шлюпка — путь обхода санкций и крупнейший покупатель ее нефти. В огромных количествах Пекин поставляет Москве продукты двойного назначения, которые русский ОПК употребляет для производства орудия. Многочисленные публикации в западных СМИ доказывают, что именно китайский экспорт помог России построить "линию Суровикина", затормозившую украинское контрнаступление.

Пекин внимательно изучает, какие ограничения Запад вводит против России, потому что должен аппетиты не только в отношении Тайваня, и заинтересован в сохранении режима Путина хотя бы потому, что в случае свержения Запад возьмется за Китай. Именно поэтому Пекин и дальше будет настаивать на немедленном прекращении огня и "мирных" переговорах, ничего общего с миром и установлением справедливости не имеют. Единственный вопрос, на который пока нет ответа, — как долго Китай будет помогать России? Вряд ли Путин предупреждал Си Цзиньпина, что это будет долгая война на истощение, потому что и сам к ней не готовился. Ведь если Китаю может быть не выгодна долгая поддержка России, то Путину как раз наоборот, потому что от продолжительности войны зависит выживание его режима.

Хитрость Эрдогана: для чего ему роль посредника

С самого начала полномасштабного российского вторжения именно Турция стала площадкой для первых переговоров между Украиной и Россией, о которых в последнее время постоянно упоминает Путин. Весной 2022 г., когда российские войска еще стояли под Киевом, украинская и российская делегации встретились в Стамбуле. Возглавлявший нашу делегацию руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что главным условием для России тогда был отказ Украины от вступления в НАТО. Однако это не совсем так, потому что Кремль добивается уничтожения украинской государственности, а не исключительно нейтралитета.

Анкара это отлично понимает, но ведет двойную игру. С одной стороны, Турция снабжает Украину оружием (боеприпасы, пулеметы, бронетехнику, беспилотники Bayraktar, ракеты) и строит уже второй корвет "Иван Выговский". С другой стороны, Анкара так и не ввела санкции против России, помогает Москве обходить санкции и является третьим после Китая и Индии покупателем российской нефти, обслуживая "теневой" флот танкеров и постоянно настаивая на возвращении к переговорам между Украиной и Россией.

Действительно, при личном посредничестве Эрдогана командиры полка "Азов" вернулись домой. Также летом 2022 года благодаря Турции удалось положить начало Черноморской зерновой инициативе, более известной как зерновое соглашение, разблокировавшее украинский морской экспорт. В Анкаре никогда не скрывали, что хотели бы распространить ее и на переговоры между Украиной и Россией об условиях урегулирования войны. Однако уже летом прошлого года Россия в одностороннем порядке вышла из зерновой сделки, и многочисленные попытки Эрдогана вернуть Путина к этим договоренностям не сработали, а Силы обороны Украины наладили работу собственного зернового коридора.

Несмотря на это, в ближайшее время Путин снова поедет с визитом в Турцию (хотя сначала он должен был состояться до президентских "выборов" в России). Хотя, по-видимому, сначала он посетит Пекин. В начале марта, когда президент Зеленский приезжал в Стамбул, их с Эрдоганом мнения по поводу переговоров и участия России в них разошлись. Турецкий лидер заявил, что "готов принимать мирный саммит, к которому будет привлечена и Россия", а украинский президент ответил, что "не видит, как можно приглашать людей, которые все блокируют, разрушают и убивают".

Реджеп Тайип Эрдоган это прекрасно понимает. Однако также взвешивает свои интересы в регионе, где пытается играть роль лидера, во многом зависящих от влияния России на Сирию, Иран и других. Эрдоган поздравил кремлевского "фюрера" с победой на президентских "выборах", заявив, что Анкара готова играть любую благоприятную роль в возвращении за стол переговоров по Украине. А за неделю до этого на встрече с иностранными послами Эрдоган заявил, что Турция продолжит работать над возобновлением зерновой сделки (которая уже и так действует без Анкары и Москвы – ред.) и подверг сомнению, что мирные планы, не включающие Россию, дадут какой-то результат.

Папа Римский и белый флаг: почему Ватикан на стороне России

По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), Россия использует предложения Китая и Турции, призывающие к скорейшим мирным переговорам между Украиной и Россией, чтобы взорвать вооруженную и финансовую поддержку Украины со стороны Запада. И тому подтверждение: Путин в последнее время постоянно повторяет, что Россия не против переговоров, но на основе предоставления России гарантий безопасности, а это возвращение к "границам" Варшавского договора.

Однако если призывы Эрдогана к мирным переговорам еще можно понять желанием войти в историю, так как недавно он сказал, что местные выборы в Турции в марте этого года станут для него последними, то другие "голуби мира" явно играют на стороне Кремля. Или не понимают, с чем и кем мы имеем дело. В то время как европейские лидеры призывают переводить экономику ЕС на военные рельсы и активно готовиться к войне с Россией уже через несколько лет, папа Римский Франциск говорит о "белом флаге" и призывает Украину иметь смелость начать переговоры.

"Я верю, что те, кто видят ситуацию, те, кто думают о людях, те, кто имеет смелость поднять белое знамя и вести переговоры, сильнее. И сегодня об этом можно договориться с помощью международных игроков. Переговоры никогда не являются капитуляцией. Это мужество не довести страну до самоубийства", — сказал папа Франциск в интервью швейцарскому телерадиовещателю RSI, которое было записано еще 9 февраля, но опубликовано только сейчас.

В прессслужбе Ватикана пытались оправдаться, что на самом деле фразу о "белом флаге" употребил журналист в своем вопросе, а понтифик повторил ее, как образ, потому что хочет мира для Украины путем дипломатического разрешения конфликта. Однако это вызвало настоящую волну негодования не только в Украине. Все от Варшавы до Вашингтона осудили скандальные слова папы Римского, а глава УГКЦ Святослав заявил, что никому в Украине не приходит в голову сдаться. Но это уже далеко не первый случай, когда папа Франциск делает столь неоднозначные заявления.

Вспомнить хотя бы его комментарии о смерти Дарьи Дугиной – дочери известного российского сумасшедшего сторонника уничтожения Украины и нанесении ядерного удара – которые стали поводом к вызову посланника Ватикана в МИД Украины. Или, когда в прошлом году, обращаясь к католической молодежи в Санкт-Петербурге, понтифик сказал об их "наследии великой России святых и правителей", или, что "Украина стала полем противостояния великих держав". Некоторые объясняют заявления папы Римского тем, что он является выходцем из Аргентины – одной из крупных стран Глобального Юга, где Россия и Китай увеличивают свое влияние и где очень распространен католицизм. Другие же напоминают, что понтифик делал много заявлений и в защиту Украины и осуждении России.

Германия и США: заморозка войны и ракеты Taurus

В начале марта пророссийский премьер Венгрии Виктор Орбан встретился с вероятным кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом во Флориде, выдав ряд громких заявлений.

Во-первых, Орбан назвал Трампа "человеком мира", планы которого совпадают с венгерскими.

Во-вторых, по мнению Орбана, совпадают они в том, что в случае победы Трампа на президентских выборах в США в ноябре этого года, он не даст Украине ни копейки на войну, и после этого она скоро закончится.

"Если Америка не даст денег, сами европейцы не смогут профинансировать эту войну, и тогда война закончится", – объяснил якобы Трампа слова премьер Венгрии.

Хотя никто точно не знает, правда это или нет, однако это больше напоминает зондаж возможного предела компромисса с Кремлем в случае второго "пришествия" Трампа в Белый дом, ведь никто не сомневается, что венгерский премьер Орбан ретранслирует пророссийские месседжи. Трамп неоднократно заявлял, что в случае прихода к власти закончил бы войну России против Украины за 24 часа. Однако это очевидно предполагает отказ Украины от своих территорий, которые сейчас оккупирует Россия. На другое Путин не согласится. Трамп это не может не понимать.

К тому же он продолжает продуцировать неоднозначные заявления и о НАТО, хотя и несколько смягчил свою риторику. О выходе США из Альянса или о том, что Америка не придет на помощь своим европейским союзникам в случае нападения на них, Трамп уже не говорит. Он призывает Европу платить свою справедливую долю оборонных расходов.

"НАТО должно относиться к США справедливо, потому что если бы не Соединенные Штаты, НАТО буквально не существовало", — сказал Трамп, добавив, что Америка будет рядом, если европейцы начнут играть честно. Но надо учитывать, где именно 45-й американский президент сказал. Заявление было сделано в интервью Найджелу Фараджу, который является другом Трампа, а также бывшим депутатом Европарламента и лидером партии Brexit, название которой говорит само за себя. Он был активным участником волны за выход Британии из ЕС, где также был замечен и российский след.

Все это беспокоит Европу: без помощи США Европа не только не сможет самостоятельно вооружить Украину, но и себя не защитить. Это еще больше подогревает разговоры о необходимости остановить войну здесь и сейчас, начав переговоры. Особенно в Германии, которая сейчас вторая после США по объему передачи Украине оружия. На прошлой неделе в Бундестаге во время дебатов о предоставлении Киеву дальнобойных ракет Taurus, способных серьезно повредить Керченский мост, глава фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених заявил: "Не пора ли нам не только поговорить о том, как вести войну, но и подумать, как заморозить войну и как ее потом закончить?

Это вызвало большую публичную волну возмущения в рядах германской правительственной коалиции. Буквально все, кроме ультраправых и левых политиков, опровергали заявление Мютцениха. Но то, что им было озвучено, это не что-то новое. Как в США, так и в Германии постоянно повторяют, что Украина не должна проиграть эту войну, а Россия выиграть. Однако никто не говорит, что Украина должна выиграть, а Россия проиграть. Этот парадокс в понимании Запада означает, что на каком-то этапе Киеву придется вступать в переговоры с Россией. Например, когда Силы обороны Украины перережут российский сухопутный коридор от Донбасса до Крыма, и вплотную приблизятся к полуострову, неоднократно появлявшемуся в западной прессе.

Еще громче будут разговоры о переговорах, если Путин объявит очередную большую волну мобилизации в России или всерьез вздумает использовать ядерное оружие, в то время как американская вооруженная помощь Украине будет до сих пор заблокирована. И вряд ли это будут переговоры на основе формулы мира президента Зеленского, учредительный саммит которой должен пройти уже в ближайшее время в Швейцарии. Китай настаивает, что Россия также должна принять участие в нем. Хотя еще неделю назад МИД РФ отверг участие Москвы, даже если ее туда пригласят.