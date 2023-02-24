Мирный план может подготовить почву для того, чтобы Китай сделал открытые пророссийские шаги — эксперт

Утром 24 февраля стало известно, что Китай представил свой мирный план войны России против Украины.
Что означает мирный план от Китая рассказал директор Центра международных исследований Владимир Дубовик в эфире телемарафона.
«Это, скорее, игра в миротворца. Китай даже не пытается назвать это войной, а называет это кризисом, даже отказываются сказать, кто на кого напал, кто агрессор, кто жертва», — отметил эксперт.
Он добавил, что Китай выступает против односторонних санкций.
Однако такое заявление может готовить почву для того, чтобы Китай сделал открытые пророссийские шаги, например, предоставить какое-то оружие.
Но в то же время эксперт надеется, что Китай не перейдет «красные линии», тем более что первый год войны он этого не делал, но в то же время все возможно.
«Этот план под мирным названием привести к реальному миру не сможет», — сказал эксперт.
Среди причин, почему к годовщине войны Китай обнародовал такой мирный план – возможно то, что КНР стремится к тому, чтобы их голос был услышан, ведь другие страны выражают свои позиции.
Таким образом, Китай нарушил игру в молчание и тоже заявил о себе как мировой игрок.
Напомним, что китайский документ состоит из 12 пунктов, специально подготовившихся в Пекине к годовщине вторжения.
Среди них такие как уважение суверенитета всех стран, отказ от менталитета холодной войны, прекращение военных действий, возобновление мирных переговоров, решение гуманитарного кризиса, защита гражданского населения и военнопленных, обеспечение безопасности атомных электростанций, уменьшение стратегических рисков, содействие экспорту зерна, прекращение односторонних санкций., поддержание стабильности промышленных цепей и цепей поставок и содействие послевоенному восстановлению. Также в своих предложениях КНР отмечает, что они считают недопустимым "применение ядерного оружия".
Напомним, что ранее сообщалось о том, что Китай начинает пророссийское дипломатическое наступление, направленное на разрушение единства Запада и членов НАТО.
Между тем военный эксперт оценил, вступит ли Китай в войну на стороне РФ.
А постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Китай пересечет "красную линию", если решится предоставить оружие для РФ.
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