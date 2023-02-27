"Мирный план" Китая относительно войны: в чем здесь настоящая заинтересованность Пекина — Корсунский

В СМИ план Китая по войне в Украине окрестили "мирным", однако официально его название "Позиция Китая относительно политического урегулирования кризиса в Украине". Что касается внутреннего кризиса, который выгоден каким-то третьим странам, это уже не новая формулировка Пекина. В чем настоящий интерес Пекина, рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Японии Сергей Корсунский в интервью ТСН.ua.

"Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, я написал статью, в которой сделал смелое утверждение, что геополитика умерла в этот день. Потому что ни один из аналитиков, профессоров ведущих американских университетов не предполагал, что Путин сделает такую ерунду и начнет масштабную войну в Европе. К этому моменту было совершенно непонятно, чем это все закончится. Сейчас прошел уже год и геополитика возвращается. Она возвращается в том плане, что все основные мировые игроки наконец-то поняли, что это никакая не спецоперация, это реальное событие мирового масштаба, которое войдет в историю как одна из причин, которая приведет к изменению мирового порядка. В этом, конечно, принимают участие США и Китай — страны, которые претендуют на лидерство в мире. Вспомним, как мы оценивали ситуацию в ЕС, НАТО, вообще на Западе, все говорили об апатии, о том, что НАТО спит, было много заявлений даже от ведущих лидеров стран о том, что надо с ними что-то делать. Сегодня Соединенным Штатам удалось не просто консолидировать Запад, потому что, я считаю, формула "Рамштайн" — очень перспективная конфигурация с точки зрения будущего мироустройства. Она вышла за рамки "Рамштайна" и НАТО, и ЕС. Это более 50 стран. Эта конфигурация показывает, что Соединенные Штаты смогли серьезно возвратить к себе позиции мирового лидера", – говорит он.

"Здесь, по словам посла, возникает вопрос, а что конкуренты? "Китай в течение года занимал позицию "на заборе". Он говорил об общих сентенциях, что нужен мир. Слава Богу, что он откровенно не стоял на стороне РФ. Хотя во время голосования на Генеральной ассамблее ООН Китай скорее был на стороне России, чем на стороне России". Но это не может продолжаться долго. Я сделаю еще одно смелое утверждение: я считаю, что страна, которая сможет привести ситуацию к скорейшему миру, станет крупнейшим мировым гегемоном или полюсом, вокруг которого будут концентрироваться все остальные страны. Меня к этому подтолкнуло голосование на Генассамблее ООН. Год назад на голосовании 143 страны было за нас, на этот раз — 141. Важно то, что и тогда, и сейчас ¾ стран в ООН стоят за нас, за мир, сейчас вообще на столе есть выдвинувший мирный план. Более того, если внимательно проанализировать те страны, которые проголосовали за нас, то мы видим, что минимум ¾ так называемого "глобального юга", к которому апеллирует и Россия, и Китай, тоже проголосовали "за". Что бы ни говорили о том, что позиция России и Китая сильны в Африке, в Азии, в Латинской Америке, ¾ проголосовали за мир. Это означает, что мир хочет мира", - подчеркнул он.

Посол отметил, что сейчас происходит формирование нового мирового порядка и Китай должен был высказаться, но теперь важны действия, а не лозунги.

"Мир устал после двух лет пандемии, всюду экономические проблемы, инфляция. Сегодня, наконец, все это закончилось. Но вместо мирного экономического развития мы имеем войну, ничем не спровоцированную и не имеющую никакого смысла. Поэтому многие страны пытались и пытаются быть посредниками. Наконец-то и Китай должен высказаться. Потому что он видит, что происходит формирование нового мирового порядка. Поэтому он выдвинул свою декларативную позицию. Есть некоторые пункты, которые устраивают нас, но в целом это никакой не план. Вполне понятно, что важны действия, а не лозунги", — резюмировал Сергей Корсунский.

Напомним, в ночь на 24 февраля Китай обнародовал свой мирный план по окончании войны в Украине. В обществе он получил неоднозначную оценку. В то же время, президент Украины считает, что то, что Китай начал говорить о нашем государстве — это неплохо.

Однако советник руководителя ОП Михаил Подоляк говорит, что предложения Китая по войне РФ в Украине не несут в себе идеи "мирного плана", они скорее предлагают замораживание конфликта.

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