Мирный план, Донбасс и гарантии: все ключевые заявления Зеленского после переговоров в Лондоне

Президент Украины Владимир Зеленский по завершении многосторонних переговоров с европейскими лидерами в Лондоне сделал ряд важных заявлений. Они касались изменений в американском мирном плане, роли Китая в войне, гарантии безопасности, замороженных активов РФ и прочее.

ТСН.ua собрал все ключевые заявления президента, сделанные по итогам встречи.

Американский мирный план

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что новый мирный план, представленный американской стороной, претерпел изменения. По сравнению с предыдущими версиями количество пунктов уменьшилось с 28 пунктов до 20.

Он пояснил, что хотя видение сторон сохраняет "база одна и та же", новая версия "выровняла это направление и совсем откровенно проукраинские пункты отошли". Это, по мнению президента, отражает настроение американцев, которые "в принципе за то, чтобы находить компромиссы".

Зеленский подчеркнул, что самым сложным остается вопрос территорий, где "компромисс пока не найден". Также важным вопросом является восстановление, которое касается денег. И здесь мы не можем не принимать во внимание европейский взгляд. Президент отметил важность привлечения Европы к этому общению.

Откажется ли Украина от территорий ради мира

Как сообщил глава государства, компромисс по территориальному вопросу в плане мира пока не найден.

"Украина не имеет права по закону, по Конституции, международному и моральному праву (отдавать свои территории - Ред.)", - подчеркнул он.

Зеленский подтвердил, что РФ на переговорах, безусловно, настаивает, чтобы Украина отказалась от части своих территорий.

"Мы, безусловно, ничего не хотим отдавать. За это мы и боремся. Американцы сегодня ищут компромисс – буду откровенным", – рассказал глава государства.

Что будет с Донбассом и ЗАЭС

Кроме того, Владимир Зеленский прокомментировал, действительно ли есть предложение от партнеров обменять часть оккупированной Донецкой области и ЗАЭС на территории, которые россияне еще не захватили, но претендуют. (Очевидно, речь идет о подконтрольных Украине Запорожской и Херсонской областях).

"О Запорожской атомной станции. Да, она сегодня оккупирована, но все понимают - ну я не петух, что Россия это понимает - но мы с партнерами говорим о том, что без нас она работать нормально не будет. Поэтому здесь об этом надо еще говорить, но здесь об этом надо еще говорить. что самые сенсативные вопросы — вопрос на восток, именно Донбасс, вопросы ЗАЭС, вопросы денег и гарантий безопасности», — говорит глава государства.

Зеленский объяснил, что вопроса не стоит: "давайте поменяем территории на гарантии безопасности".

"Ну, во-первых, не надо быть такими пессимистическими, если враг еще не захватил, это не значит, что он что-то захватит, хотя на фронте очень не просто. Хотя вопрос обмена территории мы с вами слышали не один раз, мол "давайте какие-то территории меняют на другое". Я не уверен, что это правильный подход", - говорит президент.

Если США отстранятся от поддержки Украины

Зеленский прокомментировал роль Соединенных Штатов в поддержке Украины во время войны с Россией и программы поставки вооружения PURL.

На вопрос корреспондента по поводу возможного отстранения США от переговорного процесса, однако продолжение поставок оружия по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), Зеленский ответил, что это нельзя считать приемлемым вариантом для Украины и Европы.

"Я считаю, не устраиваю. Надо бороться за Соединенные Штаты Америки, чтобы они продолжали помогать, продолжали поддерживать, продолжали давление на Россию. И для нас важна гарантия безопасности, я сегодня об этом уже говорил. Не хочу снова повторять все детали", - отметил президент.

Зеленский также поблагодарил международных партнеров за финансирование, в частности генерального секретаря НАТО Марка Рютта, который напомнил всем лидерам о необходимости дополнительного финансирования, а также Дика Схофа — премьер-министра Нидерландов.

Доверяет ли Зеленский президенту США

По словам президента Украины Зеленского, Дональд Трамп действительно хочет закончить войну, но у него "свое видение", которое отличается от украинского.

Зеленского спросили, доверяет ли он Трампу во время переговоров, "потому что европейцы говорят, что не очень".

"Европейцы все по-разному говорят. Многие европейцы, много мнений, вы это знаете. Есть европейцы некоторые пророссийские. Вы также знаете этих людей, которые блокируют Украину. А есть очень проамериканские и верят в Америку", - говорит глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Америка – сильный партнер. По его мнению, президент Трамп точно хочет закончить войну - "И это факт". Но у Трампа свое видение.

Замороженные активы России

Украина рассчитывает на финансирование, полученное за счет замороженных российских активов. Поскольку без этих средств страна не сможет функционировать.

"Все понимают и разделяют наше мнение, что в конце концов нужно сделать решение. Чтобы замороженные активы России, которая разрушала Украину и продолжает, работали на Украину по восстановлению или по вооружению, если война не закончится. Мы рассчитываем на эти деньги, мы рассчитываем на транши", - отметил Зеленский.

Добавляет, что формат, в котором поступят средства, зависит от единства Европы и убеждения "оставшихся скептиков".

Роль Китая в войне в Украине

Кроме того, Владимир Зеленский прокомментировал роль Китая в переговорном процессе, заявив, что, несмотря на все уважение к стране, он не видит, что Пекину выгодно быстрое окончание войны. По его мнению, Китай не заинтересован в слабой или проигравшей России, что приводит к продолжению конфликта.

"Безусловно, Китай — крепкая страна, крепкая экономика. Самое главное в нашем случае — это влияние, которое Китай точно оказывает на Россию, лично на Путина", — заявил президент.

"Но при всем уважении... мы должны, честно сказать, я не вижу, чтобы Китаю было выгодно окончание этой войны. Почему? Потому что я думаю, что мы читали с вами, сейчас видели доктрины".

Зеленский связал это с глобальным противостоянием, отметив, что "Китаю невыгодна слабая Россия и проигравшая Россия в этом формате".

Возможна ли встреча с президентом Польши Навроцким

Украинский лидер прокомментировал возможную встречу с президентом Польши Каролем Навроцким.

"Во второй части сегодняшней встречи у нас была онлайн встреча с лидерами, Польша присутствовала. Кстати, был глава МИД Польши Радослав Сикорский. У нас всегда есть Польша во время встречи с лидерами "коалиции желающих": либо она присутствует офлайн, либо онлайн. Обычно это премьер-министр Польши, потому что он всегда был в калиции желающих. Что касается президента Польши, я с удовольствием встретился бы с ним. Я сказал об этом по телефону, я его пригласил и сказал:

“Выбирайте, пожалуйста, дату", - объяснил Зеленский.

Президент отметил готовность Украины к сотрудничеству.

Кто может возглавить Офис президента

В заключение Зеленский впервые публично озвучил фамилии потенциальных кандидатов, рассматриваемых на должность главы Офиса президента.

В расширенный список кандидатов, озвученный президентом, вошли:

Михаил Федоров (министр цифровой трансформации)

Сергей Кислица (первый заместитель министра иностранных дел Украины)

Кирилл Буданов (начальник Главного управления разведки)

Павел Палиса (военный, заместитель руководителя ОП)

"У меня есть варианты: министры Шмигаль или Федоров. Но здесь есть вызов, потому что Совет должен их снимать, прежде чем будет назначать. И здесь не хочется, чтобы было, как в этой игре "Дженга", когда ты одну деталь вытащил — и все рассыпалось. Офис президента важен, но есть и другие институты, а может и другие институты. отметил Зеленский."