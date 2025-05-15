Мирные переговоры в Турции: в НАТО сделали откровенное заявление о "пощечине" от Путина

Что известно о мирных переговорах в Турции / © ТСН.ua

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В НАТО прямо называют состав российской делегации на переговорах в Стамбуле — пощечиной. Ее по приказу Путина возглавил один из помощников российского вождя Мединский, в свое время возглавлявший делегацию в 2022 году.

Об этом говорится в материале международного обозревателя ТСН Яны Слесарчук.

Еще за прошедшие сутки в самолете Дональд Трамп предполагал: Путин хочет увидеть в Стамбуле именно его. Уже сегодня в Катаре он куда более откровенен. Руководителю Кремля, признанному Международным уголовным судом военному преступнику, персоне нон-грата в западном мире — фактически предлагает личную встречу американский президент. Более того, сегодня Трамп говорит откровенно: это с ним, а не с Зеленским, собирается разговаривать Путин. Американский президент относится к этому с невероятным для лидера демократического государства пониманием.

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«Я же говорил: зачем ему ехать, если я не поехал? Потому что я не собирался ехать. Я не планировал. Я может и поеду, но я не планировал. И я сказал: не думаю, что он собирается приехать, если я не поеду. И оказался прав», — заявил Трамп.

В Анталии проходит неформальная встреча министров иностранных дел НАТО, главную тему разговоров за закрытыми дверями угадать нетрудно. Но россиян за американцев американско-европейскими санкциями приходится пугать — немецкому министру иностранных дел Иоганну Вадефулю.

«У нас с Соединенными Штатами есть полное согласие, в том числе и по вопросу санкций. Как вы знаете, есть сильное влечение к тому в американском сенате. Многие сенаторы заявили, что готовы проголосовать санкционный пакет, американская администрация настроена на такой сценарий, если Россия не сделает шагов к миру», — сказал он.

Самые резкие слова звучат от дипломатов из балтийских стран. Глава эстонского МИД Маргус Цахкна называет состав российской делегации откровенным кощунством.

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«Это как пощечина. Для Украины, для всех нас. Путин несерьезно относится к этим переговорам», — сказал он.

Проблема в том, что новые европейские санкции против России без американского согласия — немедленно заблокирует Венгрия. Все это понимают, включая Украину. Первой это понимает Россия. Поэтому и испытывает предел терпения Трампа. Пока что кажется, что у терпения Трампа нет предела. Хотя уже даже дипломатический генсек НАТО Марк Рютте озвучивает всем понятные вещи.

«То, что происходит в Турции сейчас — очень важно, но оно может произойти только если россияне пришлют делегацию соответствующего уровня. Поэтому увидим, что произойдет в ближайшие дни. Очевидно, что сейчас Россия посылает делегацию низкого уровня на эти переговоры. Это украинцы сказали, что они готовы на немедленный разговор. Но я не стану давать никаких советов американцам», — сказал Рютте.

О дальнейшем участии в переговорах с россиянами украинской делегации и ее составе обещали сообщить после встречи президентов Зеленского и Эрдогана в Анкаре.

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