Мирные переговоры в Турции: что заявил Зеленский и приедет ли Путин

Зеленский призвал Путина к переговорам

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Президент Владимир Зеленский считает, что если Путин не приедет на переговоры в Турцию, это будет финальная точка демонстрации, что россияне не готовы к окончанию войны.

В Кремле до сих пор не дали официального подтверждения, будет ли их руководитель в четверг в Турции, хотя уже стало известно, что туда отправляется американская делегация. В Евросоюзе же тем временем выжидают результатов этих переговоров, чтобы ввести санкции.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Оксаны Ткаченко.

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Это может быть первая встреча украинского и российского президентов за 6 лет, более трех из которых продолжается полномасштабное вторжение России. В прошлый раз они виделись в Париже аж в декабре 2019 года в рамках Нормандского формата и та встреча не оправдала надежд ни одной из сторон. Владимир Зеленский сейчас, перед поездкой в Турцию, говорит журналистам - все детали визита уже согласованы с турецкой стороной, учли даже то, что россияне могут прибегнуть к манипуляциям. Но открытым остается одно - решится ли сам Путин принять вызов.

"Если Путин полетит в Стамбул, а не в столицу, я уже отправил сигнал президенту Эрдогану, и турецкая сторона готова к тому, чтобы президент Эрдоган и я полетели в Стамбул. Я неоднократно подчеркивал это для президента Трампа, я думаю, что Путин не хочет окончания войны, не хочет прекращения огня, не хочет никаких переговоров. Я даже не говорю о том, что он боится прямых переговоров со мной", - сказал Зеленский.

Предложение прямых переговоров в Турции прозвучало именно из Кремля после того, как Запад выдвинул им ультиматум, чтобы они соглашались на безусловное 30-дневное прекращение огня. К повышению ставок в виде встречи президентов Москва, очевидно, была не готова. Представитель Путина Песков с пренебрежением заявил, что язык ультиматумов для них неприемлем. Уже известно - в Турцию полетит глава МИД Сергей Лавров и помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков. Но объявлять точный список делегации россияне опасаются - потому что на самом деле выжидают, поедет ли в Турцию Дональд Трамп. Президент США сейчас с визитом в Саудовской Аравии, но ранее не исключал такой возможности. Пока же с американской стороны в Турцию отправляются госсекретарь Марко Рубио и специальные посланники Стив Уиткофф и Кит Келлог.

Владимир Зеленский заявил, что он тоже приглашал Трампа на встречу и что это может стать дополнительным стимулом для Путина. Но в случае если кремлевский руководитель не приедет и снова начнет играть в свои игры с затягиванием времени - украинский президент просит Запад выполнить условия своего ультиматума.

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Список ограничений против энергетического и финансового сектора в Евросоюзе уже подготовили и скоординировали его с Вашингтоном. И даже угрожали их ввести с этого понедельника в случае, если Путин не согласится на 30-дневное перемирие. Впрочем решили таки подождать результатов турецких переговоров.

Так что Путину придется выбирать — либо под давлением Запада и Украины ехать на встречу с Зеленским, чью легитимность он ставил под сомнение, либо откровенно признавать — что он не хочет и не хотел никогда никакого перемирия, а американцам просто морочил голову. В конце концов, может просто побоиться, да, по крайней мере, считает высокая представительница ЕС по иностранным делам Кайя Каллас.

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