"Мирный план" США по войне России против Украины: какова реакция Евросоюза

В ЕС отреагировали на "мирный план" США / © Getty Images

ЕС официально не предупреждали о существовании «мирного плана» США по Украине — Брюссель узнал о работе над инициативой из новостей. Сегодня лидеры стран ЕС, не скрывая удивления, обсудили дальнейшую стратегию с Владимиром Зеленским, подтвердив неизменную поддержку.

Об этом говорится в сюжете корреспондента «Радио свобода» Зоряны Степаненко.

Позиция ЕС: поддержка «столько, сколько нужно»

Президент Евросовета подтвердил, что официального сообщения не было, а наличие плана из 28-ми пунктов «изрядно удивило» европейских политиков.

Однако, как заверила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, стратегия Европы не изменится: «Мы будем продолжать поддерживать Украину, как мы это делали раньше. Украина может рассчитывать на нас, потому что это не просто агрессия против Украины, а агрессия против принципов Устава ООН. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно».

Главный фокус Европы — поддерживать Украину, чтобы она могла вести переговоры «с позиции силы».

«Я все еще оцениваю его (план США) как перечень вопросов, которые необходимо срочно обсудить между Украиной и Россией, а не как окончательный план. И именно Украина должна решить, на какие компромиссы пойти. Мы здесь не арбитры, а защитники Украины,» — подчеркнул министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль.

Что думают эксперты и НАТО

Европейские лидеры, включая премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, созванивались с Зеленским, подтверждая, что будущее Украины должен определять Киев. Даже канцлер Германии Фридрих Мерц срочно менял планы ради разговора.

Европейские лидеры будут обсуждать резонансный план и завтра — на полях саммита «Группы двадцати». В этом году на форуме отсутствует высшее руководство не только России, но и Китая, США. Однако Европа все равно желает поговорить с американской стороной о ее предложении. Будет ли взаимность из Вашингтона — еще предстоит увидеть, но раньше Дональд Трамп шел на такие контакты.

Американские эксперты сомневаются в шансах на реализацию представленной инициативы, поскольку она вряд ли будет принята Украиной и европейскими союзниками.

«Чтобы это стало длительным, содержательным миром, на который соглашается Украина, — это было бы для меня очень странно,» — комментирует политолог Колумбийского университета Линкольн Митчелл.

Одним из резонансных пунктов американо-российского плана является отказ Украины от членства в НАТО и отказ Альянса ее принимать. Штаб-квартира НАТО обещала вернуться с ответом о наличии такой дискуссии среди союзников.

Европа готовит собственный план

Издание The Wall Street Journal узнало, что Европа уже работает над собственной версией плана окончания войны с более справедливыми для Украины условиями. Подробности пока неизвестны, но европейская сторона настаивает, что линия соприкосновения должна быть отправной точкой для взаимопонимания, а ВСУ должны оставаться боеспособными. Это позволяет предположить, что ЕС против сокращения численности ВСУ и ухода с Донбасса.

Завершить работу над европейским планом хотят «в ближайшие дни».

